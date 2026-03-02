Perú

PNP tiene videos que confirman viaje de Adrián Villar a Cajamarca, asegura el comandante Óscar Arriola

El comandante general de la Policía Nacional afirmó que existen registros audiovisuales en el aeropuerto que demuestran que Adrián Villar viajó el 21 de febrero

El Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, aseguró que existen pruebas, como videos del aeropuerto, que demuestran el viaje de Adrián Villar a Cajamarca, contradiciendo la versión de su exabogado en el marco de la investigación por el caso de Lizeth Marzano.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, confirmó que existen videos captados en el aeropuerto que demuestran que Adrián Villar viajó a Cajamarca cuatro días después del accidente en el que murió la deportista Lizeth Marzano. Esta afirmación surge luego de que el exabogado de Villar, Jefferson Moreno, negara que su entonces patrocinado hubiera salido de Lima el 21 de febrero, contradiciendo la versión policial.

Durante declaraciones a medios de comunicación, Arriola explicó que los registros audiovisuales y los boletos de viaje son pruebas que respaldan la hipótesis de la policía sobre el desplazamiento de Villar fuera de la capital. Según el comandante, Villar fue plenamente identificado al pasar por los controles y abordar el vuelo, cumpliendo todos los procedimientos de seguridad del aeropuerto. Además, señaló que también existe el ticket de retorno a Lima.

El comandante Arriola sostuvo que la investigación continúa y que aún restan videos por revisar como parte de las diligencias. Precisó que el proceso de análisis de imágenes abarca desde las once de la noche del día del accidente hasta la mañana siguiente, y que tanto la fiscalía como las partes involucradas deben visualizar todo el material, lo que requiere tiempo y coordinación.

La existencia de estos videos contradice la versión inicial de la defensa de Villar y refuerza la línea de investigación sobre los movimientos del joven tras el accidente que provocó la muerte de Lizeth Marzano. La policía apunta a determinar si el viaje pudo haber tenido como propósito evadir la acción de la justicia o dificultar el avance de las pesquisas.

Niegan conocer a periodista y a la familia de Adrián Villar

Juan Montenegro, padre de Francesca Montenegro, sostuvo que no tenía ningún tipo de relación ni conocimiento previo de Marisel Linares ni de Rubén Villar antes del accidente que terminó con la vida de Lizeth Marzano. Montenegro relató que fue su hija quien, tras recibir la visita de Adrián Villar y su familia la noche del accidente, le pidió ayuda legal, pensando ambos que se trataba de un incidente menor.

Según Montenegro, aquel encuentro fue la primera ocasión en la que vio y conversó con los padres de Adrián Villar, descartando así cualquier vínculo o contacto previo. Ambos tenían un año de relación, pero no habían presentado a sus padres.

Montenegro enfatizó que la reunión en su domicilio se dio únicamente a raíz de la solicitud de Francesca, quien buscaba orientación legal para Villar ante la incertidumbre del momento. El padre también señaló que su intervención se limitó a apoyar a su hija ante la inesperada situación, sin que existiera ningún compromiso personal ni relación anterior con los familiares del joven involucrado en el accidente.

“El 21 de febrero estuvo sentado conmigo a las 3 p.m. brindando declaración. Está en el acta fiscal”, manifestó el entonces abogado. Además, precisó que ambos se encontraban en su oficina, pero después salieron al enterarse que había efectivos en los exteriores de la vivienda del investigado.

La prisión preventiva de nueve meses se decidirá mañana martes 3 de marzo.

