Perú

Congreso propone entregar bono para gasolina y para balón GLP frente al alza de precios

La emergencia del gas natural seguirá, al menos, hasta el 15 de marzo. Mientras, transportistas y familias tendrían problemas para acceder al combustible que usan diariamente, tanto GLP como GNV

La emergencia del gas natural
La emergencia del gas natural durará hasta el 14 de marzo, pero los taxistas y familias ya empiezan a sentir la presión. - Crédito TV Perú

No hay GNV, se acabaría el GLP y la emergencia por el gas natural todavía tiene para una semana más. Como se recuerda, la ruptura de un tubo de gas natural de Camisea ha llevado a que el Gobierno racione el combustible.

Esto, sin embargo, esta presionando la economía familiar, tanto usuarios con autos particulares, como taxistas, y hasta consumidores de gas en el hogar, tienen que afrontar precios más altos, dada la demanda de otros combustibles.

Pero frente a esto ya desde el Congreso se proponen entregar bonos para paliar esta situación. Uno de ellos ha sido propuesto directa a la Presidenta del Consejo de Ministros por la congresista Sigrid Bazán: un bono para gasolina. Mientras otros dos son partes de series de medidas de la parlamentaria Rosangella Barbarán de Fuerza Popular, que propone, además, que se entregue un bono para balón de GLP para familias vulnerables.

Gobierno asegura que crisis en
Gobierno asegura que crisis en ducto de Camisea no afectará precio del GLP doméstico, pero igal hay preocupaciones desde la ciudadanía.- Crédito Andina

La propuesta de Sigrid Bazán

La propuesta de Bazán no se trata técnicamente de un proyecto de ley (al menos aún no), sino un pedido dirigido a la Presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles Miralles.

“Ante el desabastecimiento de gas natural que vive el país, hemos enviado un oficio a la PCM exigiendo medidas urgentes. Es inaceptable que el Ejecutivo responda a esta crisis recomendando usar combustibles más caros mientras transportistas y familias ven sus bolsillos afectados”, se lee en el documento.

Así, se proponen dos medidas:

  • Entregar un bono a los transportistas de vehículos livianos que les permitan sobrellevar el alza de costos por tener que utilizar forzosamente gasolina
  • Protección a las familias del incremento de las tarifas eléctricas a través del congelamiento de las tarifas eléctricas domiciliarias, con enfásis en hogares de pobreza y pobreza extrema.
El precio del balón de
El precio del balón de gas en Perú se perfila a los 100 soles ante la emergencia en los ductos de Camisea. - Crédito Difusión

Asimismo, se pide impulsar desde el Ejecutivo un “plan de promoción e implementación de energías renovables que nos permitan tener alternativas de largo plazo frente a situaciones de este tipo".

La propuesta de Barbarán

Dado que la propuesta de Barbarán se trata de un proyecto de ley promovido con firmas del partido Fuerza Popular, este incluye más medidas.

Las dos principales detallan, en pocas palabras, la entrega de un bono para gasolina y otro combustible y otro para financiar una posible alza de precios de los balones de GLP usados en casas.

En desarrollo...

