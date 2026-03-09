Perú

Patricia Barreto denuncia públicamente que le colocaron 3 papeletas en Magdalena sin notificarle: “Basta de tanto abuso”

La actriz se mostró indignada al revisar por casualidad si tenía alguna papeleta y resultaron 3 desde el 2025, sin haber recibido algún aviso

La actriz Patricia Barreto denunció
La actriz Patricia Barreto denunció públicamente la imposición de tres papeletas de tránsito en Magdalena sin previa notificación, calificando la situación como un abuso. (TikTok)

La actriz y modelo Patricia Barreto realizó una denuncia pública al revelar que le impusieron tres papeletas de tránsito en el distrito de Magdalena sin que le llegara ninguna notificación oficial. El reclamo se volvió viral en TikTok, donde Barreto apareció acompañada por el conductor Roberto Morales, quien se mostró igualmente afectado.

Ambos confirmaron que solo se enteraron de las infracciones al consultar el sistema por su cuenta, motivados por comentarios de vecinos de la zona.

“Estamos aquí en la bajada a Marbella porque estoy realmente indignada. Estamos indignados porque, por iniciativa propia, por todo lo que estaba pasando, buscamos también si teníamos alguna papeleta, porque estamos aquí, viviendo por la zona, y nos damos cuenta que tenemos tres papeletas del año pasado que no nos han notificado y que recién han aparecido”, expresó Barreto en el video difundido en sus redes.



La situación sorprendió a Barreto y Morales, quienes aseguraron que las papeletas corresponden a infracciones del año anterior y que nunca recibieron aviso alguno de las autoridades. La indignación fue compartida por seguidores que comentaron la publicación y relataron experiencias similares.

Críticas al límite de velocidad y a la gestión municipal

Durante la grabación, Roberto Morales explicó que tanto él como Barreto recibieron tres papeletas cada uno por exceder supuestamente el límite de velocidad en una avenida con un máximo permitido de 50 kilómetros por hora (km/h).

Morales detalló: “Cada uno tenemos tres papeletas en una avenida donde la norma indica que debería ser un mínimo, un máximo de 50 k/h. Nos han puesto papeletas por 46, 39 y 42 kilómetros como máximo. Tres papeletas cada uno y estamos muy indignados porque esto perjudica nuestro récord. Nos golpea mucho nuestra billetera”.

El conductor subrayó que las sanciones afectan tanto su historial de conductores como su economía. Morales cuestionó la falta de claridad sobre a qué municipalidad corresponde la responsabilidad de emitir estas papeletas, si a Lima o a Magdalena.


Patricia Barreto y un acompañante denuncian públicamente el abuso de la Municipalidad de Magdalena por la imposición de tres papeletas sin previa notificación. (TikTok)

“No entendemos bien qué está pasando porque vemos que la municipalidad de Lima y la municipalidad de Magdalena se están jugando como siempre los políticos a tirarse la culpa. Donde están las cámaras no hay ni siquiera un colegio o algo donde te indique que hay que tener cuidado”, reclamó.

En el video, Morales también criticó que el límite de velocidad exigido no corresponde al tipo de vía. “30 kilómetros es muy lento en una avenida, no lo que indica la norma que dice en una calle o jirón 30 k/h. No, estamos en la avenida El Ejército”, afirmó el conductor. La falta de señalización visible y la ubicación de las cámaras sin advertencias previas aumentaron la molestia de los denunciantes.

Barreto y Morales coincidieron en pedir una revisión inmediata de las sanciones impuestas. Resaltaron que no solo afecta su situación personal, sino que podría estar ocurriendo con otros vecinos del distrito.


Patricia Barreto. Infobae Perú: Paula Elizalde.

Morales fue enfático en su demanda: “Necesitamos que eso se corrija porque estamos muy indignados que nos pongan esas infracciones muy injustas. Exigimos que esto sea corregido de forma inmediata porque nos perjudica de forma económica con nuestro puntaje también”.

La publicación finalizó con un llamado de Patricia Barreto a las autoridades municipales. “Basta de tanto abuso de todas las municipalidades. Basta”, expresó con contundencia.

La denuncia ha reabierto el debate sobre la transparencia en la notificación de infracciones de tránsito y la fiscalización electrónica en la ciudad de Lima. Numerosos usuarios respondieron al video compartiendo experiencias similares y pidiendo mayor claridad en los procesos de control vehicular.

