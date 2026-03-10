El 60% de los limeños se automedican y el 30% lo hace con la ayuda de la IA

La automedicación puede causar la muerte. Foto: Andina

La automedicación continúa ganando terreno entre los ciudadanos de Lima. Un reciente estudio elaborado por Ipsos Perú por encargo de Cibertec revela que seis de cada diez limeños toman medicamentos por cuenta propia, sin recibir previamente la orientación de un médico u otro profesional de la salud. Esta situación también se relaciona con las dificultades que enfrentan muchos ciudadanos para acceder a consultas médicas, como la alta demanda de citas y la limitada disponibilidad de especialistas.

El informe también muestra cómo la tecnología empieza a influir en estas decisiones. El 30% de los encuestados señala que utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) para buscar recomendaciones sobre qué medicamento consumir cuando presentan algún malestar. La rapidez para obtener respuestas y el fácil acceso a información explican esta tendencia, especialmente cuando conseguir atención médica puede tomar tiempo.

Especialistas advierten que apoyarse en este tipo de herramientas sin un criterio profesional puede derivar en errores que afecten la salud. El consumo inadecuado de medicamentos puede provocar reacciones adversas, problemas de dosificación o retrasos en la detección de enfermedades, lo que complica los tratamientos posteriores.

Una botella de pastillas derramada junto a un vaso de agua sobre una mesa de madera, resaltando el tema del uso y almacenamiento seguro de medicamentos en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también detectó otras conductas frecuentes relacionadas con la automedicación. Compartir medicamentos con familiares o amigos cuando presentan síntomas similares es una práctica habitual entre los limeños. Además, una parte importante de los encuestados reconoce que no siempre verifica la fecha de vencimiento de los fármacos antes de utilizarlos, lo que puede disminuir la eficacia del tratamiento o generar efectos no deseados.

Para Juan Carlos Infante Armas, representante académico de la institución, la automedicación se ha vuelto una respuesta rápida ante cualquier malestar. Según explica, la combinación de información disponible en internet, recomendaciones de conocidos y la urgencia por aliviar síntomas ha normalizado este comportamiento en muchos hogares.

Factores que influyen en la automedicación en Perú

1. Dificultad para acceder a servicios de salud

Las demoras para conseguir citas médicas, los tiempos de espera y el costo de la atención llevan a muchas personas a optar por tratar sus síntomas por cuenta propia. Investigaciones indican que la demora en recibir atención y el gasto en consultas son factores importantes que influyen en la decisión de automedicarse.

2. Falta de tiempo para acudir a consulta

En algunos estudios locales, más del 80% de los encuestados señaló que la falta de tiempo para acudir a un centro de salud es una de las principales razones para consumir medicamentos sin receta.

3. Factores económicos

Los bajos ingresos familiares o la falta de dinero para pagar consultas médicas también influyen en esta práctica. En algunos casos, cerca del 38% de personas indicó que se automedica por no poder costear la atención médica.

4. Falta de información sobre medicamentos

Diversos estudios muestran que muchas personas desconocen los efectos adversos o las dosis adecuadas de los fármacos, lo que facilita el uso de medicamentos sin orientación profesional.

5. Recomendaciones de terceros

La automedicación también está influenciada por consejos de familiares, vecinos o trabajadores de farmacias, quienes suelen sugerir medicamentos ante síntomas comunes.

6. Percepción de que el malestar es leve

Cuando las personas consideran que el problema de salud es leve o temporal, tienden a automedicarse en lugar de acudir a un profesional de salud.