Perú

Un joven muere tras ser apuñalado por su amigo, consumido por celos surgidos de una discusión de pareja

Una familia quedó devastada y un niño de siete años perdió a su padre después de que una fiesta entre amigos desencadenó un ataque mortal motivado por celos y una disputa sentimental

Guardar
El asesinato en Ate Vitarte ocurrió tras una violenta discusión por celos. Dani Samir Velázquez Ortiz apuñaló a su amigo Markel David Milán Verde durante una reunión en un parque, dejando a la comunidad consternada y a la familia de la víctima pidiendo justicia. Fuente: ATV Noticias

Un estremecedor caso de violencia sacudió Ate Vitarte: un joven fue asesinado a cuchillazos por su propio amigo, en un ataque marcado por los celos y la traición. La víctima, Markel David Milán Verde, había pasado la tarde en una fiesta de barrio, ajeno a la tragedia que lo esperaba. En cuestión de horas, la convivencia entre amigos se transformó en una escena de horror que dejó a una familia destrozada y a un niño de siete años en la orfandad.

El día transcurría con normalidad para Markel, quien disfrutaba de música y cerveza en la calle Ucayali. Mientras tanto, Diana Kimberly Zapata Zamahara, de veintiocho años, discutía acaloradamente en la vía pública con Dani Samir Velázquez Ortiz, de treinta y tres. Las cámaras de seguridad captaron cómo Dani Samir, fuera de sí, insultaba y amenazaba a Diana con un cuchillo en la mano, anticipando el peligro que estaba por desatarse.

Tras la discusión, Diana subió a un mototaxi, avanzó unos metros y luego regresó caminando hacia un parque. Minutos después, buscó a Markel y le pidió que la acompañara, según el relato de los familiares. Lo que parecía una solicitud inocente escondía una trampa mortal. En el parque, Dani Samir emboscó a su propio amigo y lo atacó con saña, asestándole tres puñaladas en el abdomen, pecho y cuello. A pesar de ser trasladado de inmediato a un hospital, Markel no resistió las heridas.

Imágenes de cámaras de seguridad
Imágenes de cámaras de seguridad muestran a Dani Samir Velázquez Ortiz discutiendo violentamente con su pareja, Diana Kimberly Zapata, en Ate Vitarte, momentos antes del crimen motivado por celos contra Markel David Milán Verde. (Foto: Composición Infobae Perú)

Celos llevan a un hombre a asesinar a su amigo

Las imágenes y testimonios han sido clave para reconstruir el desenlace de la tragedia. Todo comenzó con la violenta discusión de pareja entre Dani Samir Velázquez Ortiz y Diana Kimberly Zapata. El agresor, consumido por los celos, increpaba a Diana en plena calle, cuchillo en mano, exigiendo explicaciones y lanzando insultos.

Tras el enfrentamiento, Diana se separó unos minutos de Dani y luego fue a buscar a Markel. Según relató la hermana de la víctima a Ocurre Ahora de ATV Noticias, “ella se va por ese sitio como para buscar a mi hermano. Dice: ‘Acompáñame’, y mi hermano le dijo a sus amigos: ‘¿Sabes qué? Esperen un momentito, le voy a acompañar’”. Sin sospechar el peligro, Markel accedió al pedido y fue conducido bajo engaños al parque donde lo esperaba el agresor. Allí, su propio amigo lo atacó salvajemente, traicionando la confianza de años. El ataque dejó a Markel gravemente herido, y aunque fue trasladado al hospital, no logró sobrevivir a las lesiones.

La conmoción entre los allegados es aún mayor al saberse que víctima y victimario eran amigos cercanos. El crimen no solo destrozó a la familia, sino que dejó a un niño de siete años sin su padre.

Imágenes muestran a Dani Samir
Imágenes muestran a Dani Samir Velázquez Ortiz y Markel David Milán Verde compartiendo licor en una reunión con amigos en un parque de Ate Vitarte, antes del crimen motivado por celos. (Foto: Composición Infobae Perú)

Familia de la víctima exige justicia tras el asesinato

Tras el crimen, la familia de Markel exige justicia y pide que los responsables reciban todo el peso de la ley. El abogado de la familia confirmó que, tras ser detenida, Diana Kimberly Zapata señaló a Dani Samir Velázquez Ortiz como el autor material del asesinato. La policía mantiene detenidos a ambos mientras profundiza las pesquisas del caso.

Las hipótesis policiales apuntan a que los celos fueron el factor desencadenante del ataque. El agresor habría actuado bajo la creencia de que su pareja coqueteaba con Markel, aunque no existía vínculo sentimental entre ellos. Tanto Dani Samir como Diana presentan antecedentes por robo, lo que agrava el historial de los implicados.

Las imágenes de las cámaras de seguridad se han convertido en pruebas clave para la investigación, permitiendo reconstruir cómo se desató el ataque. Los familiares esperan que la justicia actúe con rapidez y firmeza, y que la muerte de Markel no quede impune. La comunidad permanece en vilo, mientras la investigación policial busca esclarecer las circunstancias exactas de una tragedia marcada por los celos, la traición y la violencia.

Temas Relacionados

Ate VitartePolicía Nacional del PerúViolencia Urbanaasesinatoperu-noticias

Más Noticias

Gana Diario: Resultados ganadores del último sorteo de hoy martes 10 de febrero de 2026

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Revise si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Gana Diario: Resultados ganadores del

Ganadores de la Kábala este martes 10 de febrero

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Descubra si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Ganadores de la Kábala este

Natalie Vértiz defiende a Yaco Eskenazi de los rumores, quien es considerado “el último fiel”: “Puse mis manos al fuego por mi marido”

El exchico reality habló sobre el peso mediático de mantener una imagen intachable, mientras su esposa compartía que jamás dudó de él, demostrando complicidad y tomando la situación con buen humor

Natalie Vértiz defiende a Yaco

Mujer de 55 años fallece por graves quemaduras que sufrió al prenderse fuego luego de acudir a hospital en Huaraz

La Defensoría del Pueblo solicitó una investigación exhaustiva sobre la atención que recibió la víctima en el centro de salud antes del incidente

Mujer de 55 años fallece

Gaela Barraza cumple 18 años y recibe un carro de regalo de su padre Tomate Barraza: “Me enseñaste a ser papá”

El líder de Los Barraza compartió el momento en redes sociales y emocionó a sus seguidores

Gaela Barraza cumple 18 años
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Embajador de EEUU publica foto

Embajador de EEUU publica foto con José Jerí: “Cambiando el menú. Compartiendo una hamburguesa americana”

“Electrodomésticos no están prohibidos en Barbadillo”, asegura exjefe del INPE

Fernando Rospigliosi descarta cierre del despacho de José Jerí en el Congreso: “No ha dejado de ser parlamentario”

“La niñez se protege”: Norma Yarrow expresa repudio contra Milagros Jáuregui, pero evita pedirle que renuncie a su candidatura

Harvey Colchado, la carta de Alfonso López Chau como ministro del Interior: “Puedo hacer cosas importantes para reducir la criminalidad”

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz defiende a Yaco

Natalie Vértiz defiende a Yaco Eskenazi de los rumores, quien es considerado “el último fiel”: “Puse mis manos al fuego por mi marido”

Gaela Barraza cumple 18 años y recibe un carro de regalo de su padre Tomate Barraza: “Me enseñaste a ser papá”

Paula Arias sorprende y niega romance con Jhair Sala pese a gestos cariñosos en redes sociales: “No me apetece”

Milo J agotó todas las entradas para su primer concierto en el Estadio Nacional

El rating que Magaly Medina logró en su regreso a la TV este 2026: ¿Superó a ‘Luz de Luna 4’?

DEPORTES

Alianza Lima busca la remontada

Alianza Lima busca la remontada ante 2 de Mayo: día, hora y canal TV del duelo de vuelta por Fase 1 de Copa Libertadores 2026

Alianza Lima vs Regatas: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026, fase 2: partidos, horarios y canal TV

Entradas del Sudamericano de Clubes Femenino de Vóley 2026: precio y venta para todos los partidos del torneo en Lima

Ricardo Gareca será distinguido en Vélez con una estatua en el estadio José Amalfitani por su histórico paso en el ‘fortín’