Perú

Embajador del Perú en Israel da balance de connacionales varados y solicitudes de ayuda tras ataques en Medio Oriente

Javier Martín Sánchez-Checa Salazar, representante del Perú en Israel, informó que hasta el momento no se han reportado peruanos heridos ni fallecidos, aunque al menos cinco connacionales han solicitado asistencia tras los bombardeos registrados en Medio Oriente

Guardar
El embajador de Perú en Israel, Javier Martín Sánchez-Checa Salazar, informa sobre el estado de los más de 3,000 peruanos en el país luego del ataque de Irán. Detalla los protocolos de comunicación y los planes de contingencia para una posible evacuación. - Canal N

El embajador de Perú en Israel, Javier Martín Sánchez-Checa Salazar, confirmó que, hasta el momento, cinco ciudadanos peruanos han solicitado asistencia tras ataques a lo largo de Medio Oriente tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel en su territorio. El embajador remarcó que entre los aproximadamente 3.100 peruanos actualmente en Israel, la mayoría cuenta con doble nacionalidad y está bien establecida en el país.

Sánchez-Checa señaló que “nuestra principal preocupación son aquellos peruanos, justamente como usted bien menciona, que se han quedado varados”, y detalló las estrategias en marcha para responder a la situación mientras rige el estado de emergencia nacional y el cierre del espacio aéreo. La mayor parte de los afectados han sido turistas o personas con situaciones particulares de vulnerabilidad, y hasta ahora no se han reportado compatriotas heridos ni víctimas mortales.

El embajador enfatizó que existen canales activos de comunicación y monitoreo permanente con la comunidad peruana en Israel a través del “Sistema de Emergencia Perú”, usando WhatsApp y líneas de emergencia, para “contactar a los ciudadanos y pedirles mantener la calma y estar atentos a los canales asignados para comunicarse con la embajada”.

Además, agregó que las autoridades peruanas mantienen contacto directo con familiares en Perú preocupados por la seguridad de sus seres queridos y recordó que se han suspendido las actividades laborales y académicas en Israel durante al menos 48 horas, lo que restringe cualquier operación inmediata de traslado.

An Israeli firefighter works to
An Israeli firefighter works to put out a fire on a car, at the site of a projectile impact, after Iran launched missiles into Israel following Israel and the U.S. launching strikes on Iran, in Tel Aviv, Israel, February 28, 2026. REUTERS/Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL

Reporte de solicitudes de asistencia y casos de peruanos varados

Según detalló Javier Martín Sánchez-Checa Salazar al medio Canal N, la embajada ha recibido hasta el momento cinco solicitudes formales de ayuda de ciudadanos peruanos que han quedado varados debido al cierre del espacio aéreo y la declaración del estado de emergencia nacional. Entre los casos se incluye “un señor que llamó desde España preocupado por sus hijos que estaban aquí en Israel”, según especificó el diplomático. Además, la embajada está gestionando la situación de turistas peruanos a quienes se les ha recomendado permanecer en lugar seguro.

El embajador explicó que la atención prioritaria está dirigida a quienes están en situación de vulnerabilidad, incluyendo “alguna señora embarazada o un enfermo de gravedad”. Ante la dificultad de desplazamiento y la imposibilidad de habilitar vuelos por el momento, el equipo consular mantiene comunicación con todos los ciudadanos registrados, asegurándose de que sigan las indicaciones y tengan acceso a los servicios de emergencia.

En palabras de Sánchez-Checa: “estamos en permanente contacto con sus ciudadanos, con las redes abiertas, con nuestros teléfonos de emergencia operativos. Hemos abierto o reactivado un WhatsApp que se llama Sistema de Emergencia Perú, donde estamos en tiempo real contactando”. El embajador confirmó que, en coordinación con la Cancillería, el personal diplomático actúa bajo la instrucción de brindar “una atención permanente y completa a toda la ciudadanía peruana”.

Costa Rica pide el cese
Costa Rica pide el cese inmediato de la violencia militar en Medio Oriente tras ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel. (Cortesía: EFE )

Planes y alternativas de evacuación para los peruanos que deseen salir de Israel

La posibilidad de evacuar a ciudadanos peruanos dependerá de la evolución de la situación de seguridad y de la reapertura del espacio aéreo, hoy completamente cerrado. El embajador Sánchez-Checa subrayó que “por lo pronto, la vía aérea está completamente descartada porque está el espacio aéreo cerrado". Una vez que la situación lo permita, se evaluará el traslado de ciudadanos en situación de riesgo a través de rutas terrestres.

El plan preliminar consiste en movilizarlos hasta los pasos fronterizos abiertos hacia Jordania o Egipto, donde eventualmente podrían tomar vuelos de regreso al Perú o hacia terceros países. “Llegado el momento, se podría apoyar a algunos de los ciudadanos peruanos que necesiten salir del país a través de una vía terrestre, llevarlos a un paso fronterizo hacia la frontera con Jordania o hacia la frontera con Egipto”, precisó Sánchez-Checa.

La embajada solicita a los peruanos residentes y en tránsito que se pongan en contacto con las autoridades diplomáticas para ser registrados y recibir información sobre alternativas disponibles una vez que las restricciones sean levantadas. El diplomático recalcó que cualquier operativo de evacuación requerirá varias horas de preparación después de que la alerta se desactive y que por el momento “les pedimos mantener la calma y contactar los datos que tienen asignados de los canales para comunicarse con la embajada”.

An explosion caused by a
An explosion caused by a projectile impact after Iran launched missiles into Israel following Israel and the U.S. launched strikes on Iran, in Tel Aviv, Israel, February 28, 2026. REUTERS/Gideon Markowicz ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL

Distribución y cifras de ciudadanos peruanos en Medio Oriente

Las autoridades peruanas estiman que residen en la región aproximadamente 5.000 ciudadanos peruanos, según informó el canciller Hugo de Zela durante una entrevista con Canal N. Más de 3.000 de ellos se encuentran en Israel, mientras que cerca de 1.000 están distribuidos entre Emiratos árabes Unidos, Catar y Jordania.

En Arabia Saudita se contabilizan 140 peruanos, en Irán 120, en Líbano y Egipto unos 80 en cada país, en Bahréin 40 y en Kuwait, Omán y Pakistán entre 15 y 20 por nación. En Siria e Irak se tiene registro de solo un ciudadano peruano en cada país.

La Cancillería y las agencias diplomáticas peruanas han establecido un sistema de comunicación coordinada, integrando a todos los embajadores de la región en un grupo de WhatsApp que permite “intercambiar información no solo de un país, sino de todos los países que estén involucrados en las regiones”, según indicó De Zela al medio Canal N. Este mecanismo busca optimizar la gestión de la información y la respuesta ante emergencias.

Un noticiero informa sobre el ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán. El Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, es entrevistado sobre las medidas del gobierno para proteger a los miles de peruanos en la zona de conflicto. - Canal N

Hasta el momento, no se han reportado peruanos heridos ni fallecidos como resultado directo de los ataques, según el reporte oficial de la Cancillería.

Red de apoyo consular del Perú en Medio Oriente

  • Sección Consular de la Embajada del Perú en Arabia Saudita: +966 50 246 5198 (consulperu.ksa@gmail.com)
  • Sección Consular de la Embajada del Perú en Catar: +974 5091 8673 (consuladoperudoha@gmail.com)
  • Consulado General del Perú en Dubái: +971 506974007 (consulgeneral@peru.ae)
  • Sección Consular de la Embajada del Perú en Egipto: (00 20) 122 733 0530 (consulper-elcairo@rree.gob.pe)
  • Embajada del Perú en Emiratos Árabes Unidos: +971 54 212 0801 (official@embassyperu.ae)
  • Sección Consular de la Embajada del Perú en Israel: +972 52 705 0868 (consulado@embassyofperu.org.il)
  • Sección Consular de la Embajada del Perú en Kuwait: +965 60042612 (peruconsul.kw@gmail.com)
  • Sección Consular de la Embajada del Perú en Türkiye: 00 90 533 041 08 85 (peruvize@gmail.com)

Temas Relacionados

IsraelCancillería de PerúAsistencia ConsularPeruanos en IsraelEstados Unidosperu-noticias

Más Noticias

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la fecha 8 - fase 2

Este sábado 28 de febrero arrancaron los encuentros de la nueva jornada del campeonato de voleibol. San Martín vs Circolo será el choque más esperado

Resultados de la Liga Peruana

Dos jugadores peruanos afectados tras bombardeos en Medio Oriente: Partidos del campeonato de Israel suspendidos por ataques de Irán

Se desató el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra la nación iraní, que está cobrando muchas vidas debido al lanzamiento de misiles

Dos jugadores peruanos afectados tras

Turismo de bienestar gana terreno: ¿qué destinos de Perú priorizan salud, equilibrio y contacto con la naturaleza?

Un estudio citado por Promperú indica que el 73 % de jóvenes viajeros planifica escapadas enfocadas en bienestar físico y mental

Turismo de bienestar gana terreno:

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: así van los equipos previo a la fecha 8

Se inició una nueva jornada que tendrá como duelo principal el Universitario vs Alianza Lima este domingo 1 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes

Tabla de posiciones de la

Estas sillas vendidas por internet en Perú presentan peligro de quiebre en las patas, alerta Indecopi

La medida alcanza a 350 unidades del modelo Ana Dining Chair comercializadas entre 2021 y enero de 2025 por Falabella y contempla el cambio del producto o la devolución total del dinero a los clientes afectados

Estas sillas vendidas por internet
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Enma Benavides: ANC del PJ

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

Crisis en el Ministerio Público: Falta de presupuesto pone en riesgo operativos contra el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Miguel Arce se quiebra en

Miguel Arce se quiebra en ‘Esto sí es amor’ al recordar la muerte de su padre: “Le dio un infarto fulminante y no despertó más”

Padre de Adrián Villar se comunicó con entorno de Lizeth Marzano dos días después del accidente: “Mi hijo es el causante”

Laura Spoya regresa a la conducción de ‘Al Sexto Día’ tras grave accidente automovilístico

Fiorella Cayo halaga a Alejandro Sanz por su concierto y publica abrazo de Stephanie Cayo con el español

Armonía 10, Hermanos Yaipén y ‘El Lobo’ y la Sociedad Privada encabezan festival ‘Te Pone Cumbia’

DEPORTES

Dos jugadores peruanos afectados tras

Dos jugadores peruanos afectados tras bombardeos en Medio Oriente: Partidos del campeonato de Israel suspendidos por ataques de Irán

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos de la fecha 8 - fase 2

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 HOY: así van los equipos previo a la fecha 8

Jugador de UTC hizo fuerte acusación sobre el gol de Renzo Garcés para el triunfo de Alianza Lima: “Siempre les regalan los partidos”

Jairo Vélez destaca la victoria de Alianza Lima sobre UTC y responde a detractores: “El hincha come mucha cosa en internet”