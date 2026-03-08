Municipalidad de Lima y Magdalena en disputa por fotopapeletas: vecinos reportan notificaciones con hasta tres meses de retraso

Una serie de reclamos ha realizado los vecinos de Magdalena del Mar por la emisión de fotopapeletas por exceso de velocidad en la bajada de Marbella, donde los afectados denuncian que los documentos llegan hasta tres meses después de la supuesta infracción.

La controversia involucra a la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de Magdalena del Mar, que se acusan mutuamente por la gestión de las multas. De acuerdo con la información de ATV, residentes y conductores reportan haber recibido notificaciones con largos periodos de retraso, situación que dificulta el ejercicio de su derecho al descargo y genera preocupación por el monto acumulado de las sanciones.

Enrique Sánchez, gerente municipal de Magdalena del Mar, sostuvo ante los medios que el distrito únicamente utiliza cámaras para fines de seguridad ciudadana y no interviene en la evaluación ni envío de infracciones de tránsito a Lima Metropolitana.

Municipalidad de Lima y Magdalena se acusan por fotopapeletas: vecinos denuncian demora de hasta tres meses| Andina

“Nosotros, como Municipalidad Distrital, no tenemos acceso a los cinemómetros que evalúan y sancionan la velocidad. Las cámaras de Magdalena del Mar sirven para seguridad ciudadana, no para temas de tránsito”, afirmó el funcionario al citado medio.

Magdalena responsabiliza a la gestión de Lima

La versión contrasta con la posición de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que atribuyó al municipio distrital la evaluación previa de las infracciones antes de su remisión para sanción.

Residentes, como Jorge, relataron que las notificaciones electrónicas de multas por presunto exceso de velocidad corresponden a hechos ocurridos en noviembre, pero fueron reportadas recién en marzo.

“La multa que me han puesto es de seiscientos sesenta soles. Las notificaciones llegaron varios meses después del hecho”, señaló.

Reclamos de residentes de la bajada de Marbella apuntan a la notificación tardía de sanciones, mientras las autoridades municipales difieren sobre el origen y control de las multas por exceso de velocidad| ATV

Las denuncias también apuntan a la ubicación de las cámaras y la señalización en la vía. Conductores afirman que el cambio de semáforo y el diseño de la bajada generan confusión, lo que ha derivado en sanciones frecuentes, incluso cuando se respeta el límite de velocidad.

En algunos casos, las sanciones superan los seis mil seiscientos soles por acumulación de papeletas.

Piden devolución y nulidad de la multa

El gerente municipal Sánchez comunicó que se ha remitido un oficio a la alcaldía de Lima Metropolitana solicitando la suspensión y anulación de las multas consideradas irregulares.

El escrito, dirigido al alcalde Rafael López Aliaga, detalla supuestas inconsistencias como el cobro de infracciones del año 2025 aplicando la UIT de 2026, la falta de certificación adecuada de los cinemómetros.

“Hemos consolidado las quejas y pedido la nulidad de todas aquellas multas irregulares que han puesto a los vecinos con estas cámaras en las vías metropolitanas”, afirmó Sánchez.

Los vecinos piden la nulidad de la multa, pero también que se les devuelva el dinero que han pagado.

Comunicado de la MML

El municipio de Magdalena del Mar distribuye formatos de descargo para los residentes que deseen presentar recursos ante la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Además, se han habilitado líneas de atención para orientar a los afectados en el proceso administrativo.

Mientras los vecinos esperan una resolución oficial, la disputa entre ambas municipalidades sigue sin acuerdo sobre la responsabilidad en la aplicación.