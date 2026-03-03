Perú

La inteligencia artificial refuerza estereotipos de género de forma silenciosa

La tecnología automatiza patrones de trato diferenciados: a las mujeres les ofrece apoyo emocional y validación, mientras a los hombres les brinda soluciones prácticas y control

La inteligencia artificial perpetúa estereotipos
El avance de la inteligencia artificial (IA) ha traído consigo una transformación en la manera en que hombres y mujeres interactúan con la tecnología. De acuerdo con el Informe Igualdad 2026, a cargo de Llorente y Cuenca (LLYC), advierten que los grandes modelos de lenguaje reproducen y refuerzan estereotipos de género sin que la mayoría de los usuarios lo perciban. Las plataformas de IA generan respuestas diferentes según el género del usuario o como este se presenta.

De esta manera, se ha identificado que la IA adopta un tono empático y cercano hacia las mujeres, quienes en muchas oportunidades la llaman o califican como una “amiga”. Esta actitud se refleja en un lenguaje que prioriza la validación emocional y la personificación, evidenciada en frases como “yo te entiendo” o “en mi lugar”, utilizadas con una frecuencia 2,5 veces mayor cuando la usuaria es mujer.

Este trata también lo define como “tono maternal” y crea una relación de confianza que parte de una visión paternalista y puede derivar en una forma de “gaslighting” algorítmico.

Algoritmos refuerzan diferencias de género
El otro trato

Por el contrario, el trato hacia los hombres es distinto. Ante usuarios masculinos, la inteligencia artificial opta por un lenguaje funcional y directo, con imperativos como “haz”, “di” o “ve”. Según el informe, la IA asume un rol de entrenador que promueve la acción y el control, dejando de lado la empatía y minimizando el componente emocional.

Esta diferencia, que pasa desapercibida en la mayoría de los casos, afianza la idea del hombre como sujeto de acción que no necesita gestionar su mundo emocional.

La brecha persiste cuando la IA asesora sobre conflictos íntimos o dilemas personales. El análisis de Llorente y Cuenca señala que los algoritmos despliegan una doble vara de medir: las mujeres son etiquetadas como “frágiles” o “débiles” en el 56 % de las respuestas ante situaciones idénticas, cifra casi cuatro veces superior a la registrada en los varones.

Un análisis revela que los
En una de cada dos consultas sobre cuestiones de género, la IA sitúa a la mujer en una posición de debilidad y prioriza la protección frente a una posible agresión física en el 28 % de los casos, lo que reduce la autonomía femenina a una dimensión de seguridad.

¿Cómo trata la IA a las mujeres?

En situaciones de acoso, la inteligencia artificial recomienda a las mujeres actuar “con cabeza” un 30 % más que a los hombres, a quienes sugiere autodefensa en un 40 % de los casos, etiquetando a los varones como “resilientes” o “invulnerables” en el 16 % de las respuestas.

Es así como evidencia bajas advertencias de seguridad a los hombres, pero les exige una actitud heroica que puede llevarlos a ignorar riesgos personales bajo la premisa de que pueden soportar cualquier circunstancia.

Más del 50% de empresas
El estudio destaca que, ante el dolor o el conflicto, la IA prioriza la validación emocional y el consuelo pasivo para las mujeres en un 25 % de los casos, reforzando la imagen de vulnerabilidad y fragilidad. A los hombres, en cambio, se les ofrece una estrategia de “sobrecontrol legal” y defensa en el 12 % de los casos, bajo el supuesto de protegerse de un sistema hostil.

La asimetría en el trato se amplifica con la tendencia de la IA a politizar los problemas de las mujeres, atribuyéndolos a causas estructurales o al patriarcado en el 33 % de las ocasiones, mientras que los dilemas de los hombres se desplazan al terreno del control legal.

La tecnología de manera avanzó de manera acelerada, pero ese progreso no ha transformado por completo las estructuras sociales. Persisten narrativas que refuerzan en las mujeres una imagen de vulnerabilidad y fragilidad, mientras que a los hombres se les socializa en el control.

De este modo, la inteligencia artificial no solo automatiza respuestas, sino que contribuye a perpetuar una brecha de género, asignando a cada usuario un rol diferenciado. La IA no puede reemplazar a un profesional.

