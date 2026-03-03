Montaña de Siete Colores en riesgo: PCM convoca reunión para frenar conflicto que afecta el turismo en Cusco

La montaña de 7 colores está ubicada a poco más de 100 kilómetros al sureste de la ciudad de Cusco. (Gercetur Cusco)

La Montaña de Siete Colores, también conocida como Vinicunca, vuelve a colocarse en el centro del debate público en Cusco. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) convocó a autoridades locales y comunidades campesinas de las provincias de Canchis y Quispicanchi para buscar una salida al conflicto social que durante años ha generado tensiones en torno a la administración de este emblemático atractivo turístico.

La reunión, prevista para el lunes 9 de marzo, tiene como finalidad abordar los desacuerdos vinculados con la gobernabilidad y el manejo de uno de los destinos más visitados del país. La Montaña de Siete Colores, ubicada a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, se ha convertido en un eje clave para el turismo en Cusco, movilizando a miles de viajeros nacionales y extranjeros y dinamizando la economía de diversas comunidades altoandinas.

PCM busca acuerdo sobre la administración de la Montaña de Siete Colores

El gerente regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur Cusco), Rosendo Baca Palomino, confirmó que la convocatoria apunta a resolver los puntos pendientes relacionados con la gestión del recurso natural. El conflicto ha involucrado a comunidades que comparten jurisdicción en los accesos a la Montaña de Siete Colores, especialmente en los distritos de Cusipata (Quispicanchi) y Pitumarca (Canchis).

De acuerdo con el funcionario, durante el 2025 se logró reducir la tensión que se arrastraba en la última década. Esto permitió ofrecer mayor seguridad a los visitantes y evitar enfrentamientos entre comunidades campesinas que anteriormente afectaron el normal desarrollo de las actividades turísticas.

En la mesa de diálogo se analizarán dos propuestas concretas. La primera consiste en mantener el modelo actual: una asociación sin fines de lucro que administra el atractivo bajo un esquema comunal. Este sistema continúa vigente y ha permitido ordenar parcialmente la operación turística.

La segunda propuesta plantea la creación de una empresa comunal que integre a todas las comunidades involucradas junto con el gobierno local. Esta alternativa busca establecer una estructura formal para la recaudación, la distribución de ingresos y la prestación de servicios vinculados a la Montaña de Siete Colores.

El debate gira en torno al control del acceso, la administración de recursos y la sostenibilidad del atractivo. La afluencia constante de visitantes ha convertido a este destino en uno de los principales motores económicos de la zona, beneficiando a transportistas, guías turísticos, comerciantes y familias dedicadas a la venta de artesanías y alimentos.

Lluvias intensas ponen en evaluación los accesos a Vinicunca

Mientras se desarrolla el proceso de diálogo, las condiciones climáticas han generado preocupación en la región. Las lluvias intensas, nevadas y descargas eléctricas propias de la temporada han motivado la evaluación de un posible cierre temporal de los accesos a la Montaña de Siete Colores por las rutas de Cusipata y Pitumarca.

Para tomar una decisión oficial, se esperaba el informe técnico de las Oficinas de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad de ambos distritos. Sin embargo, dichos reportes no fueron entregados. En su lugar, se presentaron informes sobre el mantenimiento de las vías de acceso.

“Por lo cual se ha continuado operando bajo esta información, obviamente no hemos hecho la evaluación para cerrar”, expresó Baca Palomino al referirse a la situación actual del atractivo turístico.

Las autoridades regionales indicaron que se mantiene un monitoreo constante ante las precipitaciones, que podrían prolongarse durante el mes. El objetivo es garantizar la seguridad de los turistas que ascienden diariamente por rutas de alta montaña para apreciar las franjas multicolores que caracterizan a Vinicunca.

El mantenimiento de caminos resulta clave en temporada de lluvias, ya que las condiciones meteorológicas pueden provocar deslizamientos, acumulación de nieve o dificultades en el tránsito. A pesar de ello, las operaciones continúan bajo vigilancia permanente y coordinación entre comunidades y autoridades.

En la última década, la Montaña de Siete Colores se consolidó como uno de los destinos más buscados por viajeros que visitan Cusco, junto a Machu Picchu y la laguna Humantay. Su creciente popularidad ha incrementado la necesidad de establecer reglas claras de administración y protocolos de seguridad ante cualquier contingencia climática o social.

La reunión convocada por la PCM reunirá a representantes comunales y autoridades locales con el fin de encaminar acuerdos que permitan dar estabilidad a la gestión del atractivo natural, mientras el flujo turístico continúa en una de las zonas más fotografiadas del Perú.