‘El Lunarejo’: la historia de Fernando Zevallos, fundador de Aerocontinente que unió a su familia en una red de lavado de dinero

Zevallos llegó a manejar una aerolínea legal con vínculos criminales. Hoy sus aviones son evidencia silenciosa de ese pasado. Composición: El Foco / Infobae Perú

La captura de Lupe Zevallos Gonzales en Lima volvió a colocar en el centro del debate público un caso que durante décadas estuvo ligado al narcotráfico y al uso de empresas formales para ocultar dinero ilícito. La Policía Nacional y el Ministerio Público ubicaron a la exdirectiva de la desaparecida aerolínea Aerocontinente en el distrito de San Borja, donde permanecía tras varios años en condición de prófuga. Su detención reactivó el interés sobre la historia de su hermano, Fernando Zevallos González, conocido como “El Lunarejo”.

La trayectoria de Zevallos quedó marcada por el contraste entre el crecimiento de una aerolínea que dominó gran parte del mercado aéreo peruano en los años noventa y las investigaciones que terminaron con condenas por narcotráfico y lavado de activos. El empresario levantó una compañía que ofrecía pasajes a menor costo que otras líneas aéreas, lo que atrajo a miles de pasajeros en un periodo de cambios dentro del sector.

Con el paso de los años, informes de inteligencia y procesos judiciales revelaron que parte de ese crecimiento se vinculó con el movimiento de dinero proveniente del tráfico de drogas. Las autoridades identificaron una red que incluía empresas y familiares cercanos, lo que convirtió el caso en uno de los más citados en Perú cuando se habla del uso de negocios legales para ocultar capital ilícito.

De cadete de la Fuerza Aérea a empresario

Exempresario aerocomercial Fernando Zevallos González. Créditos: Pexels / El Comercio.

Fernando Zevallos González nació el 8 de julio de 1957 en la provincia de Mariscal Cáceres, en la región San Martín. En 1974 ingresó a la Escuela de Cadetes de la Fuerza Aérea del Perú. Durante esa etapa conoció a Jorge Chávez Montoya, conocido como “Polaco”.

Las dificultades económicas dentro de su familia lo llevaron a dejar la formación militar y trasladarse a la zona de Uchiza. Ese cambio marcó el inicio de una etapa distinta en su vida.

El 23 de agosto de 1982 quedó detenido por tráfico ilícito de drogas. Las autoridades lo acusaron de comercializar diez kilos de pasta básica de cocaína a narcotraficantes colombianos. Durante ese proceso declaró que el dinero obtenido de esa actividad sirvió para comprar una avioneta Cessna OBT-1198.

Con esa aeronave creó la empresa Transportes Aéreos Unidos de la Selva Amazónica, conocida como TAUSA. La compañía realizaba vuelos entre Tocache, Uchiza y Tarapoto. Ese negocio marcó el inicio de su actividad dentro del sector aéreo.

El nacimiento y expansión de Aerocontinente

Aerocontinente.

En 1992 fundó Aerocontinente. En pocos años la aerolínea logró posicionarse entre las principales compañías de transporte aéreo del país.

Su estrategia comercial consistió en ofrecer pasajes a precios menores que los de otras empresas. La fórmula le permitió captar una gran cantidad de pasajeros, sobre todo después de la desaparición de aerolíneas tradicionales como AeroPerú y Faucett.

Aerocontinente llegó a operar rutas nacionales e internacionales. Su flota estuvo compuesta en gran parte por aviones Boeing 737. La empresa amplió su presencia en diferentes ciudades y durante varios años dominó una parte importante del mercado aéreo peruano.

El empresario recibió el apodo de “El Lunarejo” por un lunar visible en su rostro. Ese sobrenombre se difundió con rapidez en medios de comunicación y terminó asociado a su figura pública.

Mientras la aerolínea ampliaba operaciones, distintas investigaciones comenzaron a examinar los negocios de Zevallos. Autoridades peruanas y extranjeras revisaron presuntos vínculos con redes dedicadas al tráfico de drogas.

En 2004 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Zevallos en la lista de grandes cabecillas del narcotráfico internacional bajo la llamada Ley Kingpin. Esa medida implicó sanciones financieras que afectaron de forma directa a Aerocontinente.

Las restricciones impidieron que la empresa accediera a seguros y servicios necesarios para operar sus aeronaves. Esa situación provocó el cierre de la aerolínea ese mismo año.

Condenas por narcotráfico y lavado de activos

Fernando Zevallos González / El Comercio.

En 2005 la justicia peruana dictó una condena de 20 años de prisión contra Zevallos por tráfico ilícito de drogas. El proceso judicial sostuvo que el empresario mantuvo vínculos con redes dedicadas al transporte de cocaína.

Años después recibió una segunda sentencia por lavado de activos. El tribunal estableció una pena de 27 años por el uso de empresas para canalizar dinero proveniente del narcotráfico.

Con ambas resoluciones judiciales, Zevallos cumple una condena total de 47 años de prisión. Según las condiciones fijadas por la justicia, su salida está prevista para el año 2052 si cumple la totalidad de la pena.

Las investigaciones fiscales sostienen que varias compañías formaron parte del esquema utilizado para mover dinero ilícito. Entre ellas figuran Aerocontinente y Transportes Aéreos Unidos de la Selva Amazónica.

De acuerdo con los expedientes judiciales, la estructura también incluyó a familiares y colaboradores cercanos. Esa red permitió canalizar recursos mediante negocios que en apariencia funcionaban de forma regular.

El caso Aerocontinente quedó registrado como uno de los episodios más conocidos sobre la infiltración de dinero del narcotráfico en empresas formales dentro del Perú. La reciente captura de Lupe Zevallos volvió a colocar este proceso en la agenda pública y reabrió el interés por la historia de Fernando Zevallos, el empresario conocido como “El Lunarejo”.