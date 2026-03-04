Perú

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero terminaron nuevamente su relación: “No estamos juntos hace un buen tiempo”

La modelo brasilera confirmó la separación del futbolista en un chat difundido por ‘Mesa Caliente’, señalando que llevan tiempo distanciados.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero terminaron nuevamente su relación de acuerdo a un video de 'Mesa Caliente'. Panamericana TV

La relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero vuelve a ser noticia en el mundo del espectáculo. Esta vez, la ruptura parece definitiva.

En un adelanto del programa 'Mesa Caliente’ de Panamericana TV, la modelo brasileña confirmó a través de un chat que ya no está con el delantero de Alianza Lima, y que ambos han decidido tomar caminos separados por el bienestar propio y el de sus hijos.

El anuncio pone fin a meses de rumores, distanciamientos y postergaciones en la pareja que, hasta hace poco, planeaba boda y soñaba con ampliar la familia.

Ana Paula Consorte: “No estamos juntos desde hace un tiempo”

En el avance mostrado por el porgrama de Panamericana TV, los conductores compartieron un chat en el que Ana Paula Consorte detalla su situación actual:

“No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación”, revela el mensaje de la bailarina carioca.

La confirmación de la separación fue recibida con sorpresa, ya que hasta noviembre del 2025 la pareja mantenía planes de boda y hablaba públicamente de su futuro juntos.

Sin embargo, no es la primera vez que enfrentan una ruptura, ya que a lo largo del año pasado se distanciaron en repetidas ocasiones, haciendo pública su situación a través de redes sociales.

Ana Paula Consorte confirmó la
Ana Paula Consorte confirmó la separación de Paolo Guerrero en un chat difundido por 'Mesa Caliente', señalando que llevan tiempo distanciados. Panamericana TV

A fines de 2025, Ana Paula Consorte ofreció detalles sobre los motivos que retrasaron la esperada boda con Guerrero. Según contó en el programa ‘América Hoy’, la organización del matrimonio recayó en ella, ya que Paolo prefería dejarle la responsabilidad.

La brasileña confesó que su agenda y el cuidado de sus hijos le impedían dedicar tiempo a planificar el enlace. “Sí, habrá boda, más adelante sí. Quién sabe (el próximo año) por ahí que sí. Yo tengo que arreglar todas las cosas”, comentó, aunque siempre dejó en claro que la decisión dependía de encontrar el momento adecuado.

Además, la modelo explicó que la maternidad ha sido un reto sin apoyo externo: “Paolo quiere mucho, mira yo no tengo nana, hago todo sola, entonces es muy difícil, ya tengo tres hijos, con un bebé más, no sé”. El deseo de Guerrero de ampliar la familia chocó con la realidad del día a día de Consorte, quien asumió la crianza prácticamente en solitario.

Ana Paula Consorte usó su
Ana Paula Consorte usó su canal de difusión para expresarse sobre lo ocurrido en el club de Alianza Lima.

Una pedida de mano que era lo que esperaba

En diversas entrevistas, Ana Paula Consorte también compartió detalles íntimos sobre la personalidad de Paolo Guerrero y la dinámica familiar.

Reconoció que el futbolista es reservado y algo “engreído”, y que su relación con la madre de Paolo, Doña Peta, fue un proceso de adaptación, influido inicialmente por la barrera del idioma pero que, con el tiempo, se volvió cercana y cordial.

La propuesta de matrimonio, según relató la modelo, fue espontánea y poco romántica: “Paolo me pidió la mano en el estacionamiento de un centro comercial. Estábamos con mis hijos y me dice: ‘ya, entonces ahora’. Y le dije: ‘entonces de rodillas’”. Aunque aceptó casarse, admitió que esperaba un gesto más elaborado.

Ana Paula Consorte revela por qué la boda con Paolo Guerrero sigue en pausa y sorprende con detalles de su relación. Video: América Hoy

Rupturas, reconciliaciones y una relación bajo la lupa pública

La relación entre la modelo brasileña Ana Paula Consorte y el futbolista peruano Paolo Guerrero ha sido una de las más mediáticas y controversiales del espectáculo nacional reciente. Desde su inicio, la pareja ha protagonizado múltiples rupturas, reconciliaciones y episodios de tensión, muchos de los cuales salieron a la luz a través de redes sociales y programas de espectáculos.

En 2025, pese a los constantes rumores de separación, ambos anunciaron planes de boda y compartieron públicamente su deseo de consolidar la familia. Sin embargo, las diferencias sobre la organización del matrimonio, la falta de tiempo y el hecho de que Consorte asumía sola la crianza de sus hijos generaron nuevas crisis. La modelo incluso confesó que la responsabilidad de planificar el enlace recaía totalmente en ella y que no tenía apoyo externo para el cuidado de los niños, mientras Guerrero continuaba enfocado en su carrera futbolística.

A lo largo de su relación, Consorte y Guerrero dejaron de seguirse en redes sociales en varias ocasiones y compartieron mensajes enigmáticos que reforzaron los rumores de distanciamiento. A pesar de los altibajos, también mostraron momentos de cercanía con la familia de Guerrero, especialmente con Doña Peta, madre del jugador.

Finalmente, en marzo de 2026, Ana Paula confirmó a través de un chat difundido por el programa ‘Mesa Caliente’ que la pareja lleva separada desde hace un tiempo, aunque aseguró que buscarán mantener una buena relación por el bienestar de sus hijos. Así, la historia de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero suma un nuevo capítulo de distanciamiento, marcado por la madurez y la prioridad en la estabilidad familiar.

Ana Paula Consorte y Paolo
Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero terminaron nuevamente su relación. Panamericana TV

