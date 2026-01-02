Reniec advierte que más de dos millones de peruanos podrían no votar en las elecciones 2026 por este motivo

Excanciller descarta que tensión diplomática con México afecte voto, turismo o comercio entre ambos países. (Foto: Agencia Andina)

Un total de 2.001.447 ciudadanos figuran en el padrón electoral con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido al momento de su cierre, realizado el 14 de octubre de 2025, según cifras oficiales del padrón aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las elecciones generales del 12 de abril de 2026. Esta situación podría impedir que estas personas ejerzan su derecho al voto si no regularizan su documento de identidad a tiempo.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) precisó que la normativa electoral es clara respecto a este punto: no está permitido votar con el DNI vencido, sin distinción entre el DNI azul o el DNI electrónico. En consecuencia, aún cuando un ciudadano esté debidamente inscrito en el padrón electoral, será impedido de sufragar si presenta un documento que no se encuentre vigente el día de la elección.

Apoyo Consultoría anticipa que la evolución de la economía en el 2026 estará marcada por las elecciones. Foto: Andina

DNI vencido y cierre del padrón electoral

El Reniec recordó que el padrón electoral para las elecciones generales de 2026 ya se encuentra cerrado, por lo que las modificaciones realizadas con posterioridad al 14 de octubre de 2025 no alteran la información consignada en dicho registro. Esto incluye cambios de domicilio, actualización de datos personales o la renovación del DNI después de esa fecha.

No obstante, la entidad aclaró que renovar el DNI vencido sí permite votar, siempre que el documento esté vigente el 12 de abril de 2026. Lo determinante, según el Reniec, no es la fecha en la que se realizó la renovación, sino que el DNI presentado en la mesa de sufragio esté válido al momento de la votación.

Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026, priorizando a recién nacidos, menores de edad y poblaciones vulnerables en todo el país. Foto: Reniec

Distribución de electores con DNI vencido

De acuerdo con el padrón electoral, de los más de dos millones de ciudadanos con DNI vencido, 1.662.073 se encuentran en el territorio nacional, mientras que 339 mil 374 residen en el extranjero. En cuanto a la distribución por género, 1.081.389 corresponden a hombres y 920.058 a mujeres, lo que evidencia una afectación transversal en distintos segmentos de la población.

El JNE informó que el padrón electoral aprobado supera los 27.3 millones de ciudadanos habilitados para votar y que su validación se realizó conforme al cronograma electoral vigente, garantizando la continuidad y transparencia del proceso rumbo a las elecciones generales de 2026. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de evaluación, publicación y tachas, la cual culminará el 14 de marzo, fecha en la que quedarán definidas las candidaturas.

Finalmente, el Reniec puso a disposición de la ciudadanía el Dashboard “El Padrón Electoral en Cifras”, una herramienta digital que permite consultar información detallada del padrón por edad, sexo, departamento y lugar de votación, tanto dentro del Perú como en el exterior. Esta plataforma busca facilitar el acceso a datos oficiales y promover la participación informada de los electores.

Reniec hace un llamado a la ciudadanía para que se acerque a recoger DNI. - Crédito: Andina

Un minuto para votar

En las elecciones generales de 2026, los ciudadanos peruanos contarán con un minuto para emitir su voto, según lo establece la Ley Orgánica de Elecciones. Aunque la cédula electoral será reducida en comparación con el diseño inicial —al considerar finalmente a 36 de los 39 partidos políticos previstos—, seguirá siendo la más grande utilizada en la historia electoral del país, con dimensiones de 44 centímetros de largo por 42 de ancho. Esta característica ha generado preocupación sobre el tiempo disponible para que los electores identifiquen correctamente a sus candidatos.

En la práctica, el tiempo asignado puede extenderse, ya que los miembros de mesa tienen la facultad de regular la duración del sufragio, según informó ATV. No obstante, se recomienda que los votantes acudan a las urnas con su decisión previamente definida, ya sea por nombre del candidato o partido político, para agilizar el proceso.

Los peruanos se enfrentarán a una cédula de votación sin precedentes en las elecciones de 2026. (Foto: Andina)

En Lima Metropolitana, algunos ciudadanos expresaron que el minuto asignado resulta insuficiente. “No es suficiente porque tenemos que ver a todos”, señaló un elector, mientras otro comentó: “Hasta que busque ya se me pasa el minuto que están poniendo”. Incluso, algunos plantearon ampliar el tiempo a tres minutos para permitir una elección más informada.