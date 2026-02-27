Perú

Magaly Medina recordó con indignación su juicio con Jefferson Farfán: “No maté a nadie y tres jueces le han dado la razón”

La periodista sostuvo que mientras a ella la condenaron por un tema mediático, en otros casos se intenta minimizar una muerte o la defensa de Marisel Linares

La conductora de Magaly TV La Firme expresó su indignación este 26 de febrero y aseguró que el verdadero problema en el Perú es la falta de justicia.

La noche del 26 de febrero, el set de Magaly TV La Firme se convirtió nuevamente en el escenario de una catarsis pública. Magaly Medina, visiblemente incómoda y con un tono cargado de indignación, dedicó varios minutos de su programa a reflexionar sobre el concepto de justicia en el Perú.

Lo hizo a partir del debate generado por el caso que involucra a Marisel Linares por en el atropello de su hijastro Adrián Villar a la joven deportista Lizeth Marzano, pero también aprovechó para traer al presente una herida que, según dejó claro, sigue abierta: su prolongada batalla judicial con Jefferson Farfán.

La conductora empezó cuestionando lo que considera una defensa desproporcionada hacia Linares. “Hay mucha gente que yo siento que no tiene un ápice de sensibilidad, que ha comenzado a defender a Marisel Linares, que ha comenzado a defender todo este caso, y me parece una manera poco empática que digan que esto se trata de un linchamiento”, expresó con firmeza frente a cámaras.

Magaly Medina arremete contra quienes
Magaly Medina arremete contra quienes defienden a Maricel Linares y revive su batalla legal con Jefferson Farfán.

Recuerda su juicio con Jefferson Farfán

En su intervención, Magaly fue enfática en señalar que, de no haberse visibilizado el caso, este pudo haber corrido la misma suerte que muchos otros procesos en el país: el olvido. “Más bien, este caso hubiera pasado, como tantos otros, desapercibido, se hubiera refundido en los archivos judiciales y policiales y absolutamente hubiera pasado nada”, afirmó, recordando que en el Perú la percepción ciudadana es que solo algunos acceden realmente a la justicia.

Su discurso giró entonces hacia una crítica estructural. “La gente quiere justicia, porque de eso es precisamente de lo que carecemos más en este país: justicia”, remarcó. “Solamente los que tienen amigos, los que están bien conectados, los que tienen plata, logran justicia hasta por quítarte una paja”, lanzó, en una frase que dejó clara su postura frente al sistema judicial.

Fue en ese punto cuando introdujo su propia experiencia como ejemplo. Recordó los juicios que enfrentó con Jefferson Farfán, procesos que concluyeron con sentencias que la obligan a pagar sumas millonarias. “Es el caso, por ejemplo, de Farfán. Farfán no gana todos los juicios a todas las mujeres que le pone juicios, no me gana todos los juicios, no está todos los días su abogado pidiendo la variación de mi pena condicional por una pena efectiva”, explicó.

Magaly Medina arremete contra quienes
Magaly Medina arremete contra quienes defienden a Maricel Linares y revive su batalla legal con Jefferson Farfán.

“Tres jueces le han dado la razón”

Magaly insistió en que ha enfrentado “reparaciones millonarias” por un conflicto estrictamente mediático. “O sea, yo no le maté a nadie, no asesiné a nadie, solamente esto es cuestión mediática, cosas mediáticas”, subrayó. Sin embargo, recordó que tres jueces le dieron la razón al exfutbolista en distintos procesos. “No un juez, tres jueces le han dado la razón de que le pague más de medio millón de soles. O sea, ¿esto es justicia?”, cuestionó.

Su reclamo no quedó allí. La conductora reveló que tuvo que acudir a un juzgado constitucional para intentar que se respetaran sus derechos. “He tenido que recurrir a un juzgado constitucional en busca de hacer valer mis derechos, que no fueron respetados durante tres largos juicios. Así estamos”, manifestó con evidente frustración.

En medio de su exposición, Magaly volvió a referirse a uno de los episodios más mediáticos que la enfrentó con Farfán: la difusión de imágenes que evidenciaban una reconciliación sentimental tras una supuesta infidelidad. “¿Qué vale más? Que te haya dicho que estás… que te muestre unas imágenes donde vuelves con tu enamorada, que te hizo cachudo, o que tú mates a alguien así, de una manera inusitada, brusca?”, expresó, retomando el calificativo que tantas repercusiones generó en su momento.

Magaly Medina arremete contra quienes
Magaly Medina arremete contra quienes defienden a Maricel Linares y revive su batalla legal con Jefferson Farfán.

Magaly Medina arremete contra quienes defienden a Marisel Linares

La periodista llevó el debate a un plano ético y moral. “Pongan en una balanza cómo estamos, cómo valoramos los actos que cometemos, cómo los juzgamos, cómo es que damos las sentencias”, dijo, planteando una comparación directa entre lo que considera un agravio mediático y un hecho que terminó con la vida de una persona.

Para Magaly, el caso actual no debe reducirse a una disputa mediática ni a una confrontación entre comunicadores. “Me parece de lo más desatinado ese tipo de comentarios y sobre todo viniendo de comunicadores”, sentenció. Insistió en que hablar de “linchamiento” es desviar la atención del punto central: la pérdida de una vida y el derecho de la familia a exigir responsabilidades.

En su mensaje también evocó la figura de la víctima como una joven deportista, campeona y sostén de sus padres. “Una persona útil para la sociedad”, dijo, subrayando el impacto humano de la tragedia.

Magaly Medina arremete contra quienes
Magaly Medina arremete contra quienes defienden a Maricel Linares y revive su batalla legal con Jefferson Farfán.

