Ministro de Transportes responde a advertencia de paro de los taxistas y exhorta a que comprendan emergencia por el gas natural

El titular del MTC informó que su sector mantiene reuniones con los gremios, garantiza la continuidad del transporte masivo formal y evalúa medidas adicionales mientras se restablece el suministro tras la rotura del ducto en Cusco

El gremio de Taxis Amarillos
El gremio de Taxis Amarillos evalúa convocar una paralización entre jueves y viernes ante la escasez de combustible que afecta a miles de conductores. Foto: difusión

La posibilidad de una paralización de taxistas en Lima y Callao, en medio de la crisis por el desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV), motivó un pronunciamiento del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Martín Prieto Barrera. El gremio de Taxis Amarillos anunció que evalúa definir entre jueves y viernes una medida de fuerza, tras la escasez del combustible que afecta directamente a miles de conductores.

El escenario se produce luego de la rotura del ducto de Transportadora de Gas del Perú en Cusco, hecho que originó la declaratoria de emergencia por 15 días. La restricción en el suministro de GNV ha generado largas colas en los grifos y dificultades para operar con normalidad, lo que llevó a los representantes del sector a exigir un plan de contingencia al Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Gremio evalúa paralización

El representante de Taxis Amarillos de Lima y Callao, Jhony Martel, señaló que la decisión final sobre un eventual paro se adoptará tras una reunión prevista en las próximas horas. “El día jueves o este viernes 6 es lo más probable que nosotros podamos coordinar porque hoy hemos estado en reuniones, mañana vamos a tener una reunión definitiva y ahí lanzaremos el día del paro si puede ser el jueves o viernes”, indicó. Añadió que la medida “no se descarta rotundamente”.

Martel advirtió que la situación ya impide trabajar a numerosos conductores. “El día de hoy, prácticamente ya varios colegas no pueden trabajar, no pueden laborar porque no solamente se ha escaseado el GNV, también se ha escaseado el GLP y también la gasolina que supuestamente era una alternativa”, afirmó.

Según precisó, más de 230 mil taxistas estarían siendo afectados por el desabastecimiento. “Esto va a mermar enormemente y va a precarizar su economía”, sostuvo. En ese contexto, pidió al Minem implementar un plan estratégico que permita asegurar al menos un abastecimiento diario mientras dure la emergencia, incluso a través de los grifos de Petroperú.

Respuesta del Ministerio de Transportes

Frente al anuncio de paralización o marchas previstas para el 5 de marzo, el ministro informó que su sector sostuvo reuniones con los gremios de transporte convencional para recoger sus preocupaciones y explicar las acciones adoptadas por el Ejecutivo.

“Hoy día hemos llevado a cabo reuniones con los gremios de transporte convencional”, señaló. Precisó además que los sistemas formales, como el Metropolitano y los corredores, mantienen provisión de gas natural y continúan operando con normalidad, lo que permite garantizar el servicio público masivo.

El titular del MTC explicó que durante los encuentros se exhortó a los transportistas a tomar en cuenta el carácter extraordinario de la situación. “Los hemos exhortado a que comprendan que esta situación ha sido un hecho fortuito, una emergencia, algo inesperado, ante lo cual el Estado ha respondido de manera inmediata”, manifestó.

Ante el anuncio de posibles
Ante el anuncio de posibles paralizaciones o marchas, el ministro señaló que su sector se reunió con gremios del transporte convencional para escuchar sus demandas y explicar las medidas del Ejecutivo. Foto: DPL News

Monitoreo y posibles medidas adicionales

El ministro subrayó que el Gobierno realiza un seguimiento constante a la evolución de la contingencia y que viene recopilando información proporcionada por los propios transportistas, especialmente sobre la forma en que se estaría abasteciendo a unidades que no forman parte del transporte público formal.

Indicó que esos aportes permitirán sistematizar datos para evaluar ajustes en la estrategia de distribución. En esa línea, aseguró que el Ejecutivo mantendrá “el monitoreo permanente de esta situación” y analizará la posibilidad de implementar medidas complementarias que ayuden a responder de manera más oportuna a los efectos de la emergencia.

Prieto insistió en que se trata de un evento que no pudo anticiparse y reiteró el llamado a la comprensión mientras avanzan las acciones técnicas para restablecer el suministro. Entretanto, los gremios de taxistas definirán en las próximas horas si concretan o no la paralización anunciada, en un contexto marcado por la incertidumbre en el abastecimiento de combustibles.

