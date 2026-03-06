Grupo Vytal compra Latina TV y continúa su expansión luego de adquirir Chilevisión

El canal Latina TV se vendrá al Grupo Vytal, quien hace poco compró un canal chileno y planea su internalización. - Crédito Captura de Google Maps

Venta histórica para el Perú. Latina, uno de los canales más conocidos y legendarios de la TV peruana, se vendió al Grupo Vytal, el holding liderado por el empresario argentino de medios Tomás Yankelevich.

El conglomerado ha anunciado la compra de el canal que ha creado diversos formatos, como Pataclaun, Yo Soy, El Gran Chef Famosos, muy recordado y seguido por los peruanos.

“Grupo Vytal y Latinoamericana de Redes y Comunicaciones SAC celebraron hoy un acuerdo a través del cual Vytal adquirirá el control de Latina TV Perú”, reveló el mismo canal en un comunicado.

Tomás Yankelevich: el nuevo dueño de Latina. - Crédito Enrique Tubio

Latina se vende a Grupo Vytal

Como se sabe, Grupo Vytal es un holding de empresas liderado por el empresario Tomás Yankelevich, hombre vinculado profesional y familiarmente a medios de comunicación y producciones a nivel internacional.

Ya en enero último, Grupo Vytal anunció la compra a Paramount de Chilevisión, uno de los canales líderes de TV abierta del país latinoamericano. Ahora su plan de apuntar al público internacional apunta otro hito con la compra de Latina.

“Estamos felices y entusiasmados de haber concretado este acuerdo. Hace años que venimos observando la evolución de Latina TV Perú y sus logros en diversas plataformas. A través de nuestra experiencia en televisión abierta y streaming, y habiendo sumado recientemente a nuestro portfolio a Chilevisión, queremos potencial a Latina TV perú, integrando nuevas tecnologías para expandir su alcance masivo, fortalecer su liderazgo y crear contenidos que enriquezcan la vida de las familias peruanas”, resaltó el nuevo dueño del canal, cuando se concrete la venta.

Cayetana Aljovin, presidente del directorio de Latina TV Perú.

Por el lado del canal, Cayetana Aljovin, presidente del directorio de Latina TV Perú, manifestó que se encuentran “muy satisfecha de contar con la trayectoria y experiencia del Grupo Vytal, lo cual garantizará la consolidación e internacionalización de Latina TV Perú”.

Como se sabe, aún el cierre de esta operación se encuentra sujeto a la verificación de ciertas condiciones y autorizaciones gubernamentales, las que se estima ocurran en los siguientes meses.

Grupo Vytal se expande en Latinoamérica

Como resaltó Latina, esta operación constituye un hito fundamental para Vytal al estar alineada con su vision de inversión estratégica en la región.

Fachada del edificio de Chilevisión en Santiago, epicentro de la transición de mando en la señal

Ya en enero el Grupo Vytal, el grupo empresario encabezado por Tomás Yankelevich, formalizó la asunción del control operativo y administrativo de Chilevisión, en el marco de la adquisición concretada a Paramount Global en noviembre pasado.

Este traspaso marcó el comienzo de una nueva etapa para la señal chilena, uno de los canales más vistos de ese país, que ahora pasa a manos de un consorcio de capitales sudamericanos con amplia experiencia en la industria audiovisual. Ahora, la empresa sigue este hito con la compra del canal peruano.

Como se recuerda, la operación se anunció en noviembre y se completó tras la obtención de la autorización de las autorizaciones regulatorias correspondientes. En solo tres meses se concretó. En base a este plazo, en Perú podría pasar algo similar y para mayo podría llegarse a concretar la compra de Latina.

Si bien en el caso peruano no se sabe el monto por el que se vendió Latina, en el caso de Chilevisión habría implicado un desembolso de USD 30 millones, de acuerdo a los trascendidos que circularon en su momento.