Tragedia en Chorrillos: anciana de 89 años muere asfixiada tras incendio que arrasó su vivienda en la madrugada

La mujer no pudo abandonar su habitación debido a su delicado estado de salud, mientras otros ocupantes escapaban por las ventanas con ayuda de residentes de la zona. Cinco unidades de bomberos trabajaron durante la madrugada para controlar la emergencia

La madrugada de este lunes, un incendio en Chorrillos terminó en tragedia. Una anciana de 89 años murió asfixiada dentro de su vivienda ubicada en la cuadra 2 de la calle Dos, luego de que el fuego se propagara con rapidez por el inmueble y bloqueara cualquier posibilidad de escape. La emergencia movilizó a unidades del Cuerpo General de Bomberos, así como a agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes acordonaron la zona para facilitar las labores de rescate y control.

La víctima se encontraba postrada en cama debido a múltiples enfermedades, condición que le impidió ponerse a salvo por sus propios medios cuando el humo comenzó a invadir los ambientes de la casa. Mientras las llamas avanzaban, otros familiares que estaban en el interior, entre ellos una gestante, lograron escapar saltando por una ventana con ayuda de los vecinos, quienes improvisaron escaleras y hasta una cuerda hecha con sábanas para facilitar la evacuación.

¿Cómo se originó el incendio en Chorrillos?

Composición: Infobae Perú
De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se habría iniciado en el primer nivel del inmueble, específicamente en la zona donde estaba estacionado un vehículo. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado el origen exacto del siniestro. Entre las hipótesis preliminares se contempla un posible cortocircuito, aunque serán los peritos especializados quienes determinen qué provocó el incendio que acabó con la vida de la adulta mayor.

El siniestro se registró durante la madrugada, lo que complicó aún más la reacción inmediata. Vecinos de la zona relataron que el humo negro comenzó a salir por las ventanas y que, en cuestión de minutos, el fuego se extendió por los pasillos y escaleras internas. Ante el riesgo de que las llamas alcanzaran viviendas contiguas, varias familias evacuaron preventivamente sus casas, mientras los bomberos trabajaban para evitar una propagación mayor.

La PNP dispuso el corte del fluido eléctrico en el sector como medida de seguridad. Cinco unidades de bomberos participaron en las labores para sofocar el fuego y enfriar las estructuras afectadas. Pese a los esfuerzos desplegados, la mujer no pudo ser rescatada a tiempo y falleció por inhalación de humo tóxico dentro de su habitación.

Peritos de Criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido. Asimismo, el Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue central, donde se practicará la necropsia de ley.

La muerte de la adulta mayor en Chorrillos ha generado consternación entre los residentes del sector, quienes describieron a la víctima como una vecina conocida en la zona. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y establecer con precisión las causas del incendio que dejó una víctima mortal en el distrito limeño.

¿Qué hacer ante un incendio?

Bomberos trabajan intensamente para controlar
Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

  • Mantener la calma: Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.
  • Activar la alarma contra incendios: Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.
  • Llamar a los bomberos: Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.
  • Evacuar el espacio: Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.
  • Si el fuego es pequeño: En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.
  • Si queda atrapado: Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.
  • Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Números de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP): Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias
  • Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.
  • Policía Nacional del Perú (PNP): Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

