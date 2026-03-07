Perú

La experiencia de compra en la era de la inmediatez

En contextos masivos, una mala experiencia puede escalar rápidamente en redes sociales y afectar la percepción de la marca

Guardar
Una persona realiza un pago
Una persona realiza un pago con tarjeta de crédito contactless en un establecimiento de autoservicio en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el entorno digital actual, la experiencia de compra se ha convertido en el principal diferencial competitivo. No basta con atraer al usuario ni con ofrecer un buen producto o servicio. La decisión final se define en los últimos segundos del proceso: cuando llega el momento de pagar.

Durante años, el pago fue visto como una etapa operativa, casi automática. Hoy es un punto estratégico. En un contexto donde la decisión es rápida y la oferta está a un clic de distancia, cualquier fricción (lentitud, errores de autenticación o caídas del sistema) puede interrumpir la conversión. La experiencia no termina cuando el usuario decide comprar; termina cuando la transacción se aprueba.

El ticketing digital es uno de los escenarios donde esta realidad se vuelve más evidente. En eventos de alta demanda como conciertos, partidos o festivales, miles de personas intentan pagar de manera simultánea. La carga emocional es alta y la tolerancia al error es mínima. Si el sistema se ralentiza o la transacción falla, el usuario abandona. Y muchas veces no vuelve.

En contextos masivos, una mala experiencia puede escalar rápidamente en redes sociales y afectar la percepción de la marca. El consumidor no distingue entre organizador, ticketera o proveedor de pagos. Percibe una sola experiencia. Si el pago falla, la responsabilidad recae en quien da la cara ante el público.

Por eso, el checkout se ha convertido en el verdadero cuello de botella del comercio digital. No basta con generar demanda; hay que convertirla sin fricción.

En el mercado peruano, la experiencia de compra enfrenta además un desafío estructural: la diversidad del usuario. Aunque la digitalización ha avanzado de manera significativa, la bancarización sigue siendo heterogénea. Limitar el pago a tarjeta de crédito implica excluir a un segmento importante de potenciales compradores.

Incorporar tarjetas de débito, billeteras digitales y otros métodos alternativos no es un complemento, es una estrategia directa de conversión. Ampliar las opciones permite llegar a más públicos y mejorar la tasa de aprobación, especialmente en momentos donde cada transacción cuenta.

Sin embargo, la diversidad de medios debe ir acompañada de una infraestructura capaz de soportar presión extrema. El ticketing es uno de los mayores “stress tests” para cualquier sistema de pagos. Se requiere escalabilidad real en la nube para absorber picos masivos de transacciones, baja latencia para evitar tiempos de espera críticos y arquitecturas con redundancia que eliminen puntos únicos de falla.

A ello se suma el componente de seguridad. En eventos de alta demanda, los intentos de fraude aumentan. Los sistemas antifraude deben operar en tiempo real y con inteligencia suficiente para no bloquear compras legítimas. El equilibrio entre seguridad y conversión es determinante: un filtro excesivo reduce ventas; uno débil compromete la operación.

Las tendencias del sector apuntan hacia experiencias cada vez más simples y rápidas: pagos con un clic, tokenización, entornos mobile-first e inteligencia artificial para optimizar el procesamiento de cada transacción. El objetivo es claro: reducir pasos, minimizar fricción y hacer que el pago sea prácticamente invisible.

En ese escenario, la experiencia de compra ya no se mide solo por la navegación o el diseño de la plataforma. Se mide por la eficiencia con la que se concreta el pago. En el ticketing digital, donde la demanda se concentra en minutos críticos, esa diferencia puede definir el éxito o el fracaso de un evento.

Al final, la conversión no depende únicamente del interés del usuario. Depende de que la experiencia funcione cuando más se necesita. Y en el comercio digital, ese momento siempre es el pago.

Temas Relacionados

Experiencia de compraPagos digitalesPagos sin contactoperu-noticiasOpinión

Más Noticias

Congreso propone dos bonos frente al alza de precios: Para gasolina y para balón GLP

La emergencia del gas natural seguirá, al menos, hasta el 15 de marzo. Mientras, transportistas y familias tendrían problemas para acceder al combustible que usan diariamente, tanto GLP como GNV

Congreso propone dos bonos frente

¿BCP cerrará tu cuenta de ahorros automáticamente si la usas para rifas o sorteos? Banco aclara

Luego de la primera comunicación, el Banco de Crédito del Perú amplía los detalles de sus nuevas cláusulas y señala que “evalúa cada caso de manera individual”

¿BCP cerrará tu cuenta de

¿Por qué se disparó el precio del dólar? Estos factores llevan a su apreciación

Tipo de cambio. La tendencia a la baja se ha revertido y el sol peruano se ha depreciado frente al dólar, el cual ya ha llegado a valer S/3,45

¿Por qué se disparó el

Familiares de más trabajadores públicos podrían recibir tres sueldos como subsidio por sepelio

En su última sesión, la Comisión de Trabajo presidida por el congresista Alex Paredes logró validar una medida para los trabajadores del régimen 276

Familiares de más trabajadores públicos

INPE: Adrián Villar Chirinos cumplirá prisión preventiva en el penal Castro Castro

La medida de prisión preventiva, dictada por el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, será de nueve meses, extendiéndose hasta el 25 de noviembre de 2026, mientras avanzan las diligencias del Ministerio Público

INPE: Adrián Villar Chirinos cumplirá
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Energía y Minas

Ministro de Energía y Minas pide a los conductores no usar GLP en sus vehículos GNV: “Arriesgan su vida”

Proclaman a Gunther Gonzales como nuevo magistrado del JNE en reemplazo de Willy Ramírez

Jueza falla a favor de Vladimiro Montesinos y ordena recalcular sus penas: ¿El ‘Doc’ sale de prisión?

Vladimiro Montesinos reaparece en juicio del caso Sobres bomba y se acoge a dos ‘leyes procrimen’ del Congreso

Elecciones 2026: Simulación proyecta a Fuerza Popular y Renovación Popular liderando la Cámara de Diputados

ENTRETENIMIENTO

Maricielo Effio explica por qué

Maricielo Effio explica por qué se grabó llorando en TikTok y responde a críticas sobre su vida en el extranjero

Camila Domínguez impacta al agradecer a Pamela Franco en redes y dedicar emotivo mensaje a su hermana menor: "Eres increíble"

Rodrigo González y Gigi Mitre califican a Marisel Linares como "una máquina de malas decisiones" por el caso del falso sello notarial

Carlos Alcántara se separó de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

Ernesto Pimentel vuelve a la conducción con ‘Sábado Súper Star’: fecha, hora y detalles del estreno

DEPORTES

Universitario vs San Martín EN

Universitario vs San Martín EN VIVO: punto a punto del partidazo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Ángel Comizzo se despidió de Atlético Grau al borde de las lágrimas tras ganar a FC Cajamarca: “Esperemos que no sea un hasta siempre”

Nicole Pérez explicó por qué decidió jugar por Atenea, pese a oferta de Alianza Lima: “Después podré pensar en lo económico”

Christofer Gonzáles ofrece su salario para instalar iluminación en el Alberto Gallardo y jugar la Copa Libertadores: “A ojo cerrado”

Directivo de Cienciano confesó que quiso fichar a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, pero DT se opuso: “Van a trastornar al grupo”