Perú

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

Según informes de fiscalización, congresistas no declararon todos sus trabajos en los últimos 10 años. Podrían ser multados con hasta 10 UIT

Guardar
Sigrid Bazán y Alejandro Cavero
Sigrid Bazán y Alejandro Cavero buscan la reelección. Foto: composición/Congreso

Los candidatos a la Cámara de Diputados Alejandro Cavero (Avanza País) y Sigrid Bazán (Alianza Electoral Venceremos) habrían consignado información falsa en las hojas de vida que presentaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según informes de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3.

De acuerdo con los informes, tanto Cavero como Bazán no habrían declarado todos los trabajos en los que laboraron en los últimos 10 años, tal como exige la ley.

En el caso del parlamentario de Avanza País, según el informe, no declaró haber trabajado como consultor en la empresa Invertir Consultores SAC (2020) y como técnico de la bancada Peruanos por el Kambio (2018-2019). Dichos trabajos sí los declaró al postular en las Elecciones 2021.

“Para el actual proceso electoral. En vista que la declaración jurada de hoja de vida se presentó en diciembre 2025, el periodo de los 10 años contabilizados sería 2015 al 2025. En base a esta temporalidad establecida, el candidato citado, debió declarar que trabajo en empresa Invertir Consultores Asociados SAC [...]. Así como también, la del Congreso de la República con el cargo de técnico del grupo parlamentario peruanos por el Kambio en los años 2018 y 2019 [...]. Por tanto, habría consignado información falsa”, se lee en el informe.

Informe de fiscalización sobre la
Informe de fiscalización sobre la hoja de vida de Alejandro Cavero.

Respecto a Sigrid Bazán, Fiscalización del JEE Lima Oeste 3 alerta que no consignó su tiempo como conductora en Latina Televisión, entre 2018 y 2020.

El informe, por otro lado, también sostiene que Bazán tampoco declaró haber estudiado una maestría en estudios de género en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). “Por tanto, habría consignado información falsa”, concluye el informe ante las dos omisiones.

Informe de fiscalización sobre la
Informe de fiscalización sobre la hoja de vida de Sigrid Bazán.

Por omisiones en sus declaraciones de hojas de vida, ni Alejandro Cavero ni Sigrid Bazán serán excluidos de la contienda electoral. Sin embargo, sí podrían enfrentar una multa de hasta 10 UIT (55 mil soles) y una investigación en el Ministerio Público.

Alfonso López Chau en la misma situación

Un informe de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 identificó que Alfonso López Chau declaró no poseer acciones en ninguna empresa, a pesar de que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) señala que, desde 2018, es socio fundador del Centro Médico Gestión & Salud S.A.C.

La fiscalizadora Liliana Herrera De la Cruz precisó en su informe: “Se advierte que el candidato Pablo Alfonso López Chau Nava no declaró ser socio fundador de la persona jurídica Centro Médico Gestión & Salud S.A.C, inscrita en la Partida Registral N° 14165248 de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, Registro de Personas Jurídicas; apreciándose en el Asiento A00001 (Constitución), que suscribió 100 acciones, conforme consta en el documento registral. Por tanto, habría información falsa declarada por el candidato“.

El informe recomienda al pleno del tribunal requerir al personero de Ahora Nación los descargos correspondientes sobre las omisiones de López Chau en su declaración de intereses.

Según la última encuesta nacional elaborada por Ipsos para Perú 21, Alfonso López Chau cuenta con 4% de intención de voto, ubicándose en el tercer puesto junto con César Acuña (Alianza para el Progreso). Los primeros lugares corresponden a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quienes alcanzan 10% y 9%, respectivamente.

Temas Relacionados

Alejandro CaveroSigrid BazánElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Papa León XIV tiene local de votación en Perú para las Elecciones 2026: ONPE le asignó mesa en Chiclayo, pero él reside en el Vaticano

El organismo electoral del Perú confirmó que el ciudadano peruano Robert Francis Prevost figura en el padrón electoral con domicilio en Chiclayo para los comicios del 12 de abril

Papa León XIV tiene local

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

Melgar sufrió remontada ante Los Chankas. Sporting Cristal cayó 2-1 ante Sport Huancayo. Alianza Lima se enfrenta a UTC en Cajamarca

Tabla de posiciones de la

Retiro ONP avanza fuera del Congreso: La nueva fecha en que evaluarán la devolución de 4 UIT

Aportantes de la ONP, la congresista Ariana Orué y representantes del MEF se juntarán para ver la viabilidad de la medida. Si no, se plantearán opciones alternas

Retiro ONP avanza fuera del

Alianza Lima 0-0 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El estadio Héroes de San Ramón vivirá un duelo directo por el primer lugar de la tabla de posiciones. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima 0-0 UTC EN

Conciertos en Perú: Estos son los grandes artistas internacionales que llegarán a Lima en el mes de marzo

La capital peruana se prepara para recibir música de distintos estilos y generaciones, como la llegada de Miguel Bosé, Natalia Jiménez, Melendi, Pablo Alborán, Fonseca, entre otros

Conciertos en Perú: Estos son
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Grupo especial contra las extorsiones

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Crisis en el Ministerio Público: Falta de presupuesto pone en riesgo operativos contra el crimen organizado

La Ley Soto “limita la acción de la justicia”, advierte magistrado Manuel Monteagudo

Elecciones y crisis política en Perú reavivan alerta por posible uso militar chino del puerto de Chancay

Hoy son las elecciones en el Colegio de Abogados de Lima: Postulan Delia Espinoza, Humberto Abanto, Pedro Angulo, entre otros

ENTRETENIMIENTO

Conciertos en Perú: Estos son

Conciertos en Perú: Estos son los grandes artistas internacionales que llegarán a Lima en el mes de marzo

Críticas y escándalo en ‘Yo Soy’: Enfrentamiento entre imitadores de Jowell y Randy, y críticas por eliminación de Pedro Suárez Vértiz

Magaly Medina ironiza con romance de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: “Estos dos han cambiado de novios, como nosotros de presidentes”

Grupo 5 cancela su concierto en Olmos por intensas lluvias y se solidariza con afectados

Ricardo Mendoza anuncia boda doble con Katya Mosquera y sus deseos de agrandar la familia: "Yo quería una hija"

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: así van los equipos previo a la fecha 8

Partidos de hoy, sábado 28 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima 0-0 UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Christofer Gonzales falló increíble penal en Sporting Cristal vs Sport Huancayo por la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos