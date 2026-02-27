JNE advierte que Ejecutivo no cubrió S/ 403 millones para Elecciones 2026, aunque Presidencia asegura haber transferido recursos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un comunicado advirtiendo que la falta de un presupuesto adicional de S/ 403 millones, no atendido por el Poder Ejecutivo, pone en grave riesgo el desarrollo de las Elecciones Generales del 2026. Fuente: Canal N

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reiteró su preocupación por la falta de atención del Ejecutivo a su pedido de presupuesto adicional de S/ 403 millones, considerado indispensable para garantizar el desarrollo de los procesos electorales de este año. Sin embargo, la Presidencia de la República aseguró que ya se han autorizado transferencias de partidas para financiar las elecciones generales, así como los comicios regionales y municipales 2026.

Según el JNE, el monto requerido responde a necesidades operativas esenciales, como la instalación y funcionamiento de los Jurados Electorales Especiales (JEE), el despliegue logístico y jurisdiccional a nivel nacional, y la contratación de personal para fiscalización y soporte operativo.

La entidad advierte que la proximidad de los hitos del cronograma electoral obliga a iniciar de inmediato estos procesos, debido a que cualquier retraso afectaría la instalación de órganos temporales y el flujo operativo en todo el país.

Por su parte, la Presidencia indicó que se autorizó una primera transferencia de recursos adicionales a los presupuestos ya asignados en 2025 y 2026, con el objetivo de asegurar la organización eficiente de los comicios. El Gobierno precisó que esta transferencia asciende a S/ 702 millones 430.278, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 021-2026-EF publicado en El Peruano.

JNE insiste en atención inmediata de presupuesto pendiente

El JNE subrayó que, pese a sus solicitudes formales al Ejecutivo mediante el Oficio N.º 00106-202-P/JNE del 19 de febrero, la demanda adicional de S/ 403 millones no ha sido atendida. La distribución fraccionada comunicada por el Ejecutivo contempla S/ 114 millones mediante un decreto supremo y otros S/ 100 millones en una segunda etapa, monto que aún deja pendiente S/ 189 millones.

“Cada fase tiene fechas estrictas que no permiten reprogramaciones. Un retraso afectaría la instalación de órganos temporales y el flujo operativo nacional”, precisó el ente.

El JNE advirtió que los retrasos en la entrega de recursos podrían afectar la instalación de los órganos electorales temporales y comprometer la ejecución de los procesos electorales en todo el país. La urgencia del financiamiento responde a un calendario electoral con fechas estrictas que no permiten reprogramaciones.

Presidencia asegura haber entregado fondos para procesos electorales

En respuesta, la Presidencia de la República informó que autorizó la transferencia de partidas adicionales al Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, destinadas al JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El monto aprobado asciende a S/ 702 millones 430.278, como una primera transferencia que se suma a los S/ 1.470 millones del presupuesto 2026 y los S/ 538 millones asignados en 2025.

El Gobierno de Perú autorizó una transferencia presupuestaria de S/ 702 millones para financiar los gastos asociados a las Elecciones Generales y Regionales y Municipales de 2026, buscando eficiencia electoral. (Foto: X / Presidencia Perú)

“La Presidencia de la República autorizó una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para financiar los gastos asociados a las Elecciones Generales 2026 y Elecciones Regionales y Municipales 2026”, precisa el comunicado.

El Gobierno señaló que estas partidas permitirán cubrir los gastos asociados a las elecciones generales y a los comicios regionales y municipales de 2026. A través del Decreto Supremo N.º 021-2026-EF, la Presidencia aseguró que se están atendiendo las solicitudes de los organismos electorales, garantizando la organización oportuna y eficiente de los procesos electorales de este año.

Riesgos operativos ante falta de financiamiento inmediato para el JNE

A pesar de la autorización de partidas, el JNE mantiene su advertencia sobre la necesidad de un financiamiento inmediato y suficiente para evitar riesgos en la operatividad electoral. “El JNE informa a la ciudadanía que la demanda adicional ascendente a S/ 403 millones, necesaria para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales 2026, no fue atendida por el Ejecutivo”, sostuvo.

La entidad señaló que la instalación de los JEE, la logística de transporte de materiales, la contratación de personal temporal y la supervisión de procesos no pueden ejecutarse sin recursos disponibles de manera oportuna.

“El JNE advierte que los procesos de ejecución no admiten demoras, ya que el sistema electoral depende de un financiamiento inmediato y suficiente. La demanda adicional de S/ 189 millones responde exclusivamente a necesidades operativas esenciales definidas para el proceso 2026“, compartió la entidad en X.

La sede del Jurado Nacional de Elecciones de Perú. (Foto: X / JNE )

Según el organismo electoral, la demora en la entrega total del presupuesto adicional podría generar cuellos de botella en la organización de los comicios y afectar la transparencia, rapidez y eficiencia de los procesos electorales. La demanda pendiente de S/ 189 millones se considera crítica para completar el financiamiento mínimo operativo, asegurando que cada fase del calendario electoral se cumpla sin contratiempos.

El JNE insistió en que la ejecución de cada etapa electoral está sujeta a fechas estrictas que no admiten reprogramaciones. Por ello, subrayó que la pronta transferencia de los recursos restantes es clave para garantizar que las elecciones 2026 se desarrollen de manera ordenada, segura y conforme a la normativa vigente.