Nuevo atentado en Trujillo a plena luz del día: explosivo es detona en vivienda de Vista Alegre en medio de ola de ataques y extorsiones

Explosión en vivienda: un artefacto explosivo detonó en una casa de la cuadra 3 de la calle La Perricholi, en Vista Alegre, distrito de Víctor Larco. Facebook

Una detonación interrumpió la tarde del lunes 9 de marzo de 2026 en Trujillo. Un explosivo estalló en una vivienda ubicada en la cuadra 3 de la calle La Perricholi, en la urbanización Vista Alegre, distrito de Víctor Larco. El hecho generó alarma entre los vecinos del sector, quienes salieron a la vía pública tras escuchar el fuerte estruendo.

El ataque ocurrió en medio de una cadena de atentados con explosivos que golpea a la ciudad durante las últimas semanas. Trujillo enfrenta un escenario de violencia ligado a extorsiones, amenazas y ataques contra viviendas, negocios y locales nocturnos. La detonación registrada en Vista Alegre se suma a una lista de hechos recientes que mantienen a la población en alerta.

Hasta el momento no existen reportes de personas heridas por la explosión. Sin embargo, el episodio refuerza la preocupación entre los residentes del distrito de Víctor Larco, donde varios incidentes vinculados con extorsión y violencia criminal salieron a la luz en los últimos días.

Explosivo detona en vivienda de Vista Alegre

Alarma entre vecinos: el fuerte estruendo provocó que residentes del sector salieran a la vía pública para observar lo ocurrido.

El estallido se produjo en una vivienda situada en la cuadra 3 de la calle La Perricholi, en la urbanización Vista Alegre. Vecinos del sector escucharon la detonación y abandonaron sus casas para observar lo ocurrido.

El impacto del artefacto generó daños en la zona cercana al inmueble afectado y provocó temor entre los residentes. Varias personas permanecieron en la calle mientras se verificaba la situación tras la explosión.

Agentes policiales y autoridades llegaron al lugar pocos minutos después del estallido. El personal inició las diligencias para determinar el origen del ataque y reunir información que permita identificar a los responsables.

Las primeras acciones incluyeron la revisión del área afectada y la toma de testimonios de vecinos que presenciaron el momento de la detonación.

Atentado previo en discoteca Dalí dejó 40 heridos

El estallido ocurrió durante la presentación del grupo Amor Rebelde en la discoteca Dalí, ubicada en el distrito Víctor Larco Herrera. Entre los afectados hay menores de edad (Créditos: SOL TV)

La explosión en Vista Alegre ocurre dos días después de un ataque que dejó decenas de heridos en otro punto del distrito de Víctor Larco.

La madrugada del 7 de marzo, un explosivo detonó dentro de la discoteca Dalí, local nocturno ubicado en esa jurisdicción de la provincia de Trujillo. El atentado dejó 40 personas heridas y generó preocupación por la seguridad en establecimientos de entretenimiento.

Tras ese hecho, la Municipalidad Provincial de Trujillo dispuso una sanción administrativa contra el local. La medida ordenó la clausura temporal de la discoteca por un periodo de 30 días hábiles.

La intervención se realizó mediante personal de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización de la comuna provincial. El operativo contó con apoyo del grupo IRAM y efectivos de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional.

Las inspecciones posteriores al atentado detectaron irregularidades en el funcionamiento del establecimiento. Entre los hallazgos figura la ausencia de un protocolo de seguridad y el ingreso de menores de edad al local.

Extorsiones superan las dos mil denuncias en el país

Atentado en Trujillo: clausuran discoteca Dalí por presencia de menores durante explosión| Municipalidad de Trujillo

Los ataques con explosivos se relacionan con el aumento de denuncias por extorsión registradas durante los primeros meses del año.

Datos oficiales de la Policía Nacional del Perú indican que entre el 1 de enero y el 18 de febrero se registraron 2.099 denuncias por este delito en todo el país.

La información procede de un reporte elaborado con datos de DIVCOP - SICPIP y DIVEST a través del sistema SIDPOL. Las cifras reflejan la presión que enfrentan distintos sectores económicos ante amenazas y cobros ilegales.

Transportistas y comerciantes figuran entre los grupos más afectados por este delito. Las bandas utilizan intimidación, mensajes amenazantes y ataques con explosivos para exigir pagos a cambio de permitir el desarrollo de actividades.

Regiones con mayor número de denuncias

El informe policial indica que Lima Centro concentra la mayor cantidad de denuncias por extorsión durante el inicio de 2026. En esa zona se registraron 898 casos entre el 1 de enero y el 18 de febrero.

La Libertad aparece en segundo lugar con 399 denuncias. Piura ocupa el tercer puesto con 177 reportes en el mismo periodo.

Otras regiones también registran cifras importantes. Lambayeque acumula 80 denuncias, mientras que el Callao registra 89 e Ica reporta 36 casos.

La comparación con el año anterior muestra una reducción en algunos territorios. Lima Centro pasó de 1.454 denuncias en 2025 a 898 en 2026. La Libertad registró una disminución de 667 a 399 casos.

A pesar de esa variación, el total nacional supera las dos mil denuncias en menos de dos meses, una cifra que mantiene la preocupación entre ciudadanos y autoridades frente al avance de redes dedicadas a la extorsión.