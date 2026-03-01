Papá de Monserrat habría lanzado advertencia a Melcochita: “No quiero hacerte daño, controla a tus hijas”

Padre de Monserrat enfrenta a Melcochita.

La separación entre Melcochita (Pablo Villanueva) y Monserrat Seminario no deja de ser causar revuelo, más aún tras la difusión de un reciente audio atribuido al padre de Monserrat, quien habría lanzado una advertencia directa al reconocido cómico peruano.

El audio fue presentado por Susan Villanueva, hija de Melcochita, en el pódcast ‘Deysi Te Prende’ y ha provocado una nueva ola de reacciones públicas en torno al caso.

En el registro sonoro, se escucha a quien sería el padre de Monserrat dirigiéndose a Pablo Villanueva con una advertencia que ha encendido las alarmas en la familia. “No te quiero hacer daño. Controla a tus hijas”, afirma el interlocutor, en un mensaje que apunta directamente a la familia de Melcochita.

La difusión del audio coincide con un momento de alta exposición mediática para el artista, quien atraviesa una separación mediática con denuncias cruzadas y versiones enfrentadas.

Dispuesto a ir a televisión

Según lo revelado por Susan Villanueva en el pódcast, el padre de Monserrat también habría retado a Melcochita a debatir públicamente en televisión, asegurando que está dispuesto a enfrentar cualquier señalamiento. “Quieren hablar, hablemos. No hay ningún problema. Podemos ir a cualquier canal y yo me enfrento a ustedes. Yo no tengo problemas. El problema es que vas a salir mal parado”, se escucha en el audio. Estas palabras fueron interpretadas como un desafío abierto al entorno de Pablo Villanueva.

La confrontación familiar se produce en un contexto marcado por acusaciones de infidelidad hacia Monserrat Seminario, quien ha sido señalada por allegados a Melcochita de haber sostenido una relación paralela durante el matrimonio. Frente a esto, el padre de Monserrat reafirma su respaldo a su hija e insiste en que ni ella ni sus hijos están desprotegidos. “No te quiero hacer daño, por favor. No te metas con mi nieto. Ya si quieres meterte con alguien, métete conmigo”, agrega el interlocutor, dejando en claro su disposición a defender a su familia ante cualquier situación.

Monserrat denunció a Melcochita

Por otro lado, el comediante Pablo Villanueva contó que enfrenta una denuncia por abandono de hogar presentada por su aún esposa, Monserrat Seminario. Según declaró el artista al diario Trome, la acusación lo tomó por sorpresa mientras se encontraba en Estados Unidos por compromisos laborales.

Villanueva sostuvo que Monserrat, acompañada por su padre, acudió a la sede de la Dirincri en la avenida España para formalizar la denuncia, hecho que, según él, busca establecer una causal de divorcio.

Melcochita defendió su posición asegurando que no ha descuidado sus obligaciones familiares. Explicó que, antes de viajar, dejó pagado el alquiler del departamento y la matrícula escolar de sus hijas. “Vine a trabajar, y antes de viajar, dejé pagado el alquiler del departamento y el colegio de mis hijas; es más, este 10 de marzo debo pagar otro mes de alquiler”, afirmó. Además, aseguró que mantiene todas sus cuentas al día y que durante los 15 años de convivencia siempre cumplió con sus responsabilidades económicas.

Sobre la administración del dinero familiar, Villanueva indicó que era Monserrat quien se encargaba de las finanzas y recordó que insistió en la importancia de ahorrar para una vivienda propia. También respondió a las críticas sobre el destino de sus ahorros, señalando que debió gastar sus reservas tras un accidente legal.

Respecto al posible viaje de sus hijas al extranjero, el cómico aclaró que está dispuesto a dar el permiso, pero señaló que las menores no desean irse. “No se las puede llevar a la fuerza”, advirtió. Negó cualquier trato desigual entre sus hijas y rechazó rumores sobre una supuesta preferencia. Finalmente, minimizó los comentarios sobre su patrimonio y aseguró estar enfocado en nuevos proyectos personales, mostrando tranquilidad ante la situación judicial.

