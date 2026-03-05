Paro de transportistas y marcha de taxistas EN VIVO hoy jueves 5 de marzo: choferes se movilizan por ley antiextorsión y escasez de GNV

Este jueves 5 de marzo, se anunciaron en Lima dos manifestaciones por parte de choferes de distintos gremios. Por un lado, un grupo de buses de transporte urbano llamaron a un paro debido a la imposibilidad de aplicar la llamada ley antiextorsiones, promulgada por José Jerí para indemnizar a los familiares de los choferes que son víctimas de extorsión. Se anunció que ocho mil de estos trabajadores se sumarían a la medida.

Por otro lado, y en menor medida, los taxistas de Lima y Callao señalaron que se plegarían a una marcha y plantón en el MTC por la grave situación que vive el sector ante el desabastecimiento de gas natura, lo que les impide de cargar GNV a sus vehículos. Esto ante la fuga de gas en Camisea, que tomará 14 días para reparar.

Pese a lo anunciado, desde muy temprano la situación en los principales paraderos de Lima se vivió con tranquilidad y con una afluencia de buses como de costumbre.