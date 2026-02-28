Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

Sigrid Bazán y Alejandro Cavero buscan la reelección. Foto: composición/Congreso

Los candidatos a la Cámara de Diputados Alejandro Cavero (Avanza País) y Sigrid Bazán (Alianza Electoral Venceremos) habrían consignado información falsa en las hojas de vida que presentaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según informes de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 3.

De acuerdo con los informes, tanto Cavero como Bazán no habrían declarado todos los trabajos en los que laboraron en los últimos 10 años, tal como exige la ley.

En el caso del parlamentario de Avanza País, según el informe, no declaró haber trabajado como consultor en la empresa Invertir Consultores SAC (2020) y como técnico de la bancada Peruanos por el Kambio (2018-2019). Dichos trabajos sí los declaró al postular en las Elecciones 2021.

“Para el actual proceso electoral. En vista que la declaración jurada de hoja de vida se presentó en diciembre 2025, el periodo de los 10 años contabilizados sería 2015 al 2025. En base a esta temporalidad establecida, el candidato citado, debió declarar que trabajo en empresa Invertir Consultores Asociados SAC [...]. Así como también, la del Congreso de la República con el cargo de técnico del grupo parlamentario peruanos por el Kambio en los años 2018 y 2019 [...]. Por tanto, habría consignado información falsa”, se lee en el informe.

Informe de fiscalización sobre la hoja de vida de Alejandro Cavero.

Respecto a Sigrid Bazán, Fiscalización del JEE Lima Oeste 3 alerta que no consignó su tiempo como conductora en Latina Televisión, entre 2018 y 2020.

El informe, por otro lado, también sostiene que Bazán tampoco declaró haber estudiado una maestría en estudios de género en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). “Por tanto, habría consignado información falsa”, concluye el informe ante las dos omisiones.

Informe de fiscalización sobre la hoja de vida de Sigrid Bazán.

Por omisiones en sus declaraciones de hojas de vida, ni Alejandro Cavero ni Sigrid Bazán serán excluidos de la contienda electoral. Sin embargo, sí podrían enfrentar una multa de hasta 10 UIT (55 mil soles) y una investigación en el Ministerio Público.

Alfonso López Chau en la misma situación

Un informe de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 identificó que Alfonso López Chau declaró no poseer acciones en ninguna empresa, a pesar de que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) señala que, desde 2018, es socio fundador del Centro Médico Gestión & Salud S.A.C.

La fiscalizadora Liliana Herrera De la Cruz precisó en su informe: “Se advierte que el candidato Pablo Alfonso López Chau Nava no declaró ser socio fundador de la persona jurídica Centro Médico Gestión & Salud S.A.C, inscrita en la Partida Registral N° 14165248 de la Zona Registral N° IX – Sede Lima, Registro de Personas Jurídicas; apreciándose en el Asiento A00001 (Constitución), que suscribió 100 acciones, conforme consta en el documento registral. Por tanto, habría información falsa declarada por el candidato“.

El informe recomienda al pleno del tribunal requerir al personero de Ahora Nación los descargos correspondientes sobre las omisiones de López Chau en su declaración de intereses.

Según la última encuesta nacional elaborada por Ipsos para Perú 21, Alfonso López Chau cuenta con 4% de intención de voto, ubicándose en el tercer puesto junto con César Acuña (Alianza para el Progreso). Los primeros lugares corresponden a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quienes alcanzan 10% y 9%, respectivamente.