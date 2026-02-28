Embajador del Perú en Israel da balance de connacionales varados y solicitudes de ayuda tras ataques en Medio Oriente

El embajador de Perú en Israel, Javier Martín Sánchez-Checa Salazar, informa sobre el estado de los más de 3,000 peruanos en el país luego del ataque de Irán. Detalla los protocolos de comunicación y los planes de contingencia para una posible evacuación. - Canal N

El embajador de Perú en Israel, Javier Martín Sánchez-Checa Salazar, confirmó que, hasta el momento, cinco ciudadanos peruanos han solicitado asistencia tras ataques a lo largo de Medio Oriente tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel en su territorio. El embajador remarcó que entre los aproximadamente 3.100 peruanos actualmente en Israel, la mayoría cuenta con doble nacionalidad y está bien establecida en el país.

Sánchez-Checa señaló que “nuestra principal preocupación son aquellos peruanos, justamente como usted bien menciona, que se han quedado varados”, y detalló las estrategias en marcha para responder a la situación mientras rige el estado de emergencia nacional y el cierre del espacio aéreo. La mayor parte de los afectados han sido turistas o personas con situaciones particulares de vulnerabilidad, y hasta ahora no se han reportado compatriotas heridos ni víctimas mortales.

El embajador enfatizó que existen canales activos de comunicación y monitoreo permanente con la comunidad peruana en Israel a través del “Sistema de Emergencia Perú”, usando WhatsApp y líneas de emergencia, para “contactar a los ciudadanos y pedirles mantener la calma y estar atentos a los canales asignados para comunicarse con la embajada”.

Además, agregó que las autoridades peruanas mantienen contacto directo con familiares en Perú preocupados por la seguridad de sus seres queridos y recordó que se han suspendido las actividades laborales y académicas en Israel durante al menos 48 horas, lo que restringe cualquier operación inmediata de traslado.

An Israeli firefighter works to put out a fire on a car, at the site of a projectile impact, after Iran launched missiles into Israel following Israel and the U.S. launching strikes on Iran, in Tel Aviv, Israel, February 28, 2026. REUTERS/Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL

Reporte de solicitudes de asistencia y casos de peruanos varados

Según detalló Javier Martín Sánchez-Checa Salazar al medio Canal N, la embajada ha recibido hasta el momento cinco solicitudes formales de ayuda de ciudadanos peruanos que han quedado varados debido al cierre del espacio aéreo y la declaración del estado de emergencia nacional. Entre los casos se incluye “un señor que llamó desde España preocupado por sus hijos que estaban aquí en Israel”, según especificó el diplomático. Además, la embajada está gestionando la situación de turistas peruanos a quienes se les ha recomendado permanecer en lugar seguro.

El embajador explicó que la atención prioritaria está dirigida a quienes están en situación de vulnerabilidad, incluyendo “alguna señora embarazada o un enfermo de gravedad”. Ante la dificultad de desplazamiento y la imposibilidad de habilitar vuelos por el momento, el equipo consular mantiene comunicación con todos los ciudadanos registrados, asegurándose de que sigan las indicaciones y tengan acceso a los servicios de emergencia.

En palabras de Sánchez-Checa: “estamos en permanente contacto con sus ciudadanos, con las redes abiertas, con nuestros teléfonos de emergencia operativos. Hemos abierto o reactivado un WhatsApp que se llama Sistema de Emergencia Perú, donde estamos en tiempo real contactando”. El embajador confirmó que, en coordinación con la Cancillería, el personal diplomático actúa bajo la instrucción de brindar “una atención permanente y completa a toda la ciudadanía peruana”.

Costa Rica pide el cese inmediato de la violencia militar en Medio Oriente tras ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel. (Cortesía: EFE )

Planes y alternativas de evacuación para los peruanos que deseen salir de Israel

La posibilidad de evacuar a ciudadanos peruanos dependerá de la evolución de la situación de seguridad y de la reapertura del espacio aéreo, hoy completamente cerrado. El embajador Sánchez-Checa subrayó que “por lo pronto, la vía aérea está completamente descartada porque está el espacio aéreo cerrado". Una vez que la situación lo permita, se evaluará el traslado de ciudadanos en situación de riesgo a través de rutas terrestres.

El plan preliminar consiste en movilizarlos hasta los pasos fronterizos abiertos hacia Jordania o Egipto, donde eventualmente podrían tomar vuelos de regreso al Perú o hacia terceros países. “Llegado el momento, se podría apoyar a algunos de los ciudadanos peruanos que necesiten salir del país a través de una vía terrestre, llevarlos a un paso fronterizo hacia la frontera con Jordania o hacia la frontera con Egipto”, precisó Sánchez-Checa.

La embajada solicita a los peruanos residentes y en tránsito que se pongan en contacto con las autoridades diplomáticas para ser registrados y recibir información sobre alternativas disponibles una vez que las restricciones sean levantadas. El diplomático recalcó que cualquier operativo de evacuación requerirá varias horas de preparación después de que la alerta se desactive y que por el momento “les pedimos mantener la calma y contactar los datos que tienen asignados de los canales para comunicarse con la embajada”.

An explosion caused by a projectile impact after Iran launched missiles into Israel following Israel and the U.S. launched strikes on Iran, in Tel Aviv, Israel, February 28, 2026. REUTERS/Gideon Markowicz ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL

Distribución y cifras de ciudadanos peruanos en Medio Oriente

Las autoridades peruanas estiman que residen en la región aproximadamente 5.000 ciudadanos peruanos, según informó el canciller Hugo de Zela durante una entrevista con Canal N. Más de 3.000 de ellos se encuentran en Israel, mientras que cerca de 1.000 están distribuidos entre Emiratos árabes Unidos, Catar y Jordania.

En Arabia Saudita se contabilizan 140 peruanos, en Irán 120, en Líbano y Egipto unos 80 en cada país, en Bahréin 40 y en Kuwait, Omán y Pakistán entre 15 y 20 por nación. En Siria e Irak se tiene registro de solo un ciudadano peruano en cada país.

La Cancillería y las agencias diplomáticas peruanas han establecido un sistema de comunicación coordinada, integrando a todos los embajadores de la región en un grupo de WhatsApp que permite “intercambiar información no solo de un país, sino de todos los países que estén involucrados en las regiones”, según indicó De Zela al medio Canal N. Este mecanismo busca optimizar la gestión de la información y la respuesta ante emergencias.

Un noticiero informa sobre el ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán. El Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, es entrevistado sobre las medidas del gobierno para proteger a los miles de peruanos en la zona de conflicto. - Canal N

Hasta el momento, no se han reportado peruanos heridos ni fallecidos como resultado directo de los ataques, según el reporte oficial de la Cancillería.

Red de apoyo consular del Perú en Medio Oriente

Sección Consular de la Embajada del Perú en Arabia Saudita: +966 50 246 5198 (consulperu.ksa@gmail.com)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Catar : +974 5091 8673 (consuladoperudoha@gmail.com)

Consulado General del Perú en Dubái: +971 506974007 (consulgeneral@peru.ae)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Egipto : (00 20) 122 733 0530 (consulper-elcairo@rree.gob.pe)

Embajada del Perú en Emiratos Árabes Unidos : +971 54 212 0801 (official@embassyperu.ae)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Israel : +972 52 705 0868 (consulado@embassyofperu.org.il)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Kuwait : +965 60042612 (peruconsul.kw@gmail.com)

Sección Consular de la Embajada del Perú en Türkiye: 00 90 533 041 08 85 (peruvize@gmail.com)