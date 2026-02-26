‘Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2’ pone al cine peruano en vitrina internacional al lograr preselección en los Premios Platino Xcaret

El elenco y la directora de 'Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2' celebran la preselección de la película en los prestigiosos Premios Platino Xcaret.

El cine peruano celebra nuevo logro internacional: la comedia 'Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2′, dirigida por Ani Alva Helfer y producida por Gianella Neyra junto a La Soga Producciones, ha sido incluida en la shortlist (preselección) de la XIII edición de los Premios Platino Xcaret. La cinta compite entre las 20 candidatas a la nominación en la categoría Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción, uno de los apartados más disputados del certamen que reconoce a lo mejor del audiovisual en español y portugués.

Este reconocimiento marca otro hito para el cine comercial peruano, que en los últimos años ha buscado ampliar su alcance más allá de la taquilla local y consolidarse en escenarios internacionales. La secuela retoma a su elenco protagónico original — Gianella Neyra, Milene Vázquez, Patricia Portocarrero y Katia Condos — y narra el viaje de cuatro amigas que enfrentan cambios personales, amores inesperados y segundas oportunidades, manteniendo el humor y la complicidad que convirtieron a la primera película en un fenómeno social y taquillero.

Sobre la preselección, la directora Ani Alva Helfer afirmó: “Esta película nació desde la amistad y el deseo de contar historias donde las mujeres se reconozcan sin filtros. Verla hoy considerada entre las mejores comedias iberoamericanas es profundamente emocionante y habla del cariño del público”. Añadió: “Nos recuerda que el cine peruano puede ser cercano, divertido y también exportable. Este reconocimiento es para todo el equipo y para las mujeres que hicieron suya esta historia”.

El filme, que arrasó en taquilla y se convirtió en una de las producciones peruanas más vistas del último lustro, reafirma así su impacto cultural y ahora amplía su proyección a nivel internacional. La lista definitiva de nominados a los Premios Platino Xcaret se anunciará en las próximas semanas.

La película peruana "Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2" ha sido preseleccionada en los prestigiosos Premios Platino Xcaret, poniendo al cine nacional en una vitrina internacional.

¿Qué son los Premios Platino Xcaret y cuándo se celebran?

Los Premios Platino Xcaret, que este año celebran su XIII edición, son uno de los máximos reconocimientos al cine y la televisión iberoamericana. Organizados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), galardonan lo más destacado del audiovisual en español y portugués, con categorías que abarcan ficción, documental, animación, comedia, dirección, música, guion y apartados técnicos, además de premios especiales como el Platino de Honor.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 9 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya (México), con presencia de figuras de la industria y una cobertura internacional que coloca al cine iberoamericano en el mapa global. La shortlist de este año incluye 190 producciones de los países de la región, que compiten por alcanzar las nominaciones finales antes de la gala.

El cartel oficial de la edición 2026 apuesta por el simbolismo cinematográfico: muestra el trofeo de los Platino como figura central en un paisaje caribeño, rodeado de agua, palmeras y luz tropical, resaltando la dimensión y el prestigio del evento.

La gala, además de premiar a las mejores películas, series y artistas, se ha convertido en un espacio de encuentro, networking y proyección, con homenajes a figuras como Eva Longoria, Cecilia Roth, Benicio del Toro, Diego Luna, Antonio Banderas, Raphael y Ricardo Darín.

Las actrices de 'Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2' celebran la preselección de la película en los prestigiosos Premios Platino Xcaret.

Perú y sus películas en la carrera de los Premios Platino 2026

La presencia peruana este año es significativa. Además de Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2, que compite en Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción, la película El corazón del lobo de Francisco Lombardi lidera con 6 candidaturas en la shortlist, incluyendo Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Dirección, Música Original, Fotografía, Montaje y Sonido, así como el Premio al Cine y Educación en Valores.

También figura Cuadrilátero, de Daniel Rodríguez Risco, en la categoría de Mejor Película Iberoamericana de Ficción, y opta a premios por Guion, Interpretación Femenina de Reparto (Valentina Saba) y Efectos Especiales. En animación, la producción Kayara: La princesa inca de César Zelada y Dirk Hampel sigue en competencia, mientras que el documental Vino la noche de Paolo Tizón, premiado en festivales, destaca entre las mejores películas documentales.

El cine peruano también compite en apartados técnicos con producciones como Mistura, que fue preseleccionada en Dirección de Arte, Vestuario y Maquillaje y Peluquería. La diversidad de propuestas nacionales, que abarca desde la ficción autoral hasta el cine comercial, la animación y los documentales, refuerza la visibilidad y el momento de proyección internacional del audiovisual peruano.