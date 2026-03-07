Perú

El valor del buffer financiero: las empresas que perduran no son las más rentables, sino las más preparadas

Un margen de liquidez o capacidad no comprometida permite a las compañías enfrentar imprevistos sin presentar problemas de solvencia, lo que se traduce en una mayor resiliencia ante fluctuaciones económicas inesperadas

El buffer financiero desafía la obsesión por la eficiencia en las finanzas corporativas de las empresas modernas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el relato dominante en finanzas corporativas ha glorificado la eficiencia extrema. Menos caja, más apalancamiento, presupuestos ajustados al límite y modelos financieros que no admiten desviaciones. En el papel, todo funciona. En la práctica, no siempre. La diferencia entre las empresas que atraviesan el tiempo y los ciclos y las que sucumben suele estar en un concepto poco celebrado pero decisivo que muchas veces es asumido como ineficiencia: el buffer financiero.

El buffer no es un activo productivo en sentido clásico. No maximiza el ROE ni embellece un modelo de valoración. Es, simplemente, margen. Caja disponible, deuda por debajo del límite, covenants holgados, capacidad operativa no comprometida. Espacio para equivocarse sin tener problemas de liquidez, de solvencia, de entrar a un proceso concursal o eventualmente de quebrar. Por eso suele incomodar. En épocas de bonanza, el buffer parece ineficiencia: dinero “ocioso”, oportunidades no explotadas, retornos sacrificados. Sin embargo, cuando el entorno se vuelve adverso —una caída abrupta de ingresos, un shock regulatorio o una crisis de liquidez—, el buffer deja de ser una decisión conservadora y se convierte en el principal diferenciador estratégico.

El margen de liquidez y deuda controlada define la supervivencia empresarial frente a crisis inesperadas en mercados volátiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos, el buffer se manifiesta de varias formas. En liquidez suficiente para cubrir meses de operación sin sobresaltos. En estructuras de capital que no operan al límite del covenant bancario o de los mercados de bonos. En presupuestos que no confunden escenarios optimistas con certezas. En operaciones que privilegian resiliencia antes que eficiencia extrema. Nada de eso “crea valor” en un Excel. Pero todo eso evita destruir valor cuando la realidad es adversa al negocio.

En mercados emergentes, donde la volatilidad es estructural y no coyuntural, el buffer financiero adquiere un rol aún más importante. Las empresas que sobreviven no son necesariamente las más rentables en los años buenos, sino las que tienen la capacidad financiera y mental para resistir los malos. Además, el buffer no solo protege: crea opcionalidad. Permite invertir cuando otros venden, sostener talento cuando el mercado ajusta, renegociar contratos desde una posición de fortaleza, tener una mejor foto financiera y evitar pasar sobresaltos para enfocarse en el negocio.

Mientras algunos gestionan para sobrevivir, otros gestionan para capitalizar el ciclo. La conclusión es incómoda para la narrativa financiera tradicional, pero inevitable: las empresas no quiebran por falta de resultados, sino por falta de margen para equivocarse. Y ese margen, aunque no luzca en los rankings de rentabilidad y eficiencia, es uno de los activos más valiosos que una organización puede construir y preservar.

