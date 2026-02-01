Perú

El 75% de las organizaciones no prevé aumentar sueldos en 2026, según Bumeran: 1 de cada 4 empresas espera un año peor

¿El ocaso de los profesionales? Siete de cada diez trabajadores consideran que encontrar empleo se ha vuelto más difícil. El 67% desearía un aumento, el 57% no está conforme con su puesto y el 95% busca hoy cambiar de trabajo

El 18% de las compañías
El 18% de las compañías peruanas planea reducir su planilla hasta en un 10% durante el próximo año.

El informe Balance 2025 y Expectativas 2026 – Estudio Perú de Bumeran revela que tres de cada cuatro organizaciones no planean incrementar salarios en 2026 y que un 26% de los expertos cree que la situación del mercado laboral será peor el próximo año.

El análisis, elaborado por la plataforma especializada de empleos, presenta una radiografía del estado de ánimo y las proyecciones tanto de empleadores como de personas trabajadoras en el país.

El mercado laboral peruano enfrenta estancamiento salarial en 2026

La percepción empresarial sobre el año finalizado se reparte entre estabilidad y crecimiento contenido. El 40% de los especialistas en recursos humanos considera que 2025 fue un año regular para sus organizaciones, mientras que otro 40% lo califica como bueno.

Los motivos positivos principales incluyen aumento de ganancias y expansión en el mercado. Sin embargo, el 13% de los expertos calificó 2025 como “malo”, atribuyéndolo principalmente a una reducción de utilidades.

Respecto a aumentos salariales, el informe señala que solo el 32% de las empresas subió sueldos durante 2025 y, para 2026, únicamente el 25% prevé otorgar incrementos que se ubicarían entre el 5% y el 15%.

El 75% de las organizaciones descarta subas en los salarios para el nuevo año. Además, el 18% planea reducir sus planillas en 2026, con recortes que alcanzarían hasta el 10%.

Las expectativas laborales para 2026
Las expectativas laborales para 2026 reflejan salarios congelados, poca movilidad y un nivel de satisfacción laboral limitado en Perú.

Las empresas peruanas prevén limitar contrataciones en 2026

En cuanto a la modalidad de trabajo, la presencialidad sigue predominando: el 63% de las organizaciones mantiene esquemas presenciales, el 26% apuesta por la modalidad híbrida y solo el 11% ofrece trabajo remoto al 100%.

Las expectativas de las empresas sobre el mercado laboral para 2026 muestran cautela. El 42% de los expertos anticipa que la situación se mantendrá igual, mientras que el 26% cree que empeorará y solo el 21% espera mejoras.

Quienes prevén deterioro mencionan, entre las razones, el contexto económico nacional, la reducción de puestos de trabajo y la pérdida de valor de los salarios frente a la inflación. Además, el 20% señala la fuga de talento hacia otros países como un factor de preocupación.

La movilidad laboral aumenta por descontento y búsqueda de mejores condiciones en Perú

En el ámbito de las personas trabajadoras, el descontento es notorio. El 57% no está conforme con su trabajo actual y el 67% desearía un aumento salarial.

El informe destaca que el 69% considera que hoy es más difícil conseguir empleo y el 95% está buscando trabajo de manera activa, lo que indica insatisfacción con las condiciones actuales o expectativas de mejora.

La movilidad laboral se presenta como un desafío: el 52% de los empleados está evaluando cambiar de trabajo en 2026 y el 27% busca un nuevo empleo porque no se siente cómodo en su puesto actual. Además, solo el 8% logró reducir su carga horaria en 2025, mientras que un 12% no experimentó ningún avance relevante durante el año.

El trabajo presencial predomina pese a demanda de flexibilidad en el mercado peruano

El informe también muestra que el 33% de los trabajadores no cumplió las expectativas laborales en 2025. En cuanto a las proyecciones para el año entrante, el 27% espera conseguir empleo para salir del desempleo o subempleo, un 30% se muestra muy optimista y el 28% confía en lograr un cambio de puesto. Solo una minoría expresa incertidumbre o escepticismo sobre su futuro laboral.

El balance de Bumeran muestra un escenario de cautela y expectativas moderadas tanto para empresas como para trabajadores en Perú. Salarios estancados, dificultad para encontrar empleo y altos niveles de insatisfacción laboral configuran un panorama preocupante para el próximo año.

