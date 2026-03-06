50 frases poderosas para pancartas del 8M: ideas para carteles en la marcha del Día de la Mujer

Una mujer con un cartel en contra de la violencia de género durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Lima, Perú, el viernes 8 de marzo de 2024. (AP Foto/Martín Mejía)

Cada 8 de marzo, miles de mujeres salen a las calles en distintas partes del mundo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Las marchas del 8M se han convertido en un espacio de expresión colectiva donde se visibilizan demandas por igualdad, derechos, justicia y el fin de la violencia de género.

En este contexto, las pancartas y carteles se transforman en una de las herramientas más poderosas de la protesta. Con frases contundentes, mensajes creativos y símbolos del movimiento feminista, estos carteles permiten que cada persona lleve su voz a la movilización.

Si planeas asistir a una marcha este 8M, aquí te contamos cómo hacer una pancarta para la marcha del Día de la Mujer, qué materiales usar y 50 frases poderosas que puedes escribir en tu cartel.

Foto: Cuartoscuro

Pancartas del 8M: por qué son tan importantes en las marchas

Las pancartas han acompañado las movilizaciones feministas durante décadas. Desde las protestas de las sufragistas a comienzos del siglo XX hasta las actuales marchas globales del 8M, los carteles han servido para expresar demandas, denunciar injusticias y compartir mensajes de empoderamiento.

Una pancarta no solo transmite una consigna: también refleja la identidad y la creatividad del movimiento. En las marchas del Día de la Mujer es común ver carteles con:

Mensajes contra la violencia de género

Reclamos por igualdad salarial

Frases feministas históricas

Consignas por los derechos reproductivos

Mensajes de sororidad y apoyo entre mujeres

Muchas veces, las frases más simples son las que más impactan y terminan viralizándose en redes sociales.

Fotografía de archivo de un letrero durante una marcha por el Día Internacional de la Mujer en La Paz (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas

Cómo hacer una pancarta para la marcha del 8M

Crear una pancarta para la movilización del Día Internacional de la Mujer es sencillo y no requiere materiales complejos. Lo más importante es que el mensaje sea claro, visible y fácil de leer a distancia.

Materiales recomendados

Puedes usar materiales simples que probablemente ya tengas en casa:

Cartulina o cartón reciclado

Marcadores gruesos o plumones

Pintura acrílica

Cinta adhesiva

Palos de madera o palos de escoba

Revistas o papel para collage

Tela o retazos de tela

El uso de materiales reciclados también es una práctica común en las marchas feministas, ya que refuerza el espíritu colectivo y creativo del movimiento.

"Basta de femicidio", una de las consignas de la protesta (Nicolás Stulberg)

Consejos para que tu pancarta destaque

Si quieres que tu cartel sea visible durante la marcha, ten en cuenta algunos aspectos clave:

Usa letras grandes: El mensaje debe poder leerse a varios metros de distancia. Elige colores contrastantes: El fondo blanco con letras moradas o negras suele funcionar muy bien. Usa símbolos del movimiento: El color morado, el símbolo de Venus o pañuelos feministas pueden reforzar el mensaje. Mantén el mensaje breve: Las frases cortas suelen tener más impacto. Agrega creatividad: Ilustraciones, collage o tipografías diferentes pueden hacer que tu pancarta destaque.

50 frases poderosas para pancartas del 8M

Si no sabes qué escribir en tu cartel para la marcha del Día Internacional de la Mujer, estas frases pueden servirte de inspiración.

Frases feministas cortas

Ni una menos Vivas nos queremos La revolución será feminista Mi cuerpo, mi decisión El patriarcado se va a caer Somos el grito de las que ya no están Ser mujer no debería ser un riesgo Igualdad ahora No es un favor, es un derecho Educación feminista para transformar el mundo

Frases de empoderamiento femenino

Somos fuertes, somos libres Cuando una mujer avanza, ninguna retrocede Mujer que lucha, mujer que transforma El futuro será feminista Las mujeres juntas somos imparables No nací para callar Mi voz también cuenta Las mujeres movemos el mundo Ser feminista es creer en la igualdad La igualdad no es negociable

Frases contra la violencia de género

Ni una menos, ni una más Nos queremos vivas El silencio también es violencia La violencia machista mata Justicia para todas No estamos todas, faltan las que nos arrebataron Basta de feminicidios Queremos vivir sin miedo La violencia no es normal Que ser mujer no sea peligroso

Frases creativas para pancartas

No quiero flores, quiero derechos Nos sembraron miedo, nos crecieron alas Más feminismo, menos machismo Las mujeres cambiamos la historia No somos histéricas, estamos hartas Si tocan a una, respondemos todas El machismo mata, el feminismo salva vidas Calladita no me veo más bonita Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo Somos la voz de nuestras abuelas

Frases inspiradas en la lucha histórica de las mujeres

Nuestros derechos costaron luchas La historia también es femenina Somos herederas de mujeres valientes Marcho por las que vinieron antes La igualdad aún está pendiente Nuestros derechos no se negocian La lucha sigue No es moda, es justicia Las calles también son nuestras Hoy marcho por mí y por todas

El color morado y otros símbolos del movimiento

Uno de los elementos más característicos de las marchas del 8M es el color morado o violeta. Este tono se convirtió en un símbolo del movimiento feminista porque históricamente ha representado la lucha por la igualdad y la dignidad de las mujeres.

En las movilizaciones del Día de la Mujer es común ver:

pañuelos morados

pancartas violetas

ropa con consignas feministas

banderas del movimiento

Estos elementos refuerzan el sentido colectivo de la protesta y ayudan a visibilizar el mensaje de igualdad.

Mujeres de diversas generaciones y etnias marchan juntas en una ciudad, portando pancartas con mensajes de igualdad y derechos, simbolizando la continuidad de la lucha femenina a través de la historia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más que carteles: una forma de alzar la voz

Las pancartas del Día Internacional de la Mujer son mucho más que un simple cartel. Cada frase escrita refleja historias, demandas y luchas que han marcado el camino hacia la igualdad.

En las marchas del 8M, cada mensaje contribuye a amplificar una causa que atraviesa generaciones. Desde consignas históricas hasta frases creativas que se viralizan en redes sociales, los carteles se han convertido en una forma de participación activa dentro del movimiento.

Por eso, si planeas asistir a una movilización este 8 de marzo, crear una pancarta puede ser una forma simple pero poderosa de sumar tu voz a la lucha por los derechos de las mujeres.