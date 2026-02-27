Perú

Lizeth Marzano: así fue la cena de Adrián Villar en conocido restaurante antes de atropellar a la joven deportista ¿Consumió alcohol?

Las cámaras de seguridad del restaurante Tanta registraron el ingreso y la salida de Adrián Villar y otras tres personas la noche del 17 de febrero

Las imágenes muestran que pidió una limonada de hierba luisa durante la cena. ATV/ Magaly TV La Firme.

Las horas previas al atropello que acabó con la vida de la deportista Lizeth Marzano siguen siendo materia de análisis en la investigación fiscal. Este 26 de febrero, el programa Magaly TV La Firme, conducido por Magaly Medina, difundió imágenes inéditas que muestran a Adrián Villar dentro de un restaurante, acompañado de su entonces pareja Francesca Montenegro y dos adultos mayores, antes del siniestro ocurrido en la avenida Camino Real, en San Isidro.

El reportaje fue presentado como revelador debido a que las grabaciones permiten reconstruir parte de la cronología de esa noche. Las cámaras de seguridad del restaurante Tanta, cadena vinculada al chef Gastón Acurio, registraron el ingreso del joven de 21 años al local a las 7:42 de la noche del 17 de febrero. En las imágenes se le observa entrando con Montenegro y dos personas mayores, aparentemente familiares.

El material audiovisual, según el programa, ya fue proporcionado por el restaurante a la Policía Nacional del Perú como parte de las diligencias en curso. La finalidad es esclarecer si existió consumo de bebidas alcohólicas previo al atropello y confirmar la secuencia de desplazamientos antes del accidente que terminó con la vida de la campeona de buceo.

Durante la cena, las imágenes muestran a Adrián Villar y Francesca Montenegro revisando la carta y conversando en actitud distendida. De acuerdo con el reporte televisivo, ambos solicitaron lo que sería una limonada de hierba luisa. En ningún momento del fragmento difundido se observa consumo evidente de bebidas alcohólicas, aunque la investigación oficial deberá determinar con precisión qué productos fueron solicitados y servidos.

Las cámaras también registran momentos informales. La pareja se toma fotografías y comparte gestos de cercanía. En determinado instante, uno de los adultos mayores entrega a Villar un billete de 50 soles, tras lo cual el joven se levanta de la mesa. El detalle fue resaltado en el programa como parte de la reconstrucción minuciosa de los hechos previos al accidente.

El registro horario es uno de los elementos centrales. A las 10:13 p. m., según el sistema de videovigilancia del restaurante, Adrián Villar, Francesca Montenegro y las dos personas adultas mayores se retiran del establecimiento. El grupo abandona el local sin que se advierta algún incidente visible.

Minutos después, de acuerdo con lo señalado en el reportaje, se habrían dirigido hacia la vivienda de la influencer. El atropello que cobró la vida de Lizeth Marzano ocurrió aproximadamente a las 11:30 de la noche, es decir, poco más de una hora después de la salida del restaurante.

La difusión de estas imágenes ha abierto un nuevo ángulo en el debate público: la interrogante sobre un posible consumo de alcohol antes de conducir. El programa planteó la pregunta de forma directa: “¿Tomó alcohol?”. Si bien en las imágenes difundidas se aprecia el consumo de lo que sería una bebida sin alcohol, la confirmación oficial dependerá de los resultados de las pericias y de los informes policiales incorporados al expediente.

El caso de Lizeth Marzano ha generado conmoción nacional. La deportista perdió la vida tras ser atropellada en la avenida Camino Real, en un hecho que continúa bajo investigación. La aparición de nuevos elementos audiovisuales mantiene el caso bajo intenso escrutinio mediático y judicial.

