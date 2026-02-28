Magaly Medina ironiza con romance de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo: “Estos dos han cambiado de novios, como nosotros de presidentes”

Magaly Medina presenta las imágenes del concierto de Alejandro Sanz en Lima, donde el cantante español subió al escenario a la actriz Stephanie Cayo y la abrazó frente a miles de personas, avivando los rumores de un romance.

La confirmación pública del acercamiento entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en Lima ha reavivado el debate mediático sobre la vida sentimental de ambas celebridades, y en especial, ha servido de combustible para las críticas ácidas de Magaly Medina.

Durante su programa Magaly TV La Firme, la conductora analizó la “oficialización” del romance en pleno Estadio Nacional, donde el cantautor español no dudó en abrazar e interactuar cariñosamente con la actriz peruana, a la vista de miles de espectadores y con las cámaras proyectando el momento en pantalla gigante.

Magaly arrancó su intervención con tono sarcástico: “Vaya, vaya, vaya. ¿Se acuerdan que les mostramos a Stefany Cayo y Alejandro Sanz irse de la manito de un concierto en Ecuador? Pues ahora que ha venido a Perú, ¿quién creen que era la invitada de honor? ¿Quién saltaba como la fan número uno de Alejandro Sanz y a quién jalaba él al centro del escenario para abrazarla? Eso lo podemos llamar una oficialización del romance”.

Medina no dejó pasar la oportunidad para ironizar sobre la frecuencia con la que ambos artistas han cambiado de pareja en los últimos años: “Estos dos últimamente han cambiado de novios y de novias, como acá en Perú cambiamos de presidentes”.

La conductora, reconocida por su mirada filosa, fue más allá y sugirió que la relación podría ser “un amor de gira”, pero no descartó que sorprendieran con una historia más duradera. Aún así, Magaly dejó claro que no otorga mucho crédito a la solidez del romance, aunque reconoció el gesto público como una muestra de cercanía inusual para ambos.

Los gestos públicos y la presencia de las hermanas Cayo

El episodio más comentado ocurrió durante el segundo concierto de Sanz en Lima, cuando Stephanie Cayo apareció en primera fila y fue abrazada por el cantante en medio del show. Las pantallas del Estadio Nacional proyectaron la escena en primer plano y la ovación del público no se hizo esperar.

Recopilación de los momentos más cercanos y cariñosos entre el cantante español Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo durante su gira por Latinoamérica. Desde abrazos en el escenario hasta salidas juntos, las imágenes hablan por sí solas. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La prensa y los seguidores interpretaron el acto como una confirmación tácita de la relación, sobre todo porque la actriz venía acompañando a Alejandro Sanz en fechas previas de su gira por Colombia y Ecuador, donde fue vista en zonas privilegiadas, grabando, celebrando y compartiendo con el equipo del cantante.

En el reportaje de Magaly TV La Firme, se destacó que no solo Stephanie fue protagonista de la noche, sino también sus hermanas Bárbara y Fiorella, quienes aprovecharon la ocasión para acceder al backstage y disfrutar del espectáculo desde áreas exclusivas.

Magaly Medina no dudó en criticar la actitud de las Cayo, señalando que “la hermana se consigue novio y ellas también tras el escenario y en primera fila disfrutando del concierto. Ahora, ¿qué dirá la prensa española sobre esto?, ¿cuánto tiempo durará este romance? No lo sabemos”.

La crítica se extendió al hecho de que Fiorella Cayo organizó un concurso con su escuela de baile, logrando que varias de sus alumnas bailaran en el escenario junto a Sanz, mientras que Bárbara compartió videos desde zonas restringidas del estadio.

Magaly ironizó sobre la habilidad de las hermanas para “subirse al coche” de la relación y sacar provecho de la fama y los contactos de Stephanie, sugiriendo que la familia entera se mueve con destreza cuando hay un interés artístico o sentimental de por medio.

La conductora Magaly Medina critica a las hermanas de Stephanie Cayo por "subirse al carro" de la fama y disfrutar de los beneficios del nuevo romance de la actriz con Alejandro Sanz. Video: TikTok @josepastord

Rumores y detalles de la relación

El romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo llevaba semanas en la mira de la prensa de espectáculos, alimentado por imágenes y coincidencias en la gira sudamericana del cantante. El periodista español Jordi Martín confirmó para el programa Amor y Fuego que ambos llevan un mes de relación y que el propio Sanz está “muy ilusionado” con la actriz peruana. Según Martín, Stephanie habría adquirido una vivienda en Madrid para pasar largas temporadas junto al músico, consolidando así un vínculo que trasciende las fronteras del “amor de gira”.

Los antecedentes de ambos no han pasado desapercibidos. Sanz, de 57 años, terminó su relación con la actriz española Candela Márquez a finales del año pasado, mientras que Cayo, de 37, también puso fin a su vínculo con el actor Sebastián Zurita. La diferencia de edad (20 años) y la coincidencia de estados civiles han alimentado tanto la curiosidad del público como los comentarios de Magaly y otros conductores.

En redes sociales, los fans viralizaron los abrazos, las imágenes de la actriz en primera fila y los mensajes de cariño entre ambos, mientras que la prensa española empezó a seguir de cerca el caso. Durante su presentación en Lima, Alejandro Sanz no solo logró dos “sold out” en el Estadio Nacional, sino que también pareció dejar en claro que Stephanie ocupa un lugar especial en su vida.

Revive los mejores momentos de los conciertos de Alejandro Sanz en el Estadio Nacional de Lima y descubre la especial atención que le brindó a Stephanie Cayo y su familia, quienes disfrutaron del show desde una ubicación privilegiada. Video: ATV / Magaly TV La Firme

“Nada me va a quitar este amor que siento”, escribió el cantante en redes sociales, en lo que muchos interpretaron como una alusión directa a su situación personal. La actriz, por su parte, ha optado por el silencio, aunque su proximidad con Sanz en los conciertos y sus recientes viajes a Madrid no han pasado desapercibidos para la prensa ni para los seguidores.

Por ahora, ni Sanz ni Cayo han confirmado oficialmente la relación, pero los gestos públicos, la interacción en el escenario y las declaraciones de allegados parecen hablar por sí solos. La historia de amor de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se convierte así en uno de los temas de conversación más candentes de la farándula internacional.