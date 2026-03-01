Perú

Fabian, hijo de Gian Marco, abrirá el concierto de Jason Mraz en Lima

El cantante peruano radicado en Miami presentará su propuesta pop antes del show del artista ganador del Grammy.

Fabian teloneará a Jason Mraz
Fabian teloneará a Jason Mraz en su concierto en Lima.

El cantante peruano Fabian ha sido anunciado como el artista invitado para abrir el concierto de Jason Mraz el próximo 12 de marzo en el Domo Costa 21. El intérprete radicado en Miami regresará a Lima de forma exclusiva para esta presentación, integrándose a uno de los espectáculos internacionales más destacados en la agenda musical de 2026.

La presencia de Fabian marca un hito para su carrera, consolidándolo como una de las voces emergentes del pop latino en la escena internacional. El cantante forma parte del elenco de Universal Music Latin y ha construido una propuesta artística centrada en el pop contemporáneo y la narrativa personal.

Fabian es hijo de GianMarco
Fabian es hijo de GianMarco Zignago y está abriéndose camino en el ámbito musical.

Su álbum debut, Niño Bueno (2025), representa el inicio de una nueva etapa que lo posiciona como compositor e intérprete con identidad propia y proyección generacional. La llegada deFabian al escenario limeño coincide con el interés creciente por artistas latinos en el mercado global, fenómeno destacado en varios reportes de la industria.

La actuación principal estará a cargo de Jason Mraz, quien retorna a Sudamérica tras una década de ausencia. El ganador de múltiples premios Grammy celebrará en Perú más de 20 años de trayectoria con una gira que incluye sus éxitos más reconocidos, como “I’m Yours”, “I Won’t Give Up” y “I Feel Like Dancing”.

El espectáculo contará con banda completa y un repaso por las distintas etapas de su catálogo, lo que ha generado altas expectativas entre el público local y los seguidores internacionales del cantautor estadounidense.

¿Dónde comprar las entradas?

La organización del evento informó que las entradas para el concierto, a realizarse en el Domo Costa 21, se encuentran disponibles a través de Teleticket. El recinto, ubicado en una de las zonas más importantes de Lima para espectáculos masivos, ha sido escogido por su capacidad y condiciones técnicas, factores que permiten la realización de eventos de gran escala. La cita reúne a dos generaciones de músicos: una promesa del pop latino y una figura consolidada del pop internacional.

El anuncio de Fabian como telonero de Jason Mraz refuerza la tendencia de integración entre artistas locales y extranjeros en escenarios de alto perfil. Universal Music Latin ha resaltado el crecimiento del artista peruano, quien ha logrado reconocimiento tanto en su país de origen como en el circuito musical de Estados Unidos. El álbum Niño Bueno ha recibido comentarios positivos por su enfoque en la sensibilidad pop y la exploración de temáticas personales.

Jason Mraz llega al Perú
Jason Mraz llega al Perú para presentar concierto.

Fabian es hijo del reconocido cantante peruano Gian Marco Zignago y nieto de la actriz Regina Alcóver y el cantante Joe Danova. Además, es hermano de la cantante Nicole Zignago. Nacido en medio de una familia de artistas, la joven promesa se viene abriendo camino para brillar con su propio nombre.

Las entradas están disponibles en Teleticket y la organización recomienda adquirirlas con anticipación ante la alta demanda prevista.

Jason Mraz regresa a Lima
Jason Mraz regresa a Lima tras una década para reencontrarse con su público peruano.

Jason Mraz emocionado de regresar a Latinoamérica

En el anuncio oficial de la gira, Jason Mraz expresó la profunda conexión emocional que mantiene con el público latino.

“Es una alegría y un verdadero privilegio regresar a Sudamérica y México después de tantos años. Mis fans siempre han compartido sus corazones y sus voces con una pasión increíble. Su invitación para volver ha sido escuchada. Estoy profundamente honrado de llevarles mi música nuevamente y celebrar nuestras vidas juntos”, expresó.

Su mensaje ha sido celebrado por miles de seguidores en redes sociales, quienes han destacado la cercanía del artista y su agradecimiento genuino hacia su audiencia.

El artista estadounidense ofrecerá un
El artista estadounidense ofrecerá un esperado concierto en Lima (Ocesa)

