Brunella Torpoco se coloca en el puesto 1 del Top 50 Perú Tropical con su “Mix Chelero 4”

Recibir el año en la cima de los rankings musicales es un logro reservado para pocos artistas. Brunella Torpoco lo consiguió al ubicarse en el primer lugar del Top 50 Perú Tropical con su tema “Mix Chelero 4”, consolidando así su presencia en el escenario nacional y reafirmando su conexión con el público. El inicio de 2026 encuentra a la cantante como líder indiscutible en radios y plataformas digitales, con una respuesta masiva de oyentes que han hecho suyo este éxito.

El ascenso de Brunella Torpoco no es casualidad. Cada lanzamiento suyo logra captar la atención de miles de seguidores, convirtiéndose rápidamente en tendencia y escalando posiciones en los listados más destacados del país.

El caso de “Mix Chelero 4” supera la estadística: no solo lidera un ranking, sino que también se ha transformado en un sonido recurrente en emisoras y playlists, acompañando celebraciones y encuentros en diversos espacios.

La fuerza de la intérprete radica en su capacidad para interpretar lo que el público busca: temas que conectan con experiencias cotidianas y emociones compartidas.

“Este #1 confirma el gran momento de Brunella Torpoco y su capacidad de interpretar lo que el público quiere escuchar, temas que tocan emociones reales y que se disfrutan en coro”, resalta el equipo de producción de la artista.

La recepción de sus canciones no se limita a una sola generación; el repertorio de Torpoco une a jóvenes y adultos con letras que se cantan y ritmos que se bailan, consolidando un fenómeno transversal en el género tropical.

La propia cantante expresó su gratitud tras conocer la noticia. “Gracias a todos por el apoyo incondicional a mi carrera musical y por hacer suyo Mix Chelero 4. Esto es de ustedes, de la gente que canta conmigo y me acompaña siempre. Se vienen más producciones y más música para seguir disfrutando juntos”, manifestó Brunella Torpoco al celebrar este nuevo logro.

El inicio de 2026 marca un punto alto en la trayectoria de Brunella Torpoco, quien continúa ampliando su impacto y renovando la escena tropical peruana. El éxito de “Mix Chelero 4” refuerza su posición como una de las figuras más sólidas y queridas, y anticipa un año cargado de nueva música y proyectos para sus seguidores.

¿Quién es Brunella Torpoco?

Brunella Torpoco es una cantante peruana de salsa nacida en el Callao en 1998. Inició su carrera artística a los 15 años, acompañando a su padre en orquestas locales, y poco después emprendió su camino como solista. Su propuesta de llevar clásicos del bolero al ritmo de salsa le permitió ganar popularidad en el Perú y captar la atención de productores y medios especializados.

En 2022, su carrera se vio interrumpida por amenazas y extorsiones, situación que la llevó a retirarse temporalmente de los escenarios. Meses después, decidió regresar a la música y relanzó su carrera con el sencillo “Te tocó perder”, recibiendo una respuesta positiva del público.

Brunella Torpoco regresó de su gira en Estados Unidos.

Brunella Torpoco ha desarrollado una carrera internacional, presentándose en escenarios de Estados Unidos y otros países de la región. Su historia refleja el auge de la salsa en el Perú y el surgimiento de jóvenes intérpretes que renuevan el género. Reconocida por su voz potente y estilo directo, Torpoco se ha consolidado como una figura relevante de la nueva generación de la salsa peruana.