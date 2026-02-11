Un joven muere tras ser apuñalado por su amigo, consumido por celos surgidos de una discusión de pareja

El asesinato en Ate Vitarte ocurrió tras una violenta discusión por celos. Dani Samir Velázquez Ortiz apuñaló a su amigo Markel David Milán Verde durante una reunión en un parque, dejando a la comunidad consternada y a la familia de la víctima pidiendo justicia. Fuente: ATV Noticias

Un estremecedor caso de violencia sacudió Ate Vitarte: un joven fue asesinado a cuchillazos por su propio amigo, en un ataque marcado por los celos y la traición. La víctima, Markel David Milán Verde, había pasado la tarde en una fiesta de barrio, ajeno a la tragedia que lo esperaba. En cuestión de horas, la convivencia entre amigos se transformó en una escena de horror que dejó a una familia destrozada y a un niño de siete años en la orfandad.

El día transcurría con normalidad para Markel, quien disfrutaba de música y cerveza en la calle Ucayali. Mientras tanto, Diana Kimberly Zapata Zamahara, de veintiocho años, discutía acaloradamente en la vía pública con Dani Samir Velázquez Ortiz, de treinta y tres. Las cámaras de seguridad captaron cómo Dani Samir, fuera de sí, insultaba y amenazaba a Diana con un cuchillo en la mano, anticipando el peligro que estaba por desatarse.

Tras la discusión, Diana subió a un mototaxi, avanzó unos metros y luego regresó caminando hacia un parque. Minutos después, buscó a Markel y le pidió que la acompañara, según el relato de los familiares. Lo que parecía una solicitud inocente escondía una trampa mortal. En el parque, Dani Samir emboscó a su propio amigo y lo atacó con saña, asestándole tres puñaladas en el abdomen, pecho y cuello. A pesar de ser trasladado de inmediato a un hospital, Markel no resistió las heridas.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran a Dani Samir Velázquez Ortiz discutiendo violentamente con su pareja, Diana Kimberly Zapata, en Ate Vitarte, momentos antes del crimen motivado por celos contra Markel David Milán Verde. (Foto: Composición Infobae Perú)

Celos llevan a un hombre a asesinar a su amigo

Las imágenes y testimonios han sido clave para reconstruir el desenlace de la tragedia. Todo comenzó con la violenta discusión de pareja entre Dani Samir Velázquez Ortiz y Diana Kimberly Zapata. El agresor, consumido por los celos, increpaba a Diana en plena calle, cuchillo en mano, exigiendo explicaciones y lanzando insultos.

Tras el enfrentamiento, Diana se separó unos minutos de Dani y luego fue a buscar a Markel. Según relató la hermana de la víctima a Ocurre Ahora de ATV Noticias, “ella se va por ese sitio como para buscar a mi hermano. Dice: ‘Acompáñame’, y mi hermano le dijo a sus amigos: ‘¿Sabes qué? Esperen un momentito, le voy a acompañar’”. Sin sospechar el peligro, Markel accedió al pedido y fue conducido bajo engaños al parque donde lo esperaba el agresor. Allí, su propio amigo lo atacó salvajemente, traicionando la confianza de años. El ataque dejó a Markel gravemente herido, y aunque fue trasladado al hospital, no logró sobrevivir a las lesiones.

La conmoción entre los allegados es aún mayor al saberse que víctima y victimario eran amigos cercanos. El crimen no solo destrozó a la familia, sino que dejó a un niño de siete años sin su padre.

Imágenes muestran a Dani Samir Velázquez Ortiz y Markel David Milán Verde compartiendo licor en una reunión con amigos en un parque de Ate Vitarte, antes del crimen motivado por celos. (Foto: Composición Infobae Perú)

Familia de la víctima exige justicia tras el asesinato

Tras el crimen, la familia de Markel exige justicia y pide que los responsables reciban todo el peso de la ley. El abogado de la familia confirmó que, tras ser detenida, Diana Kimberly Zapata señaló a Dani Samir Velázquez Ortiz como el autor material del asesinato. La policía mantiene detenidos a ambos mientras profundiza las pesquisas del caso.

Las hipótesis policiales apuntan a que los celos fueron el factor desencadenante del ataque. El agresor habría actuado bajo la creencia de que su pareja coqueteaba con Markel, aunque no existía vínculo sentimental entre ellos. Tanto Dani Samir como Diana presentan antecedentes por robo, lo que agrava el historial de los implicados.

Las imágenes de las cámaras de seguridad se han convertido en pruebas clave para la investigación, permitiendo reconstruir cómo se desató el ataque. Los familiares esperan que la justicia actúe con rapidez y firmeza, y que la muerte de Markel no quede impune. La comunidad permanece en vilo, mientras la investigación policial busca esclarecer las circunstancias exactas de una tragedia marcada por los celos, la traición y la violencia.