Daniela Darcourt recuerda el desaire que le hizo Yahaira Plasencia: “En mi vida no influye”

En el mundo de la salsa peruana, constantemente se ha creado una rivalidad entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, pese a que ambas compartieron escenario siendo parte de ‘Son Tentación’. Desde que cada una tomó un camino diferente como solista, se ha marcado una distancia entre ellas, pero cada una ha salido al frente a desmentir algún tipo de rivalidad.

Recientemente, Daniela Darcourt fue entrevistada en ‘Café con la Chévez’ de Trome, en donde habló de su colega. Cuando le consultaron por su relación con Plasencia y si es que entre ambas existiría una amistad, fue muy clara al asegurar que no existe un vínculo de cercanía entre ellas.

“Yahaira es una compañera, ella misma ha dicho que no somos amigas. Es verdad, no puedo llamar amiga a una persona a la que veo esporádicamente”, explicó al inicio.

Yahaira Plasencia respondió a Daniela Darcourt.

Sin embargo, después de eso le consultaron si es que había asado algo durante el encuentro de ambas en el programa ‘Esto es Guerra’. Allí, Daniela confesó que Yahaira le había hecho un desaire detrás de cámaras que, en el programa en vivo, se convirtió en una situación completamente diferente que a ella la dejó sorprendida.

“Fue raro. Llegué, hice mi ensayo. Ella llegó, hizo su ensayo. No me saludó hasta el momento en que me abrazó en vivo y, por eso, mi reacción después, fue de ‘espérate’”, contó ante su sorpresa por lo sucedido.

Por eso, ahondó en el tema. Refirió que no tomó a bien que Plasencia la ignore detrás de cámaras y en vivo finja otra situación. Además, explicó que el motivo por el que tuvo una reacción diferente en ‘Esto es Guerra’, fue por lo que había pasado antes y no por alguna riña con su colega.

Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia en EEG. (América TV)

“Es que yo me sorprendí. Si en el ensayo no me saludas y en el en vivo sí, ya qué te puedo decir y en ese momento quedé mal yo para muchas personas, porque era como que ay mira, ella sí te quiere abrazar, pero para mí fue raro, porque la gente no sabía ese detalle”, finalizó.

No tiene problemas en juntarse con Yahaira Plasencia

En otro momento de la conversación, contó que no tiene ningún problema en reunirse con Yahaira Plasencia o hablar con ella si se lo pidiera. Destacó que ninguna es relevante en la vida de la otra, por lo que no influye el camino que tomen en sus carreras o lo que puedan ir logrando.

“Si ella mañana quiere hablar conmigo, que me hable. Si ella mañana no me quiere hablar, que no me hable. No pasa nada. En mi vida no influye y yo viceversa en la suya. Creo que cada una somos irrelevantes en nuestras vidas, cada una hace su trabajo, cada una hace lo mejor que puede para surgir y buscar un espacio afuera con su carrera, individualmente cada una”, acotó en la entrevista.

Daniela Darcourt hace divertida imitación de Yahaira Plasencia en reunión de confraternidad con sus trabajadores. TikTok.

Resaltó que los logros de cada una son propios y personales, por lo que tampoco existiría una competencia entre ambas. En tono de broma, mencionó que le gustaría compartir con ella unas cervezas, para así tener una charla más tranquila y amena.

“Yo no he sido parte de su proceso, ella no ha sido parte del mío y los logros o no que tenga ella, es como conmigo, los ha hecho cada una. Café de repente no le invitaría, pero si una buena chela que nos agarren borrachas, yo tengo unas ganas de quedarme así, hace tiempo no tomo rico”, finalizó.