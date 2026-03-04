El mensaje de Paula Manzanal desde Dubái en medio de los ataques de Irán: “Estamos sanos y salvos”

Paula Manzanal compartió un mensaje de tranquilidad desde Dubái, confirmando que ella y su entorno se encuentran sanos y salvos en medio de los ataques de Irán en la región.

La modelo e influencer peruana Paula Manzanal se convirtió en una voz desde el corazón de Medio Oriente tras los recientes ataques de Irán contra instalaciones estadounidenses en Dubái, una de las ciudades más cosmopolitas y seguras del mundo árabe. A través de distintos medios peruanos, Manzanal compartió su experiencia y envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores, al tiempo que describió la tensión y la incertidumbre que se vive en la región.

Manzanal se sincera: “No ha sido la experiencia más linda”

Desde hace tres meses, Paula Manzanal reside en Dubái junto a su pareja y sus dos hijos, Valentino de 7 años y Bella de 1. Su decisión de dejar España estuvo motivada principalmente por razones económicas, como los altos impuestos en Europa que contrastan con la carga fiscal más baja de los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, la influencer jamás anticipó que la tranquilidad y el lujo de su nueva vida se verían sacudidos por una crisis geopolítica de escala internacional.

La tensión se apoderó de Dubái cuando drones y misiles iraníes impactaron en instalaciones civiles, hoteles y hasta el aeropuerto internacional—una de las terminales aéreas más transitadas del mundo—, forzando la suspensión temporal de vuelos y dejando a miles de residentes y visitantes sin posibilidades inmediatas de salir del país.

Manzanal relató haber escuchado las explosiones en varias ocasiones, aunque resaltó la confianza que tiene en el sistema de defensa emiratí: “Sí, claro, varias veces, pero Emiratos tiene una potencia muy grande de defensa”, dijeron a Trome. Pese a los temores y la preocupación de sus seguidores, la modelo fue clara al descartar cualquier plan de abandonar Dubái en el corto plazo. “Voy a seguir aquí. Además, los aeropuertos no están operando”, respondió, sobre si pensaba dejar la ciudad ante el conflicto.

Paula Manzanal sorprende con su oración “Santa Paula de la abundancia” en un video viral.

Un llamado a la calma en medio de la guerra: “Estamos sanos y salvos”

Manzanal fue cautelosa al hablar sobre la situación, consciente de las estrictas restricciones que existen en Emiratos árabes Unidos respecto a la difusión de información durante crisis o ataques militares. “No puedo comentar mucho lo que sucede aquí, solo lo hacen los canales. Nosotros nos sentimos seguros y tranquilos. Estamos sanos y salvos”, enfatizó en sus declaraciones.

La influencer también hizo un llamado a la paz y la serenidad, esperando que la escalada de violencia entre Irán, Estados Unidos e Israel se detenga y la vida en Dubái recupere la normalidad: “Espero que todo se calme”. Su testimonio resonó entre los peruanos, especialmente entre quienes la siguen en redes sociales y manifestaron su preocupación por su bienestar y el de sus hijos tras la difusión de imágenes y reportes sobre los ataques.

Manzanal recordó que la ciudad alberga una enorme comunidad de expatriados, incluido un número significativo de peruanos, muchos de los cuales vivieron noches de alarma y angustia con el sonido de explosiones y el cierre temporal de servicios básicos. “No ha sido la experiencia más linda, pero no me sentiría tan segura en ningún otro país, a diferencia de cómo nos sentimos acá”, declaró, transmitiendo tanto su alivio como su confianza en las autoridades emiratíes.

Dubái en el centro del conflicto

La razón por la que Dubái y otras ciudades del Golfo Pérsico se convirtieron en blanco de ataques iraníes tiene que ver con la presencia de bases militares estadounidenses y la alianza entre Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos en la región. Tras la campaña militar conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán, cientos de drones y misiles fueron lanzados desde territorio iraní, impactando también en Bahréin, Kuwait y Qatar.

La mayoría de los proyectiles fueron interceptados, pero algunos alcanzaron instalaciones civiles y causaron daños materiales y víctimas. Para los extranjeros residentes en Dubái, acostumbrados al lujo, la modernidad y la imagen de seguridad, la irrupción del conflicto fue un fuerte golpe a la rutina y al sentido de protección.

El aeropuerto internacional, considerado uno de los principales hubs aéreos del planeta, debió suspender operaciones por varias horas, dejando a miles de pasajeros varados. Paula Manzanal, como muchos otros, se vio atrapada en la ciudad, aunque, en su caso, optó por mantener la calma y transmitir tranquilidad a su entorno.

La modelo también explicó que las estrictas normas locales le impiden compartir detalles sobre la situación interna del país, ya que solo los medios oficiales pueden emitir reportes sobre el conflicto. A pesar de ello, utilizó su plataforma para enviar mensajes de esperanza y alentar a sus seguidores a no dejarse arrastrar por el pánico.