Premier Denisse Miralles niega ser cuota de APP y minimiza investigación en su contra: “En este país se abren procesos por cualquier razón”

Premier se pronunció sobre cuestionamientos en su contra.

A una semana de iniciar el diálogo con las bancadas parlamentarias previo a solicitar el voto de confianza, Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, enfrenta crecientes cuestionamientos por la presencia de ministros investigados —incluida ella misma— y por las acusaciones de ser una cuota política de Alianza para el Progreso (APP).

“Todas son especulaciones. Yo escucho expresiones, no solo de políticos, sino en medios de comunicación; aseveraciones que son totalmente falsas. Nunca en mi vida he tenido una afiliación política y siempre he trabajado para mi país, para un gobierno, trabajo para los peruanos, y así lo hemos conversado con los ministros y están comprometidos en eso”, expresó en diálogo con El Comercio sobre su cercanía a la agrupación de César Acuña.

En relación a las pesquisas, defendió que toda la información se encuentra en las declaraciones juradas presentadas e, incluso, minimizó los procesos asegurando que en el Perú “se abren procesos por cualquier razón”. Sin embargo, destacó que “si el cuestionamiento a un ministro pone en riesgo al país, tendrá que dar un paso al costado y buscarse un reemplazo rápidamente porque el país no puede parar”.

El nuevo gabienete ministerial del gobierno de José María Balcázar tiene como primer ministro a Denisse Miralles. - Crédito: Presidencia

¿Por qué vinculan a Denisse Miralles con APP si no es militante?

Aunque Miralles ha reiterado que no tiene afiliación política, diversos sectores la asocian con Alianza para el Progreso a raíz de su trayectoria profesional y sus vínculos con figuras cercanas a ese partido. El nexo más señalado es José Salardi, exministro de Economía y actual jefe del plan de gobierno de APP. De acuerdo a ‘Beto a saber’, el ascenso de Miralles en el sector público coincidió con su trabajo junto a Salardi en Proinversión y, posteriormente, como viceministra de Economía cuando él asumió el ministerio.

Además, la designación de varios ministros en carteras clave —como Economía, Producción, Relaciones Exteriores y Comercio Exterior— coincidió con las exigencias públicas de APP para que se mantuvieran funcionarios afines. A pesar de ello, Miralles insiste en su independencia. “No somos cuota de nadie. No me acerca nada ni APP, ni Fuerza Popular ni ningún partido”, afirmó en Canal N.

Denisse Miralles estará a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros de la gestión de José María Balcázar. - Crédito: Presidencia

¿Cuáles son las investigaciones que enfrentan los ministros y<i> c</i>uáles son sus descargos?

El gabinete de Denisse Miralles enfrenta cuestionamientos adicionales por la situación judicial de varios de sus miembros. Además de la primer ministra, otros cinco integrantes del equipo ministerial declararon en sus hojas de vida estar bajo alguna investigación fiscal:

Nelly Paredes del Castillo, ministra del Ambiente, enfrenta un proceso por genocidio asociado a muertes ocurridas en protestas durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte. Paredes también consignó en su declaración jurada procesos archivados por omisión de funciones, nombramiento ilegal y tráfico ilícito de especies protegidas.

Óscar Fausto Fernández Cáceres, titular de Trabajo, está bajo investigación por omisión de funciones y colusión, aunque declaró haber sido absuelto en otros procesos por abuso de autoridad y usurpación.

Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, ministro de Vivienda, afronta cargos por contaminación ambiental, usurpación agravada, defraudación y negociación incompatible, además de haber sido exonerado en una investigación por lavado de activos.

Hugo Begazo de Bedoya, ministro del Interior, es investigado por presunta falsificación de documento público, vinculada a la regularización de un terreno policial en Santa Anita.

Gerardo López Gonzales, ministro de Economía, admitió desconocer los detalles de las investigaciones fiscales en su contra al momento de firmar su declaración, comprometiéndose a informar posteriormente.