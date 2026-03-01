Perú

Cayetana Bogani reaparece en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y usuarios quedan sorprendidos: “Regresó la Chamaquita”

Alessandra Denegri fue una de las sorpresas del adelanto de la nueva temporada de la serie. Las redes sociales estallaron con su aparición

Alessandra Denegri fue una de las sorpresas del adelanto de la nueva temporada de la serie | Instagram / Al Fondo Hay Sitio

La reciente promoción de la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio generó un fuerte impacto entre los seguidores de la serie tras confirmar el regreso de Cayetana Bogani, interpretada por Alessandra Denegri. La aparición inesperada de la actriz en el avance oficial de la producción desató una ola de reacciones y comentarios en redes sociales, donde los fanáticos destacaron la relevancia de este retorno para la trama.

En el video difundido por la productora, la figura de Cayetana Bogani reaparece portando una motosierra y mostrando una actitud decidida. La escena muestra a Joel Gonzáles, personaje de Erick Elera, junto a Macarena, felices por la llegada de su primer hijo y dedicados a remodelar su vivienda, sin advertir la amenaza que representa la vuelta de Cayetana. La tensión crece cuando una voz le pregunta a la “Chamaquita”: “Señorita, ¿para qué quiere esta sierra eléctrica?”.

El regreso de Denegri marca un hito para la historia de la serie peruana, ya que su personaje se ganó el aprecio del público desde sus primeras apariciones. Tras casi una década de ausencia en la pantalla, la actriz vuelve a la ficción, lo que provocó que el avance se viralizara en cuestión de horas.

Cayetana Bogani posa en un escenario inusual, marcando su esperada reaparición en la popular serie peruana Al fondo hay sitio. (Al Fondo Hay Sitio)

En plataformas digitales los usuarios expresaron su entusiasmo con mensajes como: “Va a estar buenísima la serie, muero por verla”, “Epaaaa, algo me decís que regresaba la Chamaquita” y “Se acerca una temporada legendaria”.

La expectativa por el regreso de Cayetana Bogani también generó debates entre los seguidores, ya que algunos esperaban la reaparición de la actriz Nataniel Sánchez en el papel de Fernanda de las Casas. Sin embargo, hasta el momento, la producción no ha anunciado esa posibilidad.

Entre los comentarios más destacados, muchos fanáticos manifestaron que la presencia de Denegri podría cambiar el rumbo de la historia y aportar nuevos conflictos entre los personajes principales, en especial por su relación pasada con Joel Gonzáles.

Comentarios en línea evidencian la efervescencia de los fans ante el sorpresivo regreso de Ale Denegri a su icónico personaje en la serie. (Al Fondo Hay Sitio)

¿Quién es Alessandra Denegri?

Alessandra Denegri nació en Lima el 22 de noviembre de 1986 y es reconocida como una de las actrices peruanas de mayor proyección en la televisión nacional. Su trayectoria abarca papeles antagónicos en telenovelas y series, siendo el de Cayetana Bogani en “Al Fondo Hay Sitio” uno de los más recordados por la audiencia.

La carrera de Denegri comenzó en el modelaje, pero su debut como actriz llegó con la telenovela “Besos robados”. Desde entonces, ha trabajado en producciones como “Graffiti”, “Corazón de fuego”, la serie chilena “Prófugos”, la cinta “Barrio Universitario”, así como en películas nacionales como “La herencia” y “El demonio de los Andes”. Además, su versatilidad la llevó a probarse en el teatro y en realities de baile televisivos.

La actriz Ale Denegri se pronuncia sobre su emocionante regreso a la popular serie "Al Fondo Hay Sitio" después de una década, retomando su icónico papel de Cayetana. (Ale Denegri)

En los últimos años, Denegri expandió su perfil artístico como DJ y activista, integrando el colectivo Bulbo Collective, donde ha participado en iniciativas culturales y proyectos multidisciplinarios.

Después del anuncio de su incorporación a la nueva temporada de “Al Fondo Hay Sitio”, la actriz utilizó sus redes sociales para confirmar su regreso. “Es oficial — Después de casi 10 años Cayetana está de vuelta”, publicó Denegri, lo que incrementó la expectativa entre los seguidores de la serie.

La producción de Al Fondo Hay Sitio no ha dado detalles sobre la duración o el peso que tendrá el personaje de Cayetana Bogani en la trama, pero la reacción del público demuestra que su presencia representa un atractivo especial para los próximos episodios. Las redes sociales continúan siendo el espacio donde los fanáticos comparten teorías y celebran el retorno de uno de los personajes más emblemáticos de la ficción peruana.

