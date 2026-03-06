Perú

¿Demasiada sal en tu dieta? Lo que dice la ciencia de su vínculo con el cáncer

Una ingesta elevada de cloruro de sodio se asocia con la aparición de padecimientos como hipertensión, trastornos cardiovasculares, afecciones renales y algunas formas de cáncer, especialmente el de estómago

El consumo excesivo de sal
El consumo excesivo de sal aumenta el riesgo de hipertensión, insuficiencia cardíaca y diversas enfermedades crónicas según expertos en salud. (Freepik)

El consumo excesivo de sal incrementa considerablemente el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades crónicas, es decir, aquellas que por lo general duran toda la vida, que no tienen cura y solo reciben tratamiento. La sal incrementa el riesgo de padecer hipertensión arterial, infarto, insuficiencia cardíaca, accidente cerebro vascular (obstrucción o ruptura de vasos a nivel cerebral), enfermedad renal crónica, osteoporosis e incluso cáncer, sobre todo gástrico.

¿Por qué el consumo excesivo de sal incrementa el riesgo de cáncer gástrico?

El consumo excesivo de sal está fuertemente relacionado con el desarrollo de cáncer gástrico. De acuerdo con diversas investigaciones, un consumo elevado y frecuente de sal incrementa el riesgo de cáncer hasta en un 40%. Los mecanismos descritos son diversos, pero los más aceptados sostienen que una dieta con un contenido alto en sal irrita la mucosa del estómago y promueve la producción de sustancias con alto potencial cancerígeno. Además, la sal también puede generar un proceso inflamatorio permanente (gastritis) que reduce considerablemente la protección del estómago contra la infección por una bacteria llamada Helicobacter Pylori. Esta bacteria es considerada como el principal factor de riesgo conocido para el cáncer gástrico, clasificada como carcinógeno humano por la Organización Mundial de la Salud.

El alto consumo de alimentos
El alto consumo de alimentos procesados aporta grandes cantidades de sodio oculto incluso sin añadir sal en la alimentación cotidiana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Es posible no volverle agregar sal a la comida y seguir consumiendo altas cantidades de sal?

Si. Si es posible.

La sal común y todas las sales disponibles en el mercado (sal de mesa, sal marina, sal gruesa, sal Maldón, flor de sal, escamas o pétalos de sal, sal Kosher, sal del Himalaya, sal negra, y otras) están compuestas por dos elementos, cloro y sodio, que en conjunto se denominan cloruro de sodio. Casi el 40% del peso total de la sal, corresponde a sodio. Por cada gramo (1000 mg) de sal que consumimos, también ingerimos 0.4 g de sodio (400mg) de sodio. Mientras más sal (cloruro de sodio) consume la persona, mayor cantidad de sodio está ingiriendo y viceversa. Aquí surge la confusión porque una persona puede dejar de consumir sal (cloruro de sodio) y seguir consumiendo altas cantidad de sodio libre a través de los alimentos.

Un consumidor examina la fecha
Un consumidor examina la fecha de caducidad en un envase de sal de mesa, resaltando la importancia de la seguridad alimentaria en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sodio es un elemento utilizado en la industria alimentaria por diferentes razones: potencia el sabor, reduce el crecimiento de microorganismos, da consistencia y textura, ajusta el color y la apariencia entre otros efectos. A este sodio se le conoce como “sal oculta”. En algunos países, el consumo de alimentos procesados es tan alto que la persona podría no agregar sal a su comida y estaría consumiendo más sodio del recomendando bajo la forma de “sal oculta”. Estos compuestos incluyen: glutamato monosódico, citrato de sodio, sulfito y sulfato de sodio, caseinato de sodio, benzonato de sodio, hidróxido de sodio, fosfato de disodio, propionato de sodio, nitrito y nitrato de sodio, malato de sodio

“En algunos países, el consumo de alimentos procesados es tan alto que la persona podría no agregar sal a su comida y estaría consumiendo más sodio del recomendando bajo la forma de sal oculta”.

La relación entre la sal
La relación entre la sal y el cáncer gástrico está respaldada por estudios que indican un incremento del 40% en el riesgo por consumo elevado.

Reducir el consumo de sodio en general, proveniente de todas las formas de sal disponible o bajo la forma de sodio es una estrategia preventiva contra el desarrollo de diversas enfermedades incluidas el cáncer gástrico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el consumo de sodio no supere los 2g (2000mg) al día. Esto equivale a una cucharadita de 5g de sal, sin embargo, recuerde que esos 2000 mg también deben incluir todo el sodio que consumimos bajo la forma de “sal oculta”

En adelante, revise la etiqueta de los productos que consume con regularidad y calcule cuanto sodio está consumiendo, quizás haya dejado de agregar sal a su comida y, a pesar de ello, siga consumiendo gran cantidad de sodio.

