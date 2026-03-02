Perú

Perú busca asegurar inversiones por US$ 7,600 millones: lugar, fecha y otros datos de GeoExplora 2026 en Cusco

Bajo la presidencia de Roque Benavides y con ocho proyectos clave en regiones como Arequipa y Áncash, el foro se convierte en la plataforma para captar capitales tecnológicos y sostenibles para el país

Evento reunirá a líderes del sector minero-energético para impulsar inversiones. | Andina

El futuro de la minería peruana se traslada al Valle Sagrado de los Incas. Cusco se prepara para recibir a los principales líderes, autoridades y académicos del sector minero-energético en GeoExplora 2026, una cumbre estratégica que busca consolidar una cartera de inversiones que supera los US$ 7,600 millones.

Bajo la presidencia de Roque Benavides Ganoza, el evento se posiciona como el espacio decisivo para articular la ciencia geológica con el crecimiento económico nacional. En un contexto donde la exploración es el motor que garantiza la sostenibilidad de la industria a largo plazo, este foro busca generar soluciones concretas frente a los desafíos de competitividad que enfrenta el Perú en el mercado global.

La elección del Centro de Convenciones Vida Wasi, ubicado en el Valle del Urubamba, trasciende lo logístico. Este espacio ofrece una infraestructura de alto nivel y simboliza una unión necesaria entre la rentabilidad empresarial y la sensibilidad social, al ser un recinto comprometido con la salud infantil en comunidades vulnerables.

El encuentro se desarrollará el 5, 6 y 7 de octubre de 2026, y se analizarán ejes como la exploración geológica en minería y gas, responsabilidad social, geotecnia y energías renovables. “GeoExplora 2026 busca articular ciencia, academia, empresa y Estado para generar soluciones que impulsen el desarrollo sostenible del Perú”, señaló Benavides Ganoza.

Evento se desarrollará del 5 al 7 de octubre de 2026.| Minem

¿Cuáles son los ocho proyectos en la mira?

Uno de los pilares que justifica la relevancia de este encuentro es el anuncio sobre la ejecución de ocho proyectos mineros que suman una inversión aproximada de US$ 7,619 millones. Estas operaciones representan la columna vertebral de la inversión privada para los próximos años:

  • Antamina (Reposición) en Áncash: Con una inversión de US$ 2,000 millones, este proyecto busca extender la vida útil de una de las minas de cobre y zinc más importantes del mundo mediante la optimización de sus procesos.
  • Zafranal en Arequipa: Un proyecto de cobre y oro que estima una inversión de US$ 1,473 millones, enfocado en implementar tecnología de punta para una extracción eficiente.
  • Tía María en Arequipa: Con US$ 1,400 millones, representa la reactivación de un proyecto de cobre bajo nuevos estándares de gestión hídrica y social.
  • Optimización Inmaculada en Ayacucho: Una inversión de US$ 1,319 millones destinada a dar continuidad a las operaciones de metales preciosos (oro y plata).
  • Corani en Puno: Con US$ 579 millones, se posiciona como uno de los yacimientos de plata sin desarrollar más grandes del planeta.
  • San Gabriel en Moquegua: Este proyecto de minería subterránea de oro contempla una inversión de US$ 470 millones.
  • Chalcobamba Fase I en Apurímac: Una expansión clave de Las Bambas que requiere US$ 130 millones para incrementar la producción de cobre.
  • Yumpag en Pasco: Con US$ 81 millones, enfocado en la producción de plata de alta ley.

