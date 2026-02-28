Perú

Armonía 10, Hermanos Yaipén y ‘El Lobo’ y la Sociedad Privada encabezan festival ‘Te Pone Cumbia’

El evento promete estrenos, colaboraciones y la mejor selección de clásicos de la cumbia peruana en una noche llena de ritmo y emoción.

La cartelera del festival ‘Te Pone Cumbia’ está liderada por la legendaria Armonía 10 de Piura, los siempre renovados Hermanos Yaipén y la inconfundible voz de José Luis Arroyo “El Lobo” y la Sociedad Privada. Cada agrupación llega con novedades y éxitos para conquistar al público de todas las edades.

La cita es este sábado 28 de febrero en el Parque Zonal Wiracocha en San Juan de Lurigancho. Este distrito será el epicentro de la cumbia peruana con la llegada del festival más importante.

El evento, que inicia a las 6:00 p.m., reunirá a las agrupaciones más emblemáticas del género y promete una noche de fiesta, nostalgia y estrenos musicales para miles de asistentes en uno de los recintos más amplios y seguros de Lima Este.

Armonía 10: la Universidad de la Cumbia sigue haciendo historia

Con más de 50 años de trayectoria, Armonía 10 continúa liderando la escena tropical peruana. Tras celebrar su aniversario 53 con llenos totales, la agrupación piurana presenta en este festival su nuevo mix “Relanzamiento 2026”, una selección de versiones actualizadas de clásicos como “Sufro al no tenerte a tu lado”, “El cervecero”, “La duda” y “Me emborracho por tu amor”. Su potente sección de metales y su característico sonido aseguran que el Parque Zonal Wiracocha vibre al ritmo de sus himnos.

Hermanos Yaipén: renovación y colaboraciones internacionales

Walter y Javier Yaipén celebran 25 años de carrera consolidando a su orquesta como una de las favoritas del país. Este 2026 llegan con nuevas voces en su delantera y una puesta en escena renovada. Además, presentarán en vivo su reciente colaboración con José Luis Rodríguez “El Puma”, así como éxitos que no pueden faltar: “A llorar a otra parte”, “Lárgate”, “Ojalá que te mueras” y “Necesito un amor”. Los Hermanos Yaipén prometen coreografías impecables y sorpresas para sus más fieles seguidores.

José Luis Arroyo “El Lobo” y la Sociedad Privada

Con casi cuatro décadas de vida artística, “El Lobo” es un referente indiscutible de la cumbia peruana, famoso por su capacidad de conectar con el sentimiento del público. Sus temas para el “despecho” como “Pañuelo de lágrimas”, “Si te vas, qué haré”, “Júrame” y el reciente hit viral “Solo fui un capricho” (2025) serán parte de un show donde la pasión y la melancolía se mezclan con la fiesta.

Entradas, precios y detalles del evento

A pocos días del festival, la organización ha anunciado que quedan pocas entradas disponibles. Los boletos están a la venta en quehay.com con precios de preventa accesibles:

VIP: S/. 59

General: S/. 39

Se recomienda a los interesados adquirir sus entradas con anticipación para asegurar su lugar en esta cita con la mejor cumbia peruana.

El Parque Zonal Wiracocha, ubicado en la Av. 13 de enero, ha sido acondicionado para recibir a miles de asistentes con seguridad, amplios accesos y servicios de primer nivel. El festival “Te Pone Cumbia” garantiza un entorno seguro para que familias, amigos y amantes de la música disfruten de una noche inolvidable.

Novedades y sorpresas: lo que promete el festival

Más allá de los grandes clásicos, las agrupaciones han anunciado estrenos, colaboraciones y sets especiales diseñados para sorprender al público limeño. Armonía 10 presentará versiones inéditas de sus mejores temas, los Hermanos Yaipén mostrarán la fuerza de su nueva alineación y “El Lobo” hará vibrar con su repertorio sentimental.

El evento será también una oportunidad para celebrar la vigencia de la cumbia como uno de los géneros más queridos del país, reuniendo a generaciones enteras en torno al baile, el canto y la tradición popular.

El festival “Te Pone Cumbia” es más que un concierto: es el encuentro de los grandes nombres del género con su público, un espacio para revivir recuerdos, estrenar emociones y bailar hasta el amanecer.

No te quedes fuera de la fiesta cumbiambera más esperada del año. Asegura tu entrada y prepárate para disfrutar de una jornada llena de ritmo, energía y tradición con Armonía 10, Hermanos Yaipén y José Luis Arroyo “El Lobo”.

