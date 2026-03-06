Perú

Brunella Torpoco, Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Paula Arias preparan el junte salsero más esperado en Lima

Las reinas de la salsa peruana dejarán atrás rivalidades para compartir escenario por primera vez, prometiendo una maratón musical sin precedentes que reunirá a fanáticos y a grandes figuras internacionales en una sola noche

Brunella Torpoco, Paula Arias, Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia liderarán un espectáculo sin precedentes en la escena salsera nacional. (Instagram Brunella Torpoco / Paula Arias / Daniela Darcourt / Yahaira Plasencia)

El próximo 14 de marzo, el Círculo Militar de Jesús María será escenario de un evento excepcional: por primera vez, Brunella Torpoco, Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Paula Arias, acompañadas por las integrantes de Son Tentación, compartirán el escenario en una celebración diseñada para marcar el cierre del verano y reunir a las principales figuras femeninas de la salsa peruana en una única presentación.

Esta histórica reunión, que promete más de 12 horas de música ininterrumpida, representa una oportunidad inédita de ver a las artistas más representativas del género actuar juntas, pese a las supuestas diferencias y rivalidades públicas que por años alimentaron el debate mediático en torno a la escena salsera nacional.

La mayor reunión de voces femeninas de la salsa peruana en una sola noche

Uno de los aspectos más llamativos de este espectáculo radica en la confluencia de trayectorias que hasta ahora se habían mantenido en paralelo o con distancias públicas por motivos profesionales y personales. Brunella Torpoco, conocida como ‘La Ronquita de la Salsa’, destaca por su carisma y cercanía con el público, y ha sido reconocida y aconsejada por sus colegas mayores.

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia, quienes iniciaron su proyección profesional en Son Tentación bajo el liderazgo de Paula Arias, emprendieron caminos independientes que las consagraron como solistas, protagonizando episodios de comparación y supuesta rivalidad, muchas veces magnificada por el entorno mediático.

La Charanga Habanera y Los 4, junto a agrupaciones peruanas, aportarán un repertorio internacional para una experiencia musical ininterrumpida de más de 12 horas. (Difusión)

Pese a las percepciones de enfrentamiento entre Darcourt y Plasencia, ambas han desmentido la existencia de una enemistad significativa y han sostenido, en declaraciones pasadas, que si bien no mantienen una amistad estrecha, “no existe una rivalidad real ni enemistad; simplemente no son amigas cercanas”, reconociendo mutuamente sus logros individuales.

Brunella Torpoco, por su parte, ha sido bien recibida dentro de esta red, encontrando en Darcourt y Plasencia referentes y consejeras dentro de la nueva generación de intérpretes. En el caso de Paula Arias, fundadora y directora de Son Tentación, su papel es central como formadora de talento femenino en la salsa local. Varios de los actuales referentes de la escena pasaron por las filas de su orquesta, que se mantiene como emblema de la solidez y el empuje del género en el Perú.

Artistas internacionales y una producción de alto nivel marcan el cierre de temporada

El evento no solo destaca por la convocatoria de artistas nacionales, sino por reunir en el mismo cartel a figuras de la música cubana y agrupaciones internacionales de amplio reconocimiento en América Latina. Tal es el caso de La Charanga Habanera y Los 4, cuyos éxitos como ‘Lola, Lola’, ‘Gozando en La Habana’ y ‘Después de todo’ forman parte del repertorio que animará al público limeño.

Entre las bandas peruanas invitadas figuran La Caro Band, César Vega, Combinación de La Habana y Masiel Málaga, lo que garantiza una oferta musical diversa y continua durante toda la jornada. La producción, orientada a ofrecer una experiencia única, apuesta por un espectro técnico de calidad, con despliegue de sonido, luces y escenografía especialmente pensados para acompañar las presentaciones colectivas e individuales.

Daniela Darcourt y Paula Arias.

Según dieron a conocer los organizadores, las artistas han mostrado total disposición para participar del espectáculo, señalando que ninguna puso reparos a la convocatoria y todas asistirán con la consigna de brindar “una descarga musical de principio a fin”.

La organización, a cargo de Teleticket, ha puesto a disposición de los seguidores una promoción especial, que ofrece un 30% de descuento en la compra anticipada de boxes y entradas VIP. Los ingresos para disfrutar de este maratón salsero, programado para el sábado 14 de marzo, están disponibles tanto en los módulos de venta como en la tienda virtual.

Brunella Torpoco Son Tentación Salsa Peruana Daniela Darcourt Yahaira Plasencia Paula Arias Conciertos

