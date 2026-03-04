Perú

Fila de buses colapsa grifo en La Victoria por racionamiento de GNV tras deflagración en Cusco: “Está complicado”

La restricción prioriza el suministro para hogares, comercios y transporte público masivo, mientras los vehículos particulares permanecen excluidos temporalmente

Buses del transporte público esperan
Buses del transporte público esperan hasta 45 minutos por GNV en grifo de La Victoria. (Foto referencial: Captura video/América TV/Andina)

Una extensa fila de buses del transporte público se registró desde tempranas horas en el grifo Mahanaim, ubicado en la cuadra siete de la avenida México, en el distrito limeño de La Victoria. La acumulación de unidades redujo el tránsito a un solo carril con dirección a la avenida Aviación, mientras decenas de conductores aguardaban su turno para abastecerse de gas natural vehicular (GNV).

En conversación con RPP, los choferes señalaron que la escasez responde al racionamiento aplicado tras la fuga y posterior deflagración ocurrida el domingo en instalaciones de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco.

Minem ordena detener la venta
Minem ordena detener la venta de gas natural en grifos de Lima por fuga en Megantoni, Cusco. (Foto: Composición - Infobae)

No encuentran GNV

Al menos 20 conductores señalaron que recorrieron varios distritos de Lima sin encontrar grifos con disponibilidad de GNV. Uno de ellos indicó a RPP que inició la búsqueda desde las 5:00 a.m. y visitó cinco grifos sin éxito. “Todos están cerrados. Ya debería tener una vuelta en un momento”, manifestó al citado medio, al explicar que no pudo comenzar su ruta programada.

Otro transportista relató que buscó combustible en cuatro estaciones antes de llegar al grifo de La Victoria, donde permaneció cerca de 45 minutos en espera. “Está complicado”, declaró a RPP, al describir la situación que afecta la operatividad del servicio y genera retrasos en el traslado de pasajeros.

Grifos muestran resolución del Minem
Grifos muestran resolución del Minem para explicar por qué no venden GNV a conductores: “¿Esa orden viene del presidente?”. (Foto: Composición - Infobae)

Emergencia y racionamiento

Tras el incidente en Cusco, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró el estado de emergencia con el fin de facilitar la ejecución de trabajos técnicos urgentes en la infraestructura afectada. La medida contempla un mecanismo de racionamiento para garantizar el abastecimiento prioritario de gas natural.

Según lo dispuesto, el suministro se destina principalmente a hogares, comercios y transporte público masivo, mientras que los vehículos livianos —como taxis, mototaxis y autos particulares— quedan excluidos de manera temporal del acceso prioritario al combustible. En los grifos se han colocado comunicados informando que la interrupción obedece a problemas técnicos en la infraestructura de TGP y no a las distribuidoras finales.

Se calcula que más de
Se calcula que más de 335 mil unidades livianas —principalmente taxis— utilizan GNV debido a que resulta más económico que la gasolina. Foto: PQS

Fiscalización y plazo de restricción

El Osinergmin informó que inició un proceso de fiscalización para verificar que las estaciones de servicio cumplan con la disposición de destinar el GNV exclusivamente al transporte público. La entidad advirtió que se aplicarán medidas administrativas y sanciones a los establecimientos que incumplan el marco legal vigente.

Las autoridades estiman que la restricción del suministro para vehículos particulares podría extenderse por aproximadamente 15 días, con un restablecimiento proyectado hacia el 14 de marzo. Mientras tanto, en puntos como la avenida México, la concentración de buses continúa afectando la fluidez vehicular y evidenciando el impacto que la emergencia en Cusco tiene en el sistema de transporte urbano de Lima.

¿Cuándo volverá a vender el
¿Cuándo volverá a vender el GNV a particulares? La emergencia durará 14 días y el plazo ya se empezó a contar. - Crédito TV Perú

Sube precio del GLP

La escasez de Gas Natural Vehicular (GNV) en Perú provocó un incremento inmediato en el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en diversas regiones. El galón de GLP en Lima, Callao y el norte del país subió entre 30 y 70 céntimos en menos de un día, llegando a costar hasta S/5.99 en algunos distritos de la capital. En Chiclayo, el precio alcanzó hasta S/9.99 por galón, duplicando el valor previo y generando un fuerte impacto en los costos de operación de taxistas y transportistas.

La migración masiva de conductores hacia el GLP y el gasohol debido a la falta de GNV incrementó la demanda y elevó los precios en estaciones de servicio. El gasohol regular también registró un alza, vendiéndose a S/12.49 por galón en Lima, con un incremento de S/0.38 respecto a la semana anterior. El gasohol premium llegó a S/13.91, mientras que el diésel de uso vehicular subió a S/12.73, reflejando aumentos de hasta 4,8% en el mercado mayorista.

Frente a la imposibilidad técnica
Frente a la imposibilidad técnica de abastecerse de GNV, el parque vehicular de Lima ha tenido que inclinarse por el gasohol regular o el gasohol premium como principales alternativas. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Las variaciones de precios en los grifos son amplias, con el gasohol regular oscilando entre S/12.87 y S/22.90 por galón en Lima y Callao, dependiendo del distrito. El restablecimiento del suministro de GNV y la evolución del precio internacional del petróleo determinarán la tendencia en los próximos días, mientras los conductores ajustan sus gastos frente a la volatilidad del mercado.

