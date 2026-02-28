Perú

Elecciones 2026: ONPE recibirá solicitudes de excusa para no ser miembro de mesa hasta esta fecha

Más de 800 mil ciudadanos fueron seleccionados definitivamente para integrar las mesas electorales en los próximos comicios

Miembros de mesa reciben a votantes en un local electoral con urna de la ONPE y bandera peruana al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó el pasado miércoles 25 de febrero las listas definitivas de los ciudadanos convocados para ser miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026.

Desde este momento, quienes hayan resultado seleccionados pueden solicitar formalmente una excusa si cumplen con las causales establecidas por la normativa electoral. El plazo para presentar estas solicitudes es de cinco días hábiles tras la publicación de las listas.

El sorteo público realizado el 29 de enero designó a 834.660 ciudadanos como miembros titulares y suplentes de mesa en todo el país. Luego de la publicación preliminar de los nombres, se abrió un periodo para que cualquier persona o representante de partido político pudiera presentar tachas, acompañando documentos de sustento.

Tras analizar cada caso, los jurados electorales especiales resolvieron las impugnaciones y la ONPE publicó el listado definitivo en sus oficinas descentralizadas y en su portal web.

Para consultar si una persona fue seleccionada como miembro de mesa o para confirmar el local de votación asignado, la entidad habilitó el enlace consultaelectoral.onpe.gob.pe. Este servicio está disponible para peruanos residentes en el territorio nacional y en el extranjero, y permite verificar la información ingresando el número de DNI.

Foto: Andina

Causales y requisitos para solicitar excusas

Aunque la Ley Orgánica de Elecciones (Ley Nº 26859) define la función de miembro de mesa como irrenunciable, existen excepciones reconocidas por la propia normativa.

La ONPE detalló que pueden solicitar excusa quienes cumplan con alguno de estos supuestos: haber cumplido 65 años, ser mujer gestante o estar en periodo de lactancia de un menor de hasta dos años, tener la necesidad de salir del país o encontrarse fuera, presentar un impedimento físico o mental acreditado, o estar comprendido en una de las restricciones legales vinculadas al parentesco, función pública o servicio en organismos clave como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo. Además, quedan exentos funcionarios electorales y autoridades políticas.

Las solicitudes de excusa deben presentarse de manera presencial en la respectiva ODPE, a través de este enlace o por la mesa de partes virtual de la ONPE, adjuntando un documento que pruebe la causal alegada. El costo del trámite es de S/ 15.80, pagadero en el Banco de la Nación o mediante el sistema Págalo.pe (código 03836), según recogió Infobae.

La ONPE también informó que el formulario necesario para concretar este proceso está disponible en línea, lo que facilita el acceso para quienes busquen regularizar su situación antes del cierre del plazo. De no aprobarse la excusa y si el ciudadano no cumple con la función asignada, la multa será de S/ 275.

¿Qué autoridades se elegirán?

En estas elecciones generales se entregará una cédula con cinco columnas o bloques. Cada elector podrá marcar sus preferencias para el periodo 2026-2031. Las autoridades a elegir son:

  • Presidente y dos vicepresidentes de la República.
  • Diputados: dos representantes del distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero.
  • Senadores (Distrito Nacional): treinta senadores elegidos por distrito electoral único.
  • Un senador por el distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero.
  • Parlamento Andino: cinco representantes titulares y diez suplentes ante este órgano deliberante de la Comunidad Andina.

