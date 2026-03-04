Minsa activa alerta epidemiológica tras segundo caso de sarampión en Lima y refuerza vigilancia en todo el sistema de salud

El Minsa emitió la segunda alerta epidemiológica. (Foto: Infobae Perú / Andina)

La confirmación de un nuevo caso de sarampión en Lima Metropolitana activó la vigilancia sanitaria en la capital. La información difundida por el diario Perú21 reveló que un adulto permanece internado en la Clínica Ricardo Palma, ubicada en el distrito de San Isidro, con síntomas compatibles con esta enfermedad viral.

El episodio ocurre en un contexto de alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud (Minsa), que advirtió sobre el riesgo de importación, reintroducción y circulación del virus en el país. La medida busca reforzar la respuesta de los servicios médicos frente a una amenaza que vuelve a tensionar el sistema de vigilancia.

De acuerdo con la fuente citada, el país registra dos casos en lo que va del año. El primero correspondió a un paciente de 40 años con antecedente de viaje internacional. El segundo permanece bajo investigación para determinar el origen del contagio.

Alerta epidemiológica en todo el sistema de salud

Ante este escenario, el Ministerio de Salud emitió la alerta epidemiológica AE-CDC-N.°003. El documento dispone el fortalecimiento de la vigilancia en establecimientos públicos y privados, así como la activación de equipos de respuesta rápida frente a brotes.

Entre las acciones establecidas figura la notificación obligatoria de casos en un plazo no mayor de 24 horas, la intensificación de la vacunación según el esquema regular y la prioridad en distritos considerados de alto riesgo. La meta oficial apunta a alcanzar una cobertura del 95 % en niños menores de cinco años.

La alerta también contempla pruebas de laboratorio en casos confirmados de sarampión o rubéola, además de la capacitación del personal en los niveles regionales. El Minsa incluyó asistencia técnica para organizar los servicios de salud, con mapas de referencia y contrarreferencia a través del sistema geoespacial institucional.

La disposición se dirige a direcciones y gerencias regionales de salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, Centro, Sur y Este, así como a EsSalud, sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, y clínicas privadas.

Contexto regional y riesgo elevado

Adulto joven muestra erupción de sarampión en el rostro y cuello, en imagen médica educativa neutra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alerta se sustenta en la evaluación de riesgo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que clasifica a la Región de las Américas con nivel “muy alto”. Esta categoría responde a la presencia de brotes activos en varios países, casos sin nexo epidemiológico identificado y expansión hacia nuevas zonas geográficas.

Durante el periodo 2025–2026, hasta la semana epidemiológica 08, se notificaron 22 637 casos en la región. El incremento de desplazamientos internacionales, en especial por celebraciones de Semana Santa y por el desarrollo del Mundial FIFA 2026, eleva la probabilidad de contagios asociados a viajes.

Recomendaciones y vacunación

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Puede generar complicaciones como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, sobre todo en niños sin inmunización. Frente a este panorama, el Ministerio de Salud declaró como prioridad nacional la vacunación de menores de cinco años con las dos dosis de la vacuna contra sarampión, rubéola y paperas (SRP), aplicadas a los 12 y 18 meses de edad.

La cartera exhortó a padres y cuidadores a acudir a los establecimientos de salud para completar el esquema regular. También recomendó atención médica inmediata ante fiebre, erupción cutánea, tos y conjuntivitis.

El seguimiento del segundo caso en Lima Metropolitana continúa bajo supervisión sanitaria. Las autoridades mantienen la investigación para determinar la fuente de infección y reforzar los cercos epidemiológicos en caso resulte necesario.