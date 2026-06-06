¿Cómo fomentar el habla en niños autistas? Lo que recomiendan los especialistas

Un segmento de noticias de ATV Noticias presenta casos de niños con autismo que pronuncian sus primeras palabras. Una presentadora introduce el tema, seguido de una entrevista con un especialista del Centro Acroniss. El experto, ataviado con bata blanca, discute estrategias para fomentar el desarrollo del lenguaje en niños autistas. Durante la entrevista, se muestran gráficos animados de células, neuronas y secuencias de ADN. También se observa un modelo anatómico del cerebro sobre una mesa. El reportaje aborda cómo ayudar a hablar a niños con autismo.

Para muchos padres, escuchar a su hijo decir por primera vez “mamá” o “papá” es uno de los momentos más esperados. Sin embargo, cuando se trata de niños con trastorno del espectro autista (TEA), el desarrollo del lenguaje puede seguir un ritmo diferente. Algunos adquieren habilidades comunicativas desde muy pequeños, mientras que otros requieren más tiempo y apoyo especializado para expresar sus necesidades y emociones.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente uno de cada 100 niños tiene autismo. Esta condición del neurodesarrollo afecta la manera en que una persona se comunica, interactúa socialmente y percibe el mundo que la rodea. Los especialistas enfatizan que el autismo no significa necesariamente ausencia de lenguaje, sino que cada niño desarrolla sus capacidades de una forma particular.

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Cada niño tiene su propio proceso

El médico Víctor Cabrera, especialista en desarrollo infantil, explica que uno de los principales temores de las familias es que el niño no hable o que deje de hacerlo después de haber aprendido algunas palabras.

“Algo que le digo mucho a los padres es que no es que el niño no quiera hablar, simplemente su cerebro procesa la información de una manera diferente. Nuestro trabajo consiste en identificar qué factores pueden estar interfiriendo para ayudar a potenciar ese desarrollo”, señala en ATV.

El especialista recalca que el objetivo no es forzar el lenguaje, sino crear las condiciones para que el niño pueda desarrollar al máximo su potencial comunicativo.

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Señales que pueden alertar a los padres

Aunque el desarrollo es distinto en cada caso, existen algunas señales que ameritan una evaluación profesional:

El niño decía algunas palabras y deja de utilizarlas.

No responde cuando se le llama por su nombre.

Evita el contacto visual de manera persistente.

Tiene dificultades para expresar necesidades básicas.

Presenta aislamiento o menor interés por interactuar con otras personas.

Para Cabrera, los padres suelen ser los primeros en detectar estos cambios.

“Muchas veces llegan a consulta diciendo: ‘Doctor, antes hablaba y ahora ya no’, o ‘siento que ya no me presta atención cuando lo llamo’. Esas observaciones son muy importantes para decidir una evaluación temprana”, explica.

¿Cómo se puede estimular el desarrollo del habla?

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Los especialistas coinciden en que la comunicación se fortalece a través de la interacción cotidiana y el acompañamiento terapéutico adecuado.

Entre las principales recomendaciones destacan:

1. Hablarle constantemente

Narrar las actividades diarias, describir objetos o explicar lo que sucede alrededor ayuda a enriquecer el lenguaje del niño, incluso si todavía no responde verbalmente.

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Buscar momentos de interacción cara a cara durante el juego o las rutinas cotidianas facilita la comunicación, siempre respetando el nivel de comodidad del niño.

3. Utilizar juegos e intereses del menor

Aprovechar los juguetes, canciones o actividades que más le gustan puede aumentar su motivación para comunicarse.

4. Reforzar cualquier intento de comunicación

No solo deben valorarse las palabras. Los gestos, señalamientos, miradas o sonidos también representan formas de comunicación que conviene estimular positivamente.

5. Evitar anticiparse a todas sus necesidades

Si los padres responden antes de que el niño intente comunicar lo que quiere, se reducen las oportunidades para que practique sus habilidades comunicativas.

6. Acudir a terapia especializada

La terapia de lenguaje es una de las herramientas más importantes para favorecer el desarrollo comunicativo, especialmente cuando se inicia a edades tempranas.

“El tiempo es cerebro”

El especialista enfatiza que uno de los mayores errores es esperar con la esperanza de que el problema desaparezca solo.

“Siempre digo que en desarrollo infantil el tiempo es cerebro. Si los padres observan que el niño perdió palabras o que existen dificultades importantes en la comunicación, lo mejor es realizar una evaluación cuanto antes”, sostiene.

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La evidencia científica demuestra que la intervención temprana mejora las oportunidades de desarrollar habilidades de lenguaje, socialización y aprendizaje.

El objetivo no es “curar” el autismo

Un niño con autismo se enfoca en una caja de cuentas de agua coloridas durante una sesión de terapia de juego sensorial, una herramienta crucial para su desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recuerdan que el trastorno del espectro autista no es una enfermedad que deba curarse, sino una condición del neurodesarrollo.

“No hablamos de curar. Hablamos de ayudar a que el niño alcance su máximo potencial, reduciendo aquellas barreras que dificultan su comunicación y su desarrollo”, explica Cabrera.

Por ello, acudir a una consulta especializada no implica etiquetar al menor, sino brindarle herramientas para fortalecer sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

Finalmente, los especialistas recomiendan que, ante cualquier duda sobre el desarrollo del lenguaje o cambios en la comunicación, los padres busquen orientación profesional. La detección e intervención oportunas continúan siendo las estrategias más importantes para acompañar el crecimiento de los niños con trastorno del espectro autista.

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