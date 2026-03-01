Perú

Ministra Denisse Miralles iniciará ronda de diálogo con bancadas del Congreso previo al voto de confianza

La nueva titular de la PCM tiene hasta el 26 de marzo para presentarse ante el Parlamento y solicitar su confianza para mantenerse en el cargo por el tiempo que dure la administración del presidente José María Balcázar

La ministra Denisse Miralles, ahora titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, iniciará una ronda de reuniones con representantes de diferentes bancadas del Congreso en los próximos días, previo al inicio de su presentación ante el Parlamento para solicitar el voto de confianza que le permitirá mantener su nombramiento junto al de su Gabinete de ministros.

En conversación con El Comercio, la titular de la PCM indicó que en sus encuentros se encargará de presentar un plan de trabajo técnico que esté orientado al logro de resultados. También indicó que actualmente no cuenta con una afiliación a un partido político.

El objetivo principal de la ronda de conversaciones con el Congreso es reducir tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo y asegurar las condiciones necesarias para la aplicación de reformas y proyectos urgentes. Miralles remarcó que la estabilidad política es indispensable para que el país avance en su agenda social y económica.

Ministra Miralles afirma que tiene 30 días antes del voto de confianza para "generar la estabilidad que necesita el país". (Video: Canal N)

Según la titular de la PCM en conversación con Canal N, la tarea principal a la que se debe dedicar es “generar la estabilidad que necesita nuestro país”. Además, con respecto al voto de confianza, aseguró que su gabinete tiene “30 días y vamos a, seguro, trabajar las acciones correspondientes”

Sin embargo, Miralles también consideró que su prioridad en este momento es atender la situación que se desarrolla en otras regiones como Arequipa, Tumbes, Piura, y La Libertad, donde las lluvias han causado la reactivación de quebradas y los huaicos han afectado a miles de ciudadanos. “Lo que ha hecho este gabinete desde el primer día es tomar acción en una emergencia que no espera”, argumentó la ministra.

¿Cuántos votos necesita Miralles para obtener la confianza del Congreso?

En el caso de la aprobación de un voto de confianza en el Congreso, Miralles necesita de una mayoría simple de congresistas que apoyen los nombramientos hechos por el presidente Balcázar.

Ya que el Pleno del Congreso está compuesto por 130 parlamentarios, en caso de que todos asistan a la sesión se requerirán al menos 66 votos para aprobar la confianza al nuevo gabinete de ministros. La cantidad puede ser menor en caso de que no se presenten todos los congresistas a la sesión en la que se debatirá el voto de confianza.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, dialogó con autoridades locales. (Foto: Presidencia del Perú)

¿Quiénes integran el nuevo gabinete Miralles?

Este es el nuevo Consejo de Ministros del Perú, integrado por 18 ministerios:

  • Presidenta del Consejo de Ministros: Denisse Miralles
  • Ministerio de Relaciones Exteriores: Hugo de Zela
  • Ministerio de Defensa: Luis Enrique Arroyo Sánchez
  • Ministerio de Economía y Finanzas: Gerardo Arturo López Gonzales
  • Ministerio del Interior: Hugo Alberto Begazo de Bedoya
  • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Luis Enrique Jiménez Borra
  • Ministerio de Educación: Erfurt Manuel Castillo Vera
  • Ministerio de Salud: Luis Napoleón Quiroz Avilés
  • Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Felipe César Meza Millán
  • Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo: Óscar Fausto Fernández Cáceres
  • Ministerio de la Producción: César Manuel Quispe Luján
  • Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: José Fernando Reyes Llanos
  • Ministerio de Energía y Minas: Angelo Victorino Alfaro Lombardi
  • Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Aldo Martín Prieto Barrera
  • Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate
  • Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Hary Yzarra Trelles
  • Ministerio del Ambiente: Nelly Paredes del Castillo
  • Ministerio de Cultura: Fátima Soraya Altabás Kajatt
  • Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Lily Norka Vásquez Dávila

