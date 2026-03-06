Perú

Salud en alerta: Falta de gas natural está afectando la producción de medicamentos esenciales en Perú

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú alertó sobre la paralización de plantas farmacéuticas por la falta de GNV, una situación que afecta la producción de medicamentos esenciales y amenaza el abastecimiento en centros médicos de todo el país

Hospitales y clínicas enfrentan un posible desabastecimiento de medicamentos esenciales debido a la crisis energética y la paralización de plantas farmacéuticas. - Andina

La restricción en el suministro de gas natural en Perú ha generado un escenario de alerta en el sector salud, ante la paralización de operaciones en diversas plantas farmacéuticas. El Colegio Químico Farmacéutico del Perú advirtió que esta situación impacta directamente en la fabricación de medicamentos esenciales, poniendo en riesgo el abastecimiento a hospitales y clínicas de todo el país.

Según la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan), la interrupción en la provisión de gas natural ha obligado a detener procesos críticos de producción, particularmente en el caso de inyectables, viales y ampollas, que requieren equipos operando de manera continua con este insumo energético. La incidencia de esta crisis podría traducirse en desabastecimientos de medicamentos fundamentales para tratamientos de emergencia y de alta complejidad.

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú, a través de un comunicado oficial, instó a las autoridades a priorizar el restablecimiento del gas natural para las plantas farmacéuticas. Subrayó la urgencia de garantizar la continuidad de los procesos productivos que abastecen a hospitales, farmacias y centros especializados, advirtiendo sobre las consecuencias sanitarias si la situación persiste.

La Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales reporta que la falta de GNV afecta la entrega oportuna de tratamientos en áreas de emergencia y cuidados intensivos.

Impacto directo en hospitales y pacientes

La escasez de gas natural afecta la operatividad de las plantas que elaboran medicamentos críticos, lo que pone en riesgo la disponibilidad de insumos en hospitales públicos y privados. De acuerdo con la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, la paralización en la producción de ampollas y viales podría generar retrasos en tratamientos, especialmente en áreas de cuidados intensivos y emergencias, donde la reposición oportuna de medicamentos es vital para preservar la vida de los pacientes.

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú alertó que, de no resolverse pronto la crisis de abastecimiento de gas, podrían presentarse faltantes de medicamentos en instituciones de salud de todo el país.

La producción de medicamentos clave se ha visto comprometida por la escasez de gas natural, generando preocupación en el sistema sanitario nacional. - Andina

El Gobierno responde a la crisis energética

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, compareció ante el Congreso para explicar las causas de la crisis energética, que ha sido calificada como “la más grave de las últimas dos décadas” en el país. Alfaro detalló que la restricción en el suministro de gas natural responde a problemas técnicos en los sistemas de transporte y distribución, agravados por factores climáticos y limitaciones en la infraestructura.

El Gobierno anunció que trabaja en la rehabilitación de los ductos afectados y en la coordinación con empresas para priorizar el suministro a sectores estratégicos, como la salud. Según información oficial, se espera que el abastecimiento de GNV comience a normalizarse a partir del 8 de marzo, aunque la recuperación total podría extenderse durante varios días más.

¿Cuándo se restablecerá el suministro de GNV?

De acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minas, el restablecimiento del GNV en Lima y regiones afectadas se prevé para el 8 de marzo de 2026, aunque la normalización completa del sistema podría demorar algunos días adicionales. Las autoridades enfatizaron que se están tomando medidas para asegurar que los servicios de salud cuenten prioritariamente con el gas necesario para sus operaciones críticas.

Mientras tanto, el Colegio Químico Farmacéutico del Perú y la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales mantendrán el monitoreo de la situación y reiteraron el llamado a garantizar el suministro continuo para evitar un impacto mayor en la atención médica y la vida de los pacientes.

Contexto de la crisis energética en Perú

La actual crisis de GNV se suma a una serie de desafíos energéticos que ha enfrentado Perú en los últimos años, poniendo en evidencia la vulnerabilidad del sistema ante interrupciones logísticas y técnicas. De acuerdo con reportes de la prensa especializada, la dependencia de equipos médicos y procesos industriales del gas natural ha llevado a las autoridades a considerar estrategias de contingencia y diversificación de fuentes energéticas en el mediano plazo.

Por ahora, el sector salud permanece en alerta máxima, a la espera de una pronta solución que permita restablecer la producción de medicamentos esenciales y garantizar la atención oportuna de los pacientes en todo el territorio nacional.

