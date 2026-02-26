Qué se celebra el 26 de febrero en el Perú: memoria, símbolos y figuras que marcaron la historia nacional

Un repaso por esta fecha revela nacimientos, visitas y acontecimientos que han marcado la cultura, la política y la educación, así como momentos clave en la historia reciente y el legado de figuras reconocidas (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 26 de febrero reúne hechos clave en la historia peruana. En 1885 nació José de la Riva Agüero y Osma, intelectual y político influyente.

En 1905 llegó al mundo Paolo Beccaria, compositor que aportó a la música criolla. En 1913 se promulgó la ley que declaró intangible el Himno Nacional. En 1932 falleció el educador Carlos E. Uceda Meza, rector y promotor académico.

En 1951 Charles Best visitó el Perú para impulsar el acceso a la insulina. En 1954 nació Rafael Rey Rey. En 2001 Alberto Kouri regresó al país tras el escándalo de corrupción.

26 de febrero de 1885 — nace José de la Riva Agüero y Osma; historiador, político y ensayista peruano influyente

Un día como hoy de 1885 llegó al mundo Riva Agüero y Osma, historiador y político que influyó en la cultura peruana con su obra y gestión pública. (PUCP)

José de la Riva Agüero y Osma fue un destacado abogado, historiador, ensayista, escritor y político peruano nacido el 26 de febrero de 1885 en Lima. Integrante de la llamada “generación arielista” o del 900, se destacó por sus estudios sobre historia, literatura, filosofía y derecho, que marcaron profundamente la cultura intelectual del Perú.

Se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros y ministro de Justicia, además de ser alcalde de Lima. Fue profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Su pensamiento evolucionó de un liberalismo juvenil a un conservadurismo cristiano. No se casó y legó gran parte de su fortuna a la Pontificia Universidad Católica del Perú.

26 de febrero de 1905 — nace Paolo Beccaria, compositor italiano que abrazó la música criolla peruana

Esta fecha conmemora el nacimiento de Paolo Beccaria, compositor que fusionó raíces europeas con sensibilidad criolla. (Fototeca de la inmigración italiana en Perú)

Paolo Beccaria Liprandi nació el 26 de febrero de 1905 en Italia y años después se estableció en Lima, donde desarrolló una profunda conexión con la música criolla. Ingeniero de profesión, adoptó el seudónimo Pablo de los Andes como homenaje al país que lo acogió.

Compuso valses como Olvídate de mí, Devuélveme la vida y Confesión, además de boleros como Sola, popularizado por Fetiche y grabado por Olga Guillot.

Su obra fusionó sensibilidad europea con esencia peruana. Falleció en Lima en 1963, dejando una valiosa huella en la música popular del Perú.

26 de febrero de 1913 – se promulga la Ley que declaró intangible el Himno Nacional del Perú

Un día como hoy de 1913 se consolidó la protección legal del Himno Nacional frente a intentos de modificación. (Andina)

El 26 de febrero de 1913, el presidente Guillermo E. Billinghurst promulgó la Ley N.º 1801, que declaró intangibles la letra y música del Himno Nacional del Perú, creadas por José de la Torre Ugarte y José Bernardo Alcedo.

La norma anuló intentos de modificar la versión original, surgidos tras un decreto de 1901 impulsado por Ricardo Palma.

La ley consolidó el carácter oficial e inalterable del himno, incorporando sus estrofas tradicionales. En 2005, el Tribunal Constitucional confirmó que la obra consta de coro y siete estrofas, ratificando su integridad como símbolo patrio.

26 de febrero de 1932 - Fallecimiento del educador y rector Carlos E. Uceda Meza en Lima

Un día como hoy de 1932 murió Uceda Meza, jurista y maestro comprometido con la formación nacional. (BNP)

El 26 de febrero de 1932 murió en Lima Carlos E. Uceda Meza, jurista y educador nacido en Santiago de Chuco en 1874. Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, fundó junto a su hermano el centro cultural Unión Liberal y creó el Instituto Moderno, primer colegio privado de secundaria del norte.

Fue rector de la Universidad de Trujillo entre 1920 y 1932 y parlamentario por casi dos décadas. Destacó por su defensa del papel de Trujillo en la independencia y dejó una profunda huella en generaciones de estudiantes y académicos del país.

26 de febrero de 1951 — Charles Best y su histórica visita a Perú promoviendo la insulina

El 26 de febrero de 1951 Charles Best llegó al Perú para impulsar el acceso a la insulina y compartir avances médicos. (Gar Lunney)

Charles Herbert Best fue una figura clave en el descubrimiento de la hormona insulina, esencial para el tratamiento de la diabetes tipo 1, tras sus experimentos en la Universidad de Toronto en la década de 1920 con Frederick Banting.

En febrero de 1951 visitó Perú para promover el acceso a la insulina, la educación médica y la producción local del medicamento, compartiendo experiencias con profesionales de la salud y estudiantes.

Su legado revolucionó el manejo de la diabetes, transformando una enfermedad prácticamente fatal en una condición tratable. A pesar de los avances, el acceso equitativo a la insulina sigue siendo un reto global.

26 de febrero de 1954 — nace Rafael Rey Rey; ingeniero, político peruano y figura pública de larga trayectoria

Un día como hoy de 1954 nació Rey, figura vinculada al Congreso, el Ejecutivo y la diplomacia. (Andina)

Rafael Rey Rey es un ingeniero industrial y político peruano nacido el 26 de febrero de 1954 en Miraflores, Lima. A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos públicos, entre ellos diputado, congresista en varios periodos y representante peruano ante el Parlamento Andino.

Fue fundador del partido Renovación Nacional, ministro de la Producción, embajador en Italia y ministro de Defensa durante el segundo gobierno de Alan García.

Además, ha sido director del Banco Central de Reserva del Perú y comentarista político en televisión. Su trayectoria ha estado marcada por posiciones conservadoras y polémicas políticas.

26 de febrero de 2001 — Alberto Kouri regresa al Perú tras escándalo de los vladivideos

Esta fecha recuerda el retorno de Kouri desde Miami para enfrentar cargos por corrupción. (RPP)

El 26 de febrero de 2001, el excongresista Alberto Kouri regresó al Perú procedente de Miami, luego de que meses antes se difundiera el video en el que aparece recibiendo dinero de Vladimiro Montesinos.

Su retorno se produjo en medio de una orden de captura por presuntos delitos de corrupción vinculados a la red de sobornos del régimen fujimorista. A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue detenido por las autoridades para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

El caso se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de la crisis política que precipitó la caída del gobierno de Alberto Fujimori.