Precio de la gasolina regular llega hasta los S/ 24,77 en Lima: máximo de la premium en S/ 26,09

Estos cambios se dan en medio de una mayor presión en el mercado, luego de que la escasez de gas natural llevara a muchos conductores a optar por gasolinas, diésel o GLP. Foto: Siente Trujillo

El precio de los combustibles continúa mostrando incrementos en Lima en medio de la actual crisis energética que atraviesa el país. De acuerdo con la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el galón de gasohol regular alcanza hasta los S/ 24,77 en el distrito de San Juan de Lurigancho, mientras que el gasohol premium llega a venderse hasta en S/ 25,87 en esa misma jurisdicción y S/ 26,09 en la capital.

Estas variaciones se producen en un contexto de mayor presión sobre el mercado de combustibles líquidos, luego de que la escasez de gas natural obligara a miles de conductores a migrar hacia gasolinas, diésel o GLP. La reducción en el suministro del gas proveniente de Camisea, tras una emergencia en su sistema de transporte, ha provocado un aumento en la demanda de combustibles alternativos, lo que ha impactado directamente en los precios que se registran en los grifos.

Gasohol regular a los S/ 24 por galón en algunas gasolineras

Según los datos más recientes de Facilito, el precio más alto del gasohol regular en Lima se encuentra en el distrito de San Juan de Lurigancho. En el establecimiento Grifo Libertad S.A., ubicado en la avenida Héroes del Cenepa, esquina con la calle D del asentamiento humano Santa María, el galón se comercializa a S/ 24,77.

Este valor se ubica varios soles por encima de otros precios registrados en la capital. Por ejemplo, en diversos grifos de Lima Metropolitana, el mismo combustible se vende alrededor de S/ 21,99 por galón. Entre ellos figuran estaciones operadas por Energigas y Repsol situadas en avenidas como Venezuela, Universitaria y Argentina.

De acuerdo con la información más reciente de Facilito, el mayor precio del gasohol regular en Lima se registra en el distrito de San Juan de Lurigancho. Foto: Revista Energía

En otros distritos los precios también presentan niveles superiores, aunque no alcanzan el máximo observado en San Juan de Lurigancho. En Ate, por ejemplo, un establecimiento ubicado en la avenida Nicolás de Piérola ofrece el galón de gasohol regular a S/ 22,99. En tanto, estaciones ubicadas en San Isidro también reportan máximos de S/ 22,99.

Gasohol premium en máximos de S/ 26

En el caso del gasohol premium, los precios más altos también se concentran en algunos distritos específicos de la capital. En San Juan de Lurigancho, el grifo Libertad S.A. registra un precio de S/ 25,87 por galón, uno de los más elevados reportados por la plataforma.

Otros establecimientos en Lima Metropolitana también venden este combustible a altos valores. En estaciones ubicadas en Lima Cercado y Miraflores, operadas por Repsol y Energigas, el galón se ofrece alrededor de S/ 24,99.

En un servicentro ubicado en la avenida La Marina, en el distrito de Pueblo Libre, el gasohol premium alcanza los S/ 26,09 por galón, convirtiéndose en el más alto registrado en la capital.

En San Juan de Lurigancho, el grifo Libertad S.A. ofrece el galón de gasohol premium a S/ 25,87, uno de los valores más altos registrados por la plataforma. Foto: Facebook

Diésel B5 también muestra precios elevados

El diésel B5, otro de los combustibles con alta demanda en el país, también presenta precios cercanos a los S/ 24 por galón en diversos puntos de Lima. En varios establecimientos de distritos como Santiago de Surco, Miraflores, Jesús María y San Juan de Lurigancho, este combustible se comercializa alrededor de S/ 22,99.

Entre los locales que reportan ese valor figuran estaciones situadas en la avenida Primavera, en Surco; en la avenida Alfredo Benavides, en Miraflores; y en la avenida Edgardo Rebagliati, en Jesús María.

Sin embargo, otros grifos muestran precios aún mayores. En establecimientos ubicados en Surquillo y distintos sectores de San Juan de Lurigancho, el galón de diésel B5 llega a venderse a S/ 23,99.