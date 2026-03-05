¿Los jefes están empeorando? Siete de cada diez trabajadores evalúan renunciar por mala relación

¿Renunciarías a tu trabajo por un mal jefe? Siete de diez peruanos sí lo evalúan. - Crédito Andina

¿Sientes que la relación con tu jefe ha empeorado con los años? Puede que no estés solo. No solo así lo siente una parte de trabajadores en Perú, sino que siete de diez ha pensado en renunciar solo por esta mala relación con su ‘superior’.

Un nuevo estudio de Bumeran compartido en exclusiva a Infobae Perú, revela este dato y además pinta el panorama de la relación entre trabajadores y jefes. “El 53% de los talentos no considera a su superior un/a líder, lo que representa un aumento de 4 puntos porcentuales respecto al estudio en 2025″, agrega.

Pero el dato revelador es, además, que ahora el 72% de las personas trabajadoras en Perú consideró renunciar a su trabajo debido a una mala relación con su jefe. Es decir, más de siete de cada diez trabajadores. “Este dato representa un incremento de 1 punto porcentual respecto a 2025 y de 12 puntos en comparación con 2024″, agrega el estudio.

Los datos que revela el estudio sobre los jefes del Perú. - Crédito Captura de Bumeran

El impacto de los ‘malos jefes’

En Perú siete de cada diez trabajadores peruanos han evaluado renunciar a sus empleos solo una mala relación con su jefe. Pero no es el único de Latinoamérica. “Esta tendencia también se repite en otros países de la región: en Chile el 83% indicó que pensó en renunciar a su trabajo por el vínculo con sus superiores; en Argentina el 73%; en Panamá el 71%; y en Ecuador el 62%“, acota el estudio de Bumeran.

Frente a esto, Diego Tala, director comercial de Bumeran en Jobint resaltó que el estudio reafirma que la relación con el jefe continúa siendo un factor crítico en la decisión de permanencia laboral." Actualmente, el 72% de los talentos en Perú ha considerado renunciar por este motivo, lo que implica un aumento de un punto porcentual frente a 2025. A esto se suma que el 53% no considera a su jefe un líder, lo que revela una brecha importante entre lo que los equipos esperan y el liderazgo que perciben. Estos resultados demuestran que las organizaciones tenemos el gran desafío de fortalecer las habilidades de liderazgo de quienes tienen a cargo equipos”, analizó.

“Líderes o jefes” es un estudio de Bumeran en el que participaron 3.081 personas trabajadoras y especialistas en HR de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá. La investigación explora el liderazgo dentro del ámbito laboral y sus efectos.

Así detallan los encuestados las características en que fallan sus jefes. - Crédito Captura de Bumeran

La percepción de los jefes

Asimismo, el 52% de los talentos tiene una percepción positiva sobre sus líderes; frente al 48% que menciona tener una percepción negativa. “Aunque la tendencia positiva sigue siendo mayoritaria, ha experimentado una disminución de 4 puntos porcentuales respecto al 2025, cuando alcanzaba el 56%”, acota el estudio.

Asimismo, entre quienes tienen una percepción negativa, el 47% señala como motivo que no reciben el apoyo esperado; el 44% indica que su jefe o jefa es muy autoritario; y el 42% menciona que no está dispuesto a enseñarle a su equipo.

“En relación a las cualidades más apreciadas en un líder, el 60% destaca la importancia de que contribuya al crecimiento personal y profesional de los miembros del equipo y que escuche las necesidades de su equipo; mientras que el 58% menciona que confíe en ellos y les brinde autonomía”, se lee en el estudio.