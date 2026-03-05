Perú

Paro de transportistas y marcha de taxistas EN VIVO hoy jueves 5 de marzo: choferes se movilizan por ley antiextorsión y escasez de GNV

Gremios de transporte público anunciaron una medida de protesta ante la prometida ley antiextorsiones que aún no es reglamentada. Mientras que los taxistas también llamaron a plantón. Buses pasan llenos en algunas zonas y tiempo de espera se alarga

Este jueves 5 de marzo, se anunciaron en Lima dos manifestaciones por parte de choferes de distintos gremios. Por un lado, un grupo de buses de transporte urbano llamaron a un paro debido a la imposibilidad de aplicar la llamada ley antiextorsiones, promulgada por José Jerí para indemnizar a los familiares de los choferes que son víctimas de extorsión. Se anunció que ocho mil de estos trabajadores se sumarían a la medida.

Por otro lado, y en menor medida, los taxistas de Lima y Callao señalaron que se plegarían a una marcha y plantón en el MTC por la grave situación que vive el sector ante el desabastecimiento de gas natura, lo que les impide de cargar GNV a sus vehículos. Esto ante la fuga de gas en Camisea, que tomará 14 días para reparar.

Pese a lo anunciado, desde muy temprano la situación en los principales paraderos de Lima se vivió con tranquilidad y con una afluencia de buses como de costumbre.

13:20 hsHoy

Taxistas piden que se les beneficie de alguna manera ante escasez de GNV. Choferes hablan de subsidios por la fuga de gas natural.

12:50 hsHoy

Grifos en Lima empiezan a reportar escasez de gasolinas, además de GLP y gas natural: “La Premium está muy cara”

Taxistas reportan que las gasolinas de Repsol y Primax ya superan los 24 soles por galón, con ventas restringidas de GLP y bloqueos en chips de GNV. ¿Y Petroperú?

La emergencia de gas natural registrada en Camisea, tras el incidente del 1 de marzo en los ductos de Transportadora de Gas del Perú (TGP), ya comienza a provocar desabastecimiento de combustibles líquidos como gasolina y diésel en diversos grifos de Lima.

12:50 hsHoy

Mototaxistas también se han visto afectados por el racionamiento de GNV producto de la fuga de gas natural en Mangantoni

12:33 hsHoy

Aunque el anunciado paro de transportistas se realiza de manera discreta y hay buses, los choferes anunciaron una marcha para las 10 a.m. En algunos casos se manifestarán a pie, debido a la escasez de combustible.

12:02 hsHoy

Situación del paro de transportistas no se siente en las calles de Lima a la altura de Puente Nuevo.

12:00 hsHoy

A pesar de la convocatoria de paro y marcha contra la extorsión por parte de los transportistas, en San Juan de Lurigancho la situación es de normalidad. Varias líneas de buses prestan servicio y no se ha reportado un alza en los pasajes.

12:00 hsHoy

Situación en las calles

A pesar del anunciado paro de transportistas, los buses de transporte público en Puente Piedra operan con normalidad en las primeras horas de la mañana. Reporte en vivo muestra el panorama para los pasajeros de Lima Norte.

11:54 hsHoy

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, ha pedido a los gremios de taxistas que comprendan la situación de emergencia generada por la rotura del ducto de gas natural en Cusco. Ante la amenaza de un paro de actividades, el titular del sector explicó que el racionamiento de GNV es una medida necesaria para priorizar el consumo doméstico y el transporte masivo formal. Además, aseguró que su despacho mantiene canales de diálogo abiertos para evaluar alternativas que mitiguen el impacto económico en los conductores mientras se restablece el suministro, previsto para mediados de marzo.

Por su parte, los transportistas expresaron su preocupación por el incremento de costos operativos, ya que verse obligados a utilizar gasolina o GLP reduce significativamente sus ingresos diarios. Aunque el Gobierno garantiza la continuidad de servicios estratégicos, el malestar en el sector persiste debido a la incertidumbre sobre la celeridad de las reparaciones a cargo de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP). En este contexto, el MTC busca desactivar las medidas de fuerza mediante compromisos de monitoreo constante y posibles facilidades para los trabajadores del volante afectados por la crisis energética.

11:49 hsHoy

Ley antiextorsiones

José Jerí se despide del
Gremios de transportistas han convocado a un paro nacional para este 5 de marzo como protesta ante la falta de reglamentación de la ley contra la extorsión impulsada por el congresista José Jerí. Los conductores denuncian que, a pesar de la existencia de la norma, los ataques de bandas criminales y el cobro de cupos no han cesado, afectando gravemente la seguridad de los trabajadores y usuarios. La medida de fuerza busca presionar al Ejecutivo para que implemente de inmediato los mecanismos de protección y las sanciones severas contempladas en la legislación.

La movilización incluye el cese de operaciones en diversas rutas de Lima y regiones, lo que genera una alta expectativa sobre el impacto en el traslado de ciudadanos y las actividades comerciales. Representantes del sector señalan que la paciencia se ha agotado ante el incremento de la violencia y exigen que el Ministerio del Interior presente resultados concretos en la desarticulación de las mafias. Por su parte, las autoridades han anunciado el despliegue de efectivos policiales para garantizar el orden público y evitar bloqueos de vías durante la jornada de protesta.

11:52 hsHoy

Taxistas a las calles

Conductores forman filas en un
Los taxistas de Lima protestan hoy frente a la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ante la falta de Gas Natural Vehicular (GNV). El gremio exige un abastecimiento de combustible mínimo de una vez al día para sostener sus ingresos familiares. La rotura del ducto de Camisea paraliza a miles de unidades en la capital, lo que obliga a los conductores a realizar filas de varias horas sin éxito.

Esta movilización busca que el Gobierno priorice al transporte público y taxis dentro del plan de racionamiento energético. Los representantes del sector rechazan el uso de gasolinas costosas y demandan soluciones técnicas inmediatas para evitar el colapso de su economía. El MTC enfrenta la presión de un sector que amenaza con medidas de fuerza más radicales si el suministro de gas no se normaliza en el corto plazo.

