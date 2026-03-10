Carlos Espá indica disposición a disolver la Cámara de Diputados si el Congreso bloquea reformas

Carlos Espá acusa a partidos políticos peruanos de recibir financiamiento de la minería ilegal y denuncia influencia en el Congreso. Foto: facebook

El candidato presidencial del partido SíCreo, Carlos Espá, aseguró que los partidos políticos en el Perú reciben financiamiento de la minería ilegal y afirmó que existe una “bancada de minería ilegal” en el Congreso de la República, lo que —según dijo— dificulta la lucha contra la criminalidad en el país.

Durante una actividad política realizada en Arequipa, el aspirante al Ejecutivo sostuvo que el combate contra la inseguridad ciudadana requiere una decisión política firme y advirtió que el vínculo entre organizaciones criminales y estructuras políticas debe ser enfrentado de manera directa.

“Los partidos políticos son financiados por la minería ilegal. Hay una bancada de minería ilegal en el Congreso de la República. Entonces tenemos que luchar con eso, tenemos que romper ese vínculo que hay entre las organizaciones criminales y las organizaciones políticas”, afirmó.

El candidato presidencial Carlos Espá, del partido SíCreo, participa en una concurrida actividad política en un mercado rodeado de simpatizantes. (SíCreo)

Anuncia enfrentamiento político con el Congreso

El líder de SíCreo también señaló que, de llegar a la Presidencia de la República, impulsará reformas desde el inicio de su eventual gestión, incluso si ello implica un enfrentamiento directo con el Parlamento.

Según explicó, en la primera semana de gobierno presentaría un paquete de medidas que incluiría una reforma del Estado y una reforma tributaria orientada a reducir impuestos.

Espá afirma que su plan de gobierno incluye la presentación de un paquete de reformas estatales y tributarias en la primera semana de gestión. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El candidato sostuvo que su estrategia contemplaría presentar dichas iniciativas ante el Congreso junto con una cuestión de confianza, mecanismo que el Ejecutivo puede utilizar para respaldar reformas consideradas prioritarias. “Vamos a ir al choque con el Congreso desde el primer momento”, declaró.

Espá indicó que su eventual gobierno estaría dispuesto a plantear dos cuestiones de confianza si el Parlamento bloquea sus propuestas, lo que podría derivar —según explicó— en la disolución de la Cámara de Diputados y en la convocatoria a nuevas elecciones legislativas.

“Estamos dispuestos también a disolver la Cámara de Diputados y convocar a una nueva elección para decir que el pueblo está respaldándonos en los hechos para llevar adelante estas grandes reformas”, afirmó.

La estrategia de Carlos Espá contempla recurrir a la cuestión de confianza para impulsar reformas prioritarias desde el Ejecutivo. (SíCreo)

Propone penales de máxima seguridad sin visitas ni beneficios

En materia de seguridad ciudadana, el candidato planteó la construcción de seis penales de máxima seguridad que, según explicó, operarían bajo un régimen especial sin derecho a visitas ni beneficios penitenciarios.

De acuerdo con su propuesta, los centros penitenciarios estarían destinados principalmente a cabecillas de organizaciones criminales, quienes serían trasladados a instalaciones ubicadas en zonas aisladas del país.

“Estamos planteando la construcción de seis penales de máxima seguridad sin derecho de visitas y sin derechos de reducción de la pena, sin beneficios penitenciarios”, señaló.

El plan de seguridad ciudadana de Espá propone construir seis penales de máxima seguridad sin visitas ni beneficios penitenciarios para criminales peligrosos. (Foto: FB/@INPE)

Espá agregó que su propuesta también contempla el traslado en un plazo de 48 horas de líderes de bandas criminales hacia establecimientos penitenciarios ubicados en zonas inhóspitas, con el objetivo de aislarlos de sus redes de contacto.

El candidato también propuso privatizar los sistemas de videovigilancia en penales y comisarías, de modo que empresas internacionales especializadas se encarguen de monitorear tanto a los internos como al personal penitenciario.

Diagnóstico sobre la crisis política

Durante su intervención, Espá sostuvo que el país enfrenta una crisis política y moral, aunque afirmó que la economía peruana mantiene indicadores positivos.“El Perú no está en crisis. Lo que está en crisis es la política peruana, pero el Perú goza de muy buena salud”, afirmó.

En esa línea, el candidato aseguró que el principal problema del país es la corrupción en el aparato estatal y consideró que diversas instituciones han sido infiltradas por redes criminales.

Según sostuvo, no es necesario modificar la Constitución de 1993 para mejorar el funcionamiento del Estado, ya que —a su juicio— el crecimiento económico del país se ha sustentado en ese marco constitucional.

Carlos Espá refiere que no promoverá un cambio de la Constitución de 1993. (Andina)

El aspirante presidencial también indicó que una eventual reforma del Estado debería enfocarse en mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, especialmente en instituciones como la Policía Nacional, que constituyen el primer punto de contacto entre la ciudadanía y el Estado.

Las declaraciones del candidato se producen en un contexto marcado por el aumento de los casos de extorsión, sicariato y secuestros en distintas regiones del país, fenómenos que se han convertido en uno de los principales temas del debate político rumbo a las próximas elecciones.