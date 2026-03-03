Perú

Fiscal en la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar: “Hemos visto la manipulación de hechos”

La audiencia se desarrolla en el 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde se evalúa el riesgo procesal del investigado

La fiscal Yanet Roller presenta los argumentos para solicitar la prisión preventiva de Adrián Villar, mostrando videos de cámaras de seguridad y alegando manipulación de los hechos tras el presunto homicidio culposo de Lizeth Marzano. (Crédito: Canal N)

Durante la audiencia de prisión preventiva seguida contra Adrián Alonso Villar Chirinos, por el presunto homicidio culposo de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera, la fiscal a cargo del caso expuso ante el juez que existen indicios suficientes para mantener la medida cautelar más gravosa contra el investigado. La diligencia, que se realiza en el 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, busca que se dicte prisión preventiva por nueve meses mientras se desarrollan las investigaciones penales correspondientes.

La Fiscalía fundamentó su pedido al sostener que, en un corto lapso de tiempo, se habrían identificado inconsistencias y manipulación en la versión de los hechos por parte del encausado o de sus allegados, lo que podría dificultar el esclarecimiento completo del caso si no se asegura la presencia del imputado. El Ministerio Público sostiene que estas irregularidades ponen en riesgo el debido proceso y la correcta reconstrucción de los hechos en torno al accidente ocurrido el pasado 17 de febrero en San Isidro.

“Manipulación de los hechos”

Ante el juez, la fiscal argumentó que “hemos visto la manipulación de todos los hechos que han venido llevándose a cabo en este corto tiempo”, indicando que esto justifica la necesidad de mantener la prisión preventiva. Asimismo, afirmó que el equipo fiscal ha trabajado “mañana, tarde y noche con las visualizaciones y con la recuperación de documentos” para fortalecer la acusación contra Villar. Estos elementos, según la representante del Ministerio Público, son esenciales para garantizar que el proceso no quede entorpecido por acciones que puedan alterar pruebas o influir en testigos.

Otro punto clave planteado durante la audiencia fue la ausencia de diligencias relevantes durante la investigación preliminar. La fiscal enfatizó que no se ha realizado un dosaje etílico que permita determinar si Villar conducía bajo la influencia de alcohol al momento del accidente que costó la vida de Marzano. “No hemos contado con un dosaje etílico… entonces, ¿están ayudando o por el contrario están permitiendo que no se lleven a cabo diligencias que deben actuarse?”, cuestionó la representante del Ministerio Público ante el juez.

Habría borrado mensajes

El Ministerio Público investiga la posible eliminación de mensajes por parte de Adrián Villar, principal implicado en la muerte de Lizeth Marzano, ocurrida durante un accidente de tránsito en Lima. Según la fiscalía, Villar habría borrado conversaciones en las que el padre de Francesca Montenegro, su pareja, le recomendó entregarse a las autoridades tras el incidente. Esta acción podría considerarse un intento de obstaculizar la investigación y agravar la situación legal del acusado.

Las pesquisas incluyen el análisis de los teléfonos celulares incautados a Villar y a personas cercanas a él, en busca de pruebas que permitan reconstruir los hechos posteriores al accidente. La Fiscalía evalúa si la eliminación de mensajes constituye el delito de obstrucción a la justicia, lo que podría sumarse a los cargos por homicidio que ya enfrenta el empresario. Los peritos forenses trabajan en la recuperación de los mensajes borrados y en la revisión de comunicaciones relevantes para el caso.

El caso ha suscitado interés público y presión social para que las investigaciones avancen con celeridad y transparencia. La familia de la víctima pide sanciones severas para quienes intenten entorpecer el proceso judicial. Mientras tanto, la defensa de Villar sostiene que no existió intención de evadir la justicia y que colaborará con todas las diligencias requeridas por las autoridades.

