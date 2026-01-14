El grupo empresario liderado por Tomás Yankelevich asumió la gestión de Chilevisión

Tomás Yankelevich (Enrique Tubio)

Vytal Group, el grupo empresario encabezado por Tomás Yankelevich, formalizó la asunción del control operativo y administrativo de Chilevisión, en el marco de la adquisición concretada a Paramount Global en noviembre pasado.

El traspaso marca el comienzo de una nueva etapa para la señal chilena, uno de los canales más vistos del país, que ahora pasa a manos de un consorcio de capitales sudamericanos con amplia experiencia en la industria audiovisual.

La operación se anunció en noviembre y se completó tras la obtención de la autorización de las autorizaciones regulatorias correspondientes. Habría implicado un desembolso de USD 30 millones, de acuerdo a los trascendidos que circularon en su momento.

El grupo liderado por Yankelevich incluye a inversores argentinos, chilenos y estadounidenses, con un esquema de participación que coloca al ejecutivo argentino como referente principal. De acuerdo con lo comunicado por fuentes cercanas al proceso, la transacción contempló la transferencia integral de la señal y sus activos, excluyendo las operaciones digitales y la plataforma Pluto TV, que permanecen bajo el control de Paramount.

Fachada del edificio de Chilevisión en Santiago, epicentro de la transición de mando en la señal

Según habían expresado medios locales cuando se conoció la noticia y también un comunicado de Paramount Skydance firmado por su presidente, Kevin MacLellan, el empresario chileno Jorge Carey se convertiría en el CEO del canal de TV abierta y será el referente de Vytal Group en ese país; se trata de un holding con sede en Reino Unido sobre el que Yankelevich posee el 75%, y el resto está repartido entre los chilenos Edgar Spielmann y el propio Carey, actual propietario de CNN Chile.

Paramount Global buscó desprenderse de activos no estratégicos en América Latina como parte de un plan de reordenamiento global. La venta de Chilevisión surgió luego de que la compañía estadounidense analizara distintas alternativas para optimizar su portafolio de medios en la región. El canal chileno resultó atractivo para el grupo empresario por su posicionamiento en el mercado, su alcance nacional y la posibilidad de ampliar la generación de contenidos propios y alianzas regionales.

Esta desinversión de Paramount en Latinoamérica incluye la venta de Telefé en Argentina en octubre pasado, una transacción que se concretó por USD 95 millones.

Chilevisión fue la siguiente operación por definir. En ese sentido MacLellan explicó que “ambas transacciones reflejan nuestro cambio estratégico en América Latina, mientras continuamos evolucionando nuestro portafolio global y enfocándonos en aquellas áreas con mayor potencial de crecimiento a largo plazo”.

Paramount inició un proceso de desinversión de sus empresa en América Latina (REUTERS/Mike Blake)

La presencia de Yankelevich al frente del consorcio aporta experiencia en gestión de medios y producción audiovisual. El directivo argentino desarrolló una trayectoria en la industria televisiva de Sudamérica, con antecedentes en la dirección de contenidos y la implementación de estrategias de programación que potenciaron señales en mercados competitivos.

El proceso para desprenderse de Chilevisión por parte de Paramount se cerró el 11 de septiembre, y recibió tres ofertas.

Quiénes son los nuevos dueños

Entre los integrantes del holding, Tomás Yankelevich ocupa una posición central por su peso en la industria audiovisual y el respaldo familiar que lo acompaña.

Yankelevich proviene de una familia reconocida en el ámbito televisivo argentino. Sus padres, Cris Morena y Gustavo Yankelevich, se destacaron como productores y directores dentro del sector. Él mismo consolidó su perfil en ambos roles y, además de la reciente adquisición de Chilevisión, reunió experiencia en cargos de relevancia en la televisión argentina y latinoamericana.

Entre 2011 y 2017, Yankelevich se desempeñó como director de programación en Telefe. Luego, asumió la función de Chief Content Officer en Turner, puesto que ocupó hasta 2020, y posteriormente extendió su carrera en Warner Media Latam con el mismo cargo hasta 2023.

En cuanto a Carey, su vinculación con la televisión comenzó en 2016 al integrarse al directorio de CNN Chile. Al año siguiente, se convirtió en presidente ejecutivo del canal, con el apoyo de Turner. Para 2023, Carey concretó la adquisición total de la representación del medio estadounidense en el país.

Por último, Edgar Spielmann integró durante dos años Canal 13, donde lideró el área de nuevos negocios. Su mayor proyección profesional se dio en Fox, donde permaneció diez años como vicepresidente ejecutivo para Latinoamérica. Los tres ejecutivos suman una trayectoria sólida en la industria televisiva, con experiencia en distintos mercados y áreas de gestión.